Que faire ce week-end: notre agenda du 26 et 27 novembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On (re)découvre deux quartiers de Bruxelles by night

C’est la fête à Bruxelles ! Les nocturnes du Sablon feront briller deux quartiers mythiques de la Capitale, le Sablon et les Marolles, le temps d’un long week-end (puisque ça commence ce jeudi 24 novembre).

Commerçants, riverains et badauds se mêleront joyeusement pour découvrir ou redécouvrir tout ce qui fait la richesse de ces deux quartiers, si proches et si différents à la fois. Animations commerciales, ouvertures des galeries d’art et d’antiquité, expos, concerts nocturnes… De quoi se réchauffer les yeux et le cœur !

Les Nocturnes du Sablon, du 24 au 27 novembre 2022

On plonge dans l’univers de la photo brute

On connaissait surtout l’art brut à travers la peinture et la sculpture, moins à travers la photo. Préparez-vous à quitter les sentiers battus, PHOTO | BRUT BXL met en avant les travaux d’artistes autodidactes. Expos, installations, workshops et rencontres secouent le monde de la photo – et le spectateur – en donnant un autre regard sur ce médium.

On retiendra aussi la participation de l’artiste bruxellois Angel Vergara, dans un échange avec le collectionneur et réalisteur Bruno Decharme.

PHOTO | BRUT BXL à la Centrale, du 24 novembre 2022 au 19 mars 2023

On déguste du vin nature et on chine des livres à Liège

Vintrépides organise pour la 3e année Intrépide, son salon des vins bio et naturels. Une centaine de vignerons se réuniront dans le magnifique chai urbain Ardent Winery ce samedi 26 novembre, en plein cœur de la Cité Ardente. Et si vous n’êtes pas trop pinard, une dégustation de spiritueux et de bière artisanale est également prévue.

Tant que vous y êtes, profitez de votre balade liégeoise pour pousser jusqu’à la très attendue foire aux livres du Kiwanis, qui propose plus de 60.000 livres de qualité à petits prix. Et, ce qui ne gâche rien, vous ferez une bonne action puisque les livres sont vendus au profit d’associations d’aide à l’enfance liégeoises.

Intrépide, salon du vin bio et nature, samedi 26 novembre 2022

Foire du livre du Kiwanis, du 25 au 28 novembre 2022

On s’interroge sur l’objet réservoir à Mons

Le bol, l’amphore, la tasse, le vase… L’exposition collective Creative Nature, aux Anciens Abattoirs de Mons, questionne l’objet réservoir (de savoir), entre Nature créative et créativité du geste. Les métiers d’art contemporains, – céramique, verre, orfèvrerie, bois et textile, et même silicone et matières organiques – réinterprètent une centaine d’objets tellement présents dans notre quotidien qu’on en oublie qu’ils contiennent toute l’Histoire et l’Humanité. Ou comment voir le contenu dans le contenant.

Créative Nature, du 20 novembre 2022 au 12 février 2023