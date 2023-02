Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 4 et 5 février

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

Par Kristina Todorovski

On réveille sa créativité au Musée Mode & Dentelle à Bruxelles

Le musée est sur le point de clôturer son exposition Kidorama, sur la mode enfantine d’hier et d’aujourd’hui. Mais bonne nouvelle pour les retardataires, une après-midi créative en famille, totalement gratuite, est organisée ce dimanche. Alors, on prépare ses plus jolis déguisements (car il y a un concours!) pour aller découvrir comment s’habillaient les petits durant les 200 dernières années et participer aux activités proposées: contes, ateliers, visite guidée…

Le 5 février 2023 de 10h à 17h – Rue de la Violette 12 | 1000 Bruxelles fashionandlacemuseum.brussels

On s’offre un ciné en contribuant à la lutte contre le cancer

Pas encore eu le temps d’aller voir le chef d’œuvre Babylone? Envie de se faire sa propre opinion sur le film très critiqué Astérix? On y fonce ce samedi! 65 cinémas nous donnent rendez-vous pour participer à l’action « un ticket pour la vie » Un joli partenariat rendu possible grâce à l’Association Belge des Distributeurs de Films, Film Matters, et la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB), à l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre le cancer.

Les statistiques recueillies par la Fondation Registre du Cancer montrent qu’en Belgique, la lutte contre le cancer permet de sauver en moyenne une personne toutes les 90 minutes. A chaque ticket acheté, un euro sera versé à la fondation. On participe à cette belle action ?

Le 4 février 2023 – toute la journée www.1ticketpourlavie.be

On fête la Chandeleur dans les serres du jardin botanique de Liège

C’est dans une architecture victorienne qu’on visite le jardin pour y admirer ses collections de plantes venant du monde entier. Mais pas n’importe comment… Puisque la visite a lieu en nocturne. Conservées sur plus de 1000m2 et classées selon leurs zones climatiques d’origine, ces plantes vous feront voyager de la Méditerranée à la forêt tropicale humide en passant par la savane ou la forêt montagnarde nuageuse tout en dégustant des crêpes salées ou sucrées. Pour les petites soifs, du vin chaud, du chocolat chaud ou des bières seront à disposition.

Le 4 février 2023 – Visites entre 17h30 et 22h – serresbotaliege.wixsite.com

On part chiner au Brussels Vintage Market

Adepte du vintage? On note le dimanche 5 février dans notre agenda. Un rendez-vous incontournable pour y dénicher les meilleures pièces! Une vingtaine d’exposants, mais également des créateurs belges et européens nous réservent une sélection de pièces diverses et variées. On y trouve des robes inspirées des 70’s, des jeans datant des années 80, mais aussi des vinyles, des appareils photo ou encore de la décoration. De quoi trouver son bonheur. C’est l’occasion d’aller faire du shopping conscient en famille, entre amis ou même en solo. Des food trucks et un bar sont prévus pour les petites faims. Le tout dans une ambiance rétro.

Dimanche 5 février, de 10h à 18h – brusselsvintagemarket.be