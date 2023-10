Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 7 et 8 octobre

Décidémment, les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas. Ces 7 et 8 octobres, vous pourrez visiter des joyaux architecuraux, découvrir l’art en vous promonant, rire et pleurer devant des dessins et prendre conscience du corps que vous habitez. Et dire que le week-end ne dure que deux jours!

On fait la fête dans tout Bruxelles parce que la ville est belle

Des concerts, de l’escalade et autres animations sportives, du cirque et des art de rue, des visites guidées, des dégustations, des spectacles de lumières, du ciné en plein air, des séances d’aérobic sauvage et autres parties de baby-foot géant… Ce que l’on peut dire, c’est que pour fêter ses 30 ans et donc trois décennies de projets urbains, Beliris a mis le paquet. L’organisme charger de mettre en valeur la capitale invitent les Bruxellois et les autres à venir faire la fête autour de ses réalisations. Une manière originale et ludique de découvrir, de voir et d’expérimenter notre environnement urbain et les aménagemens qui font de Bruxelles une ville où il fait bon vivre.

Les 7 et 8 octobre dans 6 zones de la Région de Bruxelles-Capitales: Josaphat (Schaerbeek), Canal (Molenbeek-Saint-Jean et Bruxelles-Ville), Couronne (Ixelles), Centre (Bruxelles-Ville) et Jourdan (Etterbeek). Le programme complet est disponible sur www.beliris30.be

On prend conscience de notre anatomie à Charleroi

Le corps humain, sa complexité, sa beauté mais aussi sa fragilité sont au centre de cette grande expo de la plasticienne belge Laurence Dervaux (1962), combinant installations, sculptures et œuvre immersive dans tout l’espace qu’offre le BPS22. L’artiste prend le parti de montrer frontalement ce qui nous constitue – fluides, ossatures, organes – en des dispositifs ingénieux et poétiques. L’œuvre immersive présentée pour la première fois ici, propose en usant de la lumière, une vision métaphorique du corps humain, traversé par un flot incessant de fluides essentiels à la vie.

On parie que vous ne poserez plus le même regard sur vous-même après ça?

Nous, huit milliards d’humains, moins vingt-sept, plus septante, le temps de lire ce titre, au BPS22 à Charleroi. Toutes les infos pratiques sur www.bps22.be

On (re)découvre l’architecture éclectique trop méconnue, à Bruxelles

Moins connue que l’Art nouveau, l’architecture éclectique n’en est pas moins digne d’intérêt. Ce mouvement, s’étendant de 1840 à 1914 a eu pour ambition de concilier art, histoire et innovation. Ce sont les œuvres qui en témoignent à travers notre capitale que cette deuxième édition de la Biennale d’architecture éclectique propse de faire découvrir et visiter. Le nord de Bruxelles sera ainsi arpenté durant ce week-end, soit Schaerbeek, Saint-Josse, Laeken et le nord du Pentagone. Bâtiments publiques, privés, institutionnels mais aussi scolaires, religieux, commerciaux, les différentes typologies seront abordées, comme autant de preuves de la richesse du patrimoine bâti bruxellois.

Impossible de vous libérer ce week-end pour profiter de ce programme réjouissant, rassurez-vous: cette biennale dure jusqu’au 15 octobre, donc prenez vos dispositions et foncez-y le week-end prochain. Les visites se dérouleront alors à Ixelles, Saint- Gilles, Etterbeek et Anderlecht.

Biennale of Eclectic Architecture, à Brussels, du 7 au 15 octobre. Toutes les infos sur www.explore.brussels/fr/bbea-concept/bbea

On jette un oeil sur le monde à travers la crème du dessin de presse à Liège (et on flâne en ville)

Comment l’homme vit-il à travers le monde? Quels sont ses combats, ses luttes, ses défaites… Qu’il s’agisse de guerre, de droits civils, de famine, la situation des hommes, femmes et enfants à travers le globe est aussi documentée par les dessinateurs de presse, qui jour après jour posent leur regard acéré sur ce qui se joue. Un travail nécessaire pour prendre conscience de ce que vivent nos pairs à l’autre bout du monde, ou parfois de la rue. Une profession d’utilité publique auquelle cette expo rend hommage, en exposant les plus grand représentants de cet art de mettre du sens en quelques lignes, et à alerter. De Kroll à Chappatte en passant par Plantu, pour n’en citer que quelques uns.

Cécile Bertrand

Chappatte (Suisse)

Et puisque que vous êtes à Liège, l’oeil aux aguets, sillonnez la Cité Ardente à travers laquelle ont été egrenées des dizaines d’oeuvres d’artistes liégeois et internationaux, exposées dans les vitrines de commerces inoccupés de la ville. Peintures, sculptures, installations, vos yeux vous diront merci.

Enjeux humains, à la Cité Miroir à Liège, du 7 octobre au28 janvier 2024. www.citemiroir.be

La carte du parcours artistique organisé par Art au Centre est disponible sur artaucentre.be

Aussi à Bruxelles

Notez aussi la réouverture du Musée Magritte à Bruxelles, après 6 mois de rénovation. Un lieu et une collection à (re)découvrir.

