Que faire ce week-end en Belgique : notre agenda pour le 18 et 19 novembre 

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On se balade au cœur du bâti, à Bruxelles

Pour la 5e année consécutive, l’archiweek organisé par Urban propose d’offrir un regard neuf sur le bâti en Région de Bruxelles-Capitale. Au programme: diverses visites guidées de réalisations contemporaines, des bureaux d’architecture qui ouvrent leurs portes sans oublier pléthore de colloques, workshops et expositions en tout genre, gratuite et accessible à tous et toutes.

Et pour son 5e anniversaire, cette année, l’archiweek permet au public de découvrir les projets en lice pour le Brussels Architecture Prize et lui permet de voter pour décider quelle réalisation mérite le People’s Choice Award. Dans notre agenda, on note précieusement le tour à vélo des différents projets nominés qui se déroulera le 18 novembre, ou encore la visite du centre d’escalade Maniak Padoue.



Programme complet et plus d'info sur le Brussels Architecture Prize ici

On fait des bonnes affaires et on vide les stocks des créateurs à Bruxelles

Avis à tous les amateurs de mode belge : ce week-end, les Halles Saint-Géry seront le théâtre des Brussels Fashion Sales. Placé sous le signe de l’éthique et du durable, l’événement qui se tient tout le week-end sera le moment de chasser les bonnes affaires et de vous offrir une tenue griffée à prix tout doux.

Entre les labels belges établis et les tout jeunes créateurs qui présentent avec fierté leurs premières collections, il y en aura pour tous les goûts et c’est une jolie occasion de soutenir ces talents locaux.



Et si vous êtes partants pour plus de bonnes affaires, Anvers s'offre aussi des soldes de créateurs.

On s’offre une balade en nature à Boondael

Inspirée de son Ardenne natale, Nathalie Campion s’offre un voyage intérieur en pleine nature avec sa nouvelle exposition de céramique intitulée « Autofiction : Dans la peau de l’écorce » , véritable ode à la grandeur de la Nature.

Au travers de ses réalisations de grés et d’argile, l’artiste explore la place de l’homme dans la Nature, sa petitesse face au grand Tout et comment ces deux éléments, l’humain et la nature, se révèlent finalement profondément interdépendants. L’installation est à découvrir dans les murs de la chapelle de Boondael jusqu’au 3 décembre et vient d’ouvrir ses portes.



Plus d'infos sur leebauwens.com

On repense notre rapport aux objets qui nous entourent à Liège

Dans un monde où presque tout est devenu jetable pourtant à l’aune du changement climatique, le Musée de la Vie wallonne à Liège s’interroge sur notre rapport aux objets et sur l’action concrète de jeter. Avec son exposition Uplcycling, visitable jusqu’au 7 janvier 2024, elle nous invite à repenser profondément notre manière de consommer.

Poursuivant deux axes, Upcycling met en relation 2 initiatives citoyennes qui s’échinent à faire changer les mentalités. La première montre bien que l’activisme peut se faire dans la joie et la couleur. Le collectif congolais « Ndaku Ya , la vie est belle » s’empare des déchets qui jonchent ses rues pour les transformer en de sublimes masques traditionnels revisités. Ces créations ont été immortalisées par le photographe français Stephan Gladieu dans sa série « Homo Detritus » et sont à découvrir lors de l’exposition.

Et ces clichés entrent en dialogue avec la seconde initiative citoyenne mise en exergue par Upcycling: les silhouettes créées par Défil’éco créées et dessinées par des stylistes amateurs et confirmés à partir de matériaux de récupération inattendus.

Plus d'infos ici.