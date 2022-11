Que faire ce week-end: notre agenda du 19 et 20 novembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On en prend plein les yeux, à Liège ou à Bruxelles

Les apparences sont parfois trompeuses… En tout cas avec Gus, elles le sont très souvent. Le magicien illusionniste pose ses valises pour quelques jours, nous enchantant au passage. Révélé au grand public par l’émission La France a un Incroyable Talent en 2015, Gus sillonne depuis les routes et se joue des illusions.

Gus l’illusionniste, c’est un spectacle à son image: frais, moderne et rythmé, dans lequel il mêle avec brio magie, humour et illusion. Et ça se passe le 18 novembre à Liège, le 19 à Bruxelles et le 20 à Mons. Dépêchez vous, il reste encore quelques places.



Gus l’illusionniste, les 18,19 et 20 novembre. Plus d’infos et tickets juste ici.

On guette la bonne affaire, à Namur

Du 19 au 27 novembre, les rues de Namur vont vibrer sous le signe de l’art et des antiquités, Antica Namur est de retour pour sa 45e édition. L’occasion rêvée pour tout chineur dans l’âme de trouver des petites pépites.

Cette année encore, un soin tout particulier a été apporté à la sélection des galeries et antiquaires, parmi lesquels nous pouvons déjà annoncer: la Galerie de Potter d’Indoye, la Galerie Belge, la Fondation Albert Vandervelden, Jan Muller, NF Art Gallery, Artimo Fine Arts Gallery.



Antica Namur, du 19 novembre au 27 novembre.

On découvre le rubikcubisme, à Bruxelles

Et si on partait à la découverte du rubikcubisme ? Une exposition y est d’ailleurs entièrement consacrée au Mima à Bruxelles. Le terme, inventé par l’artiste Invader en 2005, fait référence à son travail d’atelier autour du Rubik’s cube, célèbre casse-tête coloré avec lequel il crée des tableaux et sculptures.

Ainsi, Invader Rubikcubist nous plonge dans un univers aux couleurs pétillantes et retraçe pour la première fois les 20 ans de carrière de l’artiste Insider.

© Invader

Invader Rubikcubist, au Mima Museum, jusqu’au 8 janvier 2023

On célèbre l’égalité, à Namur

Il n’y a pas à dire, ça bouge ce week-end à Namur. Car la capitale wallonne sera aussi placée sous le signe des Egalités. C’est l’occasion de faire bouger les lignes et de modifier (espérons le) les mentalités. Au programme ? Des concerts, de la danse, du théâtre, des documentaires sans oublier conférences, débats et tables-rondes en tout genre !

On retient particulièrement l’exposition Fais-pas ton genre ! Stéréotypée la pop culture ? présentée au Delta qui ouvre le 17 novembre et se laisse à voir jusqu’au 8 janvier. Elle bouscule les représentations véhiculées par la pop culture, de la BD au cinéma en passant par les jeux vidéo, la musique ou la pub. A voir de toute urgence !

FAIS PAS TON GENRE ! STÉRÉOTYPÉE, LA POP CULTURE? © Festival des égalités