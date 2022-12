Que faire ce week-end: notre agenda du 3 et 4 décembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On fait la fête (kids friendly) à Bruxelles

Le Food market de la Gare Maritime souffle sa première bougie, et pour l’occasion, a prévu un week-end de folie, et ça commence dès vendredi midi. Au programme: happy hours, DJ set par Tomorrowland One World Radio, concerts, cours pour apprendre à servir une bière comme un pro, jeux… Et, pour les plus petits, des activités de cirque, maquillage et château gonflable et, bien sûr, la venue de Saint-Nicolas (et ses bonbons).

Le programme complet est à retrouver ici.

On part au Japon et on rencontre Pikachu à Liège

L’expo I love Japan démarre ce jeudi à la (magnifique) gare de Liège Guillemins. L’occasion de découvrir le pays du soleil Levant à travers un parcours immersif qui vous emmènera à travers les ruelles de Tokyo, les mangas, la gastronomie et la religion de l’archipel nippon. Mais ça n’est pas tout: à partir de ce samedi 3 décembre les Pokémon sont à l’honneur. Vous pourrez partir à la recherche de Pokémon cachés dans l’expo et remportez des prix.



On admire nos châteaux illuminés partout en Belgique

Les châteaux de Belgique, 7 en Flandre et 3 en Wallonie, ouvriront leurs portes du 3 au 23 décembre 2022 et seront transformés en éblouissants royaumes de Noël qui plongeront petits et grands dans un monde

merveilleux. Des actrices et acteurs en live vous emmèneront dans une promenade théâtrale unique, vous pourrez (re)découvrir les joyaux de notre patrimoine sous les lumières de Noël. Magique on vous dit !

magiedenoel.be du 3 au 23 décembre

On retombe en enfance à Bruxelles

Goldorak go ! A Tour & Taxis jusqu’au 15 janvier 2023. Après Lille et Paris, la rétrospective unique au monde Goldorak xperienz se propose de faire vivre au visiteur une véritable expérience, en replongez dans ce manga mythique de notre enfance à travers des lieux empruntés à son univers.

Goldorak xperienz, jusqu’au 15 janvier 2023