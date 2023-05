Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 20 et 21 mai

Ce week-end promet d’être beau et festif dans le royaume. Entre brocante, arts forains, fiertés, art contemporain et champs fleuris, voici nos suggestions pour en profiter pleinement.

On prend fièrement sa place pour l’égalité dans la Brussels Pride

Moment phare de la Pride Week, ce samedi se déroule la Brussels Pride, manifestation pour les droits des personnes LGBTQIA+. À cette occasion, de nombreuses activités sont organisées autour de ce thème et de la traditionnelle parade la plus colorée de l’année.

Rendez-vous au Mont des Arts dès midi pour le début des festivités, au Pride Village. Le drapeau arc-en-ciel géant, fameux Rainbow Flag, sera porté à travers la foule, qui sillonnera le centre-ville, en musique et en joie. Pensez à vos bouchons d’oreilles si vous les avez sensibles, et faites du bruit pour l’égalité pour tout·e·s.

www.brusselspride.eu

On fait des affaires aux puces du Châtelain à Bruxelles

© DR / Petites Puces

Ce dimanche se tiendra la 40e édition de la Brocante des Puces, l’une des plus populaires brocantes de Bruxelles. À cette occasion, le quartier du Châtelain – Bailli est en fête, et les rues investies, envahies par les stands de vendeurs d’un jour bien décidés à vendre ce qui ne leur sert ou sied plus, pour faire le bonheur du flâneur. S’étendant de la place du Châtelain, rue Simonis, Aqueduc, Page, Campenout, dans la rue du Bailli, Faider et sur le parvis de la Trinité, entre fringues, déco, livres et matériel nautique … bonnes affaires garanties, à partir de 9h dimanche et jusque 18h.

Toutes les infos sur www.petitespuces.be

On s’ébahit à Namur

Direction Namur, pour en prendre plein les mirettes grâce à Namur en mai, festival consacré aux arts forains pendant trois jours dans les rues de la ville.

Acrobatie, poésie, mariage du réel et de l’imaginaire, de l’absurde et du tragique, dans les airs et sur terre, ces trois jours sont l’occasion de vibrer avec les artistes, en prise directe, de rire, de laisser s’échapper une petite larme, en retenant son souffle. Pendant tout un week-end, les scènes et les artistes investissent les rues de Namur. Vous y découvrirez de la musique, du cabaret, des contes, des histoires. Pas de doute que les 65 compagnies (en tout 300 artistes de Belgique et du monde entier) invitées qui offriront en tout une centaine de représentations vous époustoufleront.

Dans les rues du centre-ville. Certains spectacles sont gratuits, d’autres payant. Tout le programme sur namurenmai.org



On s’ouvre l’esprit à Anvers

Jusque dimanche, Anvers bat au rythme de l’art, à travers des expositions, des visites, des performances et autres présentations de livres, à travers 80 lieux dédiés pendant quelques jours au Antwerp Art Weekend. Il sera aussi possible de profiter d’une visite du jardin de l’Académie Royale des Beaux-Arts, qui fête cette année ses 360 ​​ans.



Du jeudi 18 au dimanche 21 mai à Anvers. Le programme complet disponible ici .

Envie de nature? Plongez dans les champs de fleurs, des dizaines, dans tout le pays, pour composer vos propres bouquets: Dans les champs de fleurs : 20 adresses pour cueillir ses flers soi-même dans toute la Belgique