Que faire ce week-end en Belgique : notre agenda du 25 et 26 novembre

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On illumine la nuit, à Bruxelles

Depuis aujourd’hui et jusqu’au 26 novembre, une fois la nuit tombée, le quartier du Sablon s’anime et se pare de ses habits les plus lumineux pour vous éblouir le temps de quatre soirées.

Sorte de préambule festif aux Plaisirs d’Hiver, le quartier mythique bruxellois connu pour ses galeries d’art et ses antiquaires sera le théâtre de la 32e édition de ses Nocturnes qui mêle animations, moments gourmands, spectacles et illuminations. Au programme, on soulève particulièrement le marché aux puces qui s’étalera sous le parvis de Notre-Dame des Victoires du samedi au dimanche. Avis aux brocanteurs en herbe, on y va tôt au risque que les bonnes affaires nous glissent sous le nez.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Toutes les informations sur les Nocturnes du Sablon par ici

On suit les pas de Napoléon à Waterloo

My, My, At Waterloo, Napoleon did surrender… (ça c’est fait, vous avez la chanson en tête pour le restant de l’article, ne me remerciez pas, cela me fait plaisir), et ils ne croyaient pas si bien dire nos suédois.

Surtout depuis le 22 novembre et la sortie événement du biopic Napoléon signé Ridley Scott et qui met depuis son arrivée dans nos salles la Butte du Lion en émois. Et si, avant (ou après) de visionner le film on se glissait dans les derniers pas de Napoléon et que l’on revivait son ultime campagne?

C’est ce que propose Waterloo avec son parcours thématique qui retrace les événements historiques qui ont secoué Plancenoit et définit le future de l’Europe. Rendez-vous sur le site de la Butte du lion qui abrite le musée du Mémorial, porte d’entrée pour le fameux Pass 1815 qui vous permettra de revivre la journée du 18 juin 1815.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Plus d’informations sur le Pass 1815 ici

On trinque avec un verre de vin nature, à Bruxelles

On trinque ce week-end? Rendez-vous à GRRRABUGE, le salon des vins de Demain alors! Amateurs de flacons originaux, de pinards natures ou encore de fermentations en tout genre, à partir du 26 novembre (dès 10h00) et ce jusqu’au 27 novembre, plus de 40 vignerons, fermentateurs et distillateurs seront réunis le temps d’un week-end pour célébrer ce que le vin naturel fait de mieux et réfléchir au futur de celui-ci.

Et les petits plats sont mis dans les grands pour cette première édition. Concerts, conférences, sets de DJ endiablés (et le plus important) dégustations sont au programme pour un salon du vin qui déménage et qui s’interroge sur le futur de nos boissons.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le programme est à retrouver au complet ici

On admire le travail de nos mentors, à Charleroi

Sur le site des anciens abattoirs de Mons, BeCraft et Keramis s’associent du 19 novembre jusqu’au 18 février pour vous offrir une plongée inédite au cœur de la céramique belge. Et non pas au travers ce que les jeunes créatifs façonnent mais plutôt en se souvenant de ses enseignants. Intitulée « Mentors », l’exposition met en lumière ceux qui ont marqué l’histoire de la céramique belge et laissé une empreinte indélébile sur la pratique de cet artisanat qui a le vent en poupe ces dernières années.



Cette double exposition tisse un fil ténu entre passé et pressant et s’articule autour d’une question centrale: celle de la transmission. Sorte de généalogie couvrant tant le nord que le sud du pays, c’est une peu ce que l’on a fait (et que l’on fera) de mieux en la matière qui se laisse découvrir et admirer.

Plus d’information, juste ici