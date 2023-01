Que faire ce week-end: notre agenda des 7 et 8 janvier

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On découvre le patrimoine culinaire anversois

C’est une promenade qui saura convaincre et satisfaire le fin gourmet qui sommeille en chacun de nous. Au programme ? Quatre arrêts dans la ville d’Anvers à la découverte de ses spécialités culinaires. Ainsi, par petit groupe on se balade d’un magasin à l’autre pour goûter de délicieuses spécialités : bonbons, chocolats, charcuterie, fromage, une boisson…

Du filet d’Anvers en passant par son Elixir sans oublier le fameux « roggeverdommeke », un guide nous accompagne dans ce parcours gourmand et nous régale en anecdotes et autres détails historiques en tout genre, liés aux bâtiments important de la ville.

On s’aventure dans Thuin

Ce sont les tout derniers jours pour découvrir Thuin sous un autre jour. Jusqu’au 8 janvier, un parcours ludique sous forme de jeu permet de sillonner la ville. Au départ du pied du Beffroi et long de 3.5 kilomètres, le jeu Thudi’Nowel (qui convient également aux enfants) promet de découvrir la ville tout en s’amusant.

Une heure durant, vous parcourrez les ruelles de la cité hainuyère en passant tant par la partie haute que la partie basse de celle-ci. Truffé de défis, à réaliser pour accumuler un max de points, c’est à ne pas manquer.



On arpente le château de Seneffe

Dernière chance également de suivre les aventures de Charles-Edouard de la Sapinière dans son château à Seneffe. Pendant les fêtes, le château de Seneffe se présente quelques peu différemment. Accompagné de Charles-Edouard de la Sapinière, conservateur un rien extravagant, passionné par le 18e siècle mais pas que.

En sa compagnie, vous allez arpenter les différents espaces intérieurs du château et partir à la « chasse » aux fake news. Pourtant ce personnage haut en couleurs semble cacher quelque chose. Que peut-il bien raconter… Est-ce crédible ? A vous de démêler le vrai du faux lors de cette visite théâtralisée.

On plonge dans le passé d’Alexandrie

Dernière chance également pour découvrir cette expo qui se laisse à voir à Bozar. Alexandrie : futurs antérieurs revisite la mégapole antique à l’apogée de son histoire à travers quelque 200 œuvres issues des plus importantes collections muséales européennes.

Offrant une perspective unique, l’exposition permet de (re)découvrir et d’en apprendre plus sur Alexandrie, son organisation urbanistique, politique et religieuse. Mais pas que, elle explore également son rayonnement scientifique et philosophique dans ce bouillon de civilisation du monde antique.

