Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 8 et 9 septembre

L’année scolaire est désormais sur des rails, et le temps libre du week-end d’autant plus précieux. Pour le mettre à profit et découvrir, vous cultiver et vous divertir, voici notre sélection d’activités et d’événements à travers Bruxelles et le sud du pays.

On déguste des spécialités du monde entier à Bruxelles

Plus de 30 food trucks se réunissent à Auderghem ce week-end à l’occasion du Brussels Food Festival. Au programme, des plats originaux et travaillés pour ravir vos papilles. Le chef belge étoilé Yves Mattagne proposera des tacos mexicains revisités, à déguster au comptoir de Latypiq, son adresse mobile.

Et comme la cuisine américaine ne se résume pas au Mexique, le Merken Street Fod fera honneur à la cuisine chilienne, du hot-dog local à la fameuse Piña colada, qui fait un malheur en festival.

Pour faire le tour de tous ces bons petits plats, 3000 m2 d’extérieur et une grande terrasse seront mis à disposition afin de déguster ces excellents mets au soleil, on vous le souhaite.

Du vendredi 8 septembre, 18 heures au dimanche 10 septembre à 21 heures.

Boulevard du Souverain à Auderghem. Plus d’informations sur brusselsfoodfestival.be

On découvre l’art contemporain belge à Bruxelles

Pendant quelques jours, plus d’une quarantaine de galeries et espaces d’artistes font leur rentrée et ouvrent grandes leurs portes aux visiteurs. Les plus iconiques institutions d’art de Bruxelles aussi accueilleront gratuitement le public.

Il sera possible de visiter les galeries Baronian ou encore Xavier Hufkens, références dans le monde de l’art contemporain en Europe.

L’objectif de ce Brussels Gallery Week-end est de mettre en lumière l’art bruxellois et surtout ses jeunes artistes. Et c’est bien ce que fera l’expo Generation Brussels consacrée aux artistes pas encore représentés par une institution artistique. Afin de découvrir toute la richesse du monde artistique de la capitale, des débats et des conférences, mais aussi des visites guidées sont aussi au programme, tout le week-end durant.



Du 7 septembre au 10 septembre dans une quarantaine de galeries.

Plus d’informations sur brusselsgalleryweekend.com

On déguste de la bière artisanale sur la Grand Place de Nivelles

Nivelles accueille le Festival des Bières et pour sa 8ᵉ édition consécutive, 20 brasseries seront présentes sur place et proposeront une centaine de bières uniques. Parmi ces brasseries, vous retrouverez l’emblématique Lupulus et sa bière blonde à 8,5% d’alcool. La Hoppy <<impériale>> de la fameuse brasserie éponyme sera également de la partie. Vous pouvez toutefois consommer toutes ces breuvages avec modération et découvrir la richesse du territoire wallon en appréciant sa production locale.

Pour ceux qui ne seraient moins amateurs de houblon, le programme prévoit des animations ainsi que des fanfares toute la journée du samedi. Le soir, une soirée années 80 et 90 organisées par la radio Mélodie FM. Et, si vous craignez que vos enfants s’ennuient, pas d’inquiétudes : une grande aire de jeu sera à disposition des enfants.

Samedi et dimanche, de 13 heures à 21 heures et dimanche. Plus d’information sur fetesdewallonienivelles.be

On pédale le long de la Semois



Tous les sportifs wallons connaissent le Grand Raid Godefroy, un rendez-vous annuel à ne pas manquer pour les amateurs de VTT. Depuis 25 ans, l’ASBL Bouillon Semois Events s’efforce de faire vivre cet événement qui fait honneur à la région et au cyclisme.

Au fil des quatre épreuves, les participants vont découvrir des paysages uniques en longeant la Semois.

Si vous n’êtes pas un·e athlète, pas de panique : certaines courses sont adaptées à tous les niveaux et permettent aux débutants de réaliser une visite de la région à vélo. Les organisateurs proposent même de réaliser une course d’une trentaine de kilomètres de nuit et ainsi découvrir la petite ville pittoresque de Bouillon sous un nouveau « jour ». Durant cette épreuve, les cyclistes confirmés ou désireux de repousser leurs limites pourront bifurquer afin de rejoindre des sentiers plus techniques à VTT.

Première course le vendredi 8 septembre à 18 heures et dernier coup de départ à 9h45 dimanche 10 septembre. Plus d’informations sur grandraidgodefroy.be

A découvrir aussi ce week-end: 10 lieux exceptionnels qui se mettent en scène à l’occasion des Journées du Patrimoine en Wallonie