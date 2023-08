Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 5 et 6 août

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On a va déambuler avec des statues vivantes, à Marche-en-Famenne

Inutile d’y aller par quatre chemins : c’est tout simplement le plus grand rassemblement de statues vivantes d’Europe qui se tient à Marche-en-Famenne ce week-end. Traduction : on y fonce sans même réfléchir, histoire d’admirer le remarquable travail d’une bonne centaines d’artistes qui se sont donné rendez-vous sur la place aux Foires afin d’épater nos mirettes. A la fin, il faut élire ses trois statues préférées. Mais avant cela, on profite aussi des animations pour les kids, du village gourmand et même d’un concert en hommage au dieu Elvis. Cerise sur la banane : l’événement est gratuit. Oh yeah.

On va s’offrir une balade florale et surréaliste, à Bruxelles

C’est (déjà) la troisième édition de Bruxelles en Fleurs, et il faut avouer que le programme sent bon, très bon. Rien d’étonnant : c’est un parcours en 18 étapes qui attend les visiteurs, avec des installations étonnantes créées par une dizaine d’artistes floraux à l’imagination débordante. Des sculptures végétales chargées d’éveiller les sens – les yeux et le nez ne seront pas déçus du voyage – qui vont donner une magnifique touche colorée à un espace urbain que les fleurs oublient trop souvent de s’approprier. Le parcours dure environ 1 heure, et il n’est pas impossible que l’ombre d’un certain René Magritte vous chatouille les nasaux : certaines des œuvres rendront hommage à notre icône du surréalisme onirique né il y a tout juste 125 ans…

On va se remplir la panse de mets délicieux, à Saint-Trond

Après avoir fait des escales à Grimbergen, Lommel ou encore Hasselt, le festival itinérant SMA(A)K poses ses saveurs à Saint-Trond du 4 au 6 août. Deux bonnes raisons d’y aller ? D’abord pour aller découvrir une petite ville du Limbourg que vous ne connaissez probablement pas, alors qu’elle est réputée aussi bien pour ses monuments monastiques que ses brasseries (Kerkom et Wilderen, ça vous parle ?). Ensuite pour s’arrêter devant chaque food truck de ce festival itinérant qui régale de petits spécialités gastronomiques issues des quatre coins du globe. En bonus : Château gonflable, stand de maquillage, théâtre et concert… On s’y retrouve vers quelle heure ?

On va prendre une bouffée d’art, à Knokke

« Ceci n’est pas un salon d’art », s’amuse le slogan de ce… festival d’art qui prend ses quartiers dans le très joli Grand Casino de Knokke. On y trouve quoi ? Les sélections avisées de galeries réputées de Belgique, de France, d’Allemagne, des Pays-Bas ou de Suisse (entre autres) qui sont ravies d’exposer leurs artistes sous un toit commun, à quelques enjambées de la plage. Et en effet, pouvoir apprécier à la fois les œuvres de designers iconiques, d’artistes contemporains ou de créateurs d’aujourd’hui dans un endroit dont le décor à lui seul est une petite merveille, ça ne se refuse pas !

Lire aussi: Nos adresses préférées à Knokke cet été (quitte à être dans le coin!).

On va danser au son des années 90 et 2000, à Bruxelles

Vos pieds se mettent à danser tout seuls rien qu’à l’évocation des mots Britney Spears, Eminem, Gala, 2Be3, Spice Girls ou Larousso ? Vous devriez atteindre le nirvana lors de la soirée Throwback qui, ce samedi, pose ses platines sur la Plein Publiek, au numéro 11 du Mont des Arts de Bruxelles. Une armada de tubes mémorables sont déjà dans les starting-blocks : ils n’attendent que vous… et vos looks les plus emblématiques pour sublimer l’ambiance de cette (longue) nuit qui s’annonce aussi décontractée que flashy. Nostalgiques, ne surtout pas s’abstenir !

