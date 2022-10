Que faire ce week-end: notre agenda pour le 8 et 9 octobre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On affûte ses mines à Art On Paper à Bruxelles

Dans le cadre de la troisième édition de la Brussels Drawing Week, une exposition spécialement dédiée au dessin se tient ce week-end dans la capitale.

Ce salon international du dessin contemporain prend place au sein de l’Espace Vanderborght. Regroupant artistes et galeristes de tous horizons, Art On Paper met en lumière le travail d’artistes établis ou émergeants.

Pour l’occasion plusieurs prix seront remis tout au long de ce week-end placé sous la mine des crayons affûtés des artistes. De quoi nous inspirer.

© Art on Paper

On (re)découvre Joan Miró à Mons

A partir du 8 octobre et jusqu’au 8 janvier, c’est au Musée des Beaux-Arts de Mons que l’oeuvre prolifique de Joan Miró prend ses quartiers. A la fois peintre, sculpteur, graveur et céramiste, l’artiste catalan est aussi inclassable que fascinant.

« L’essence des choses passées et présentes » c’est plus de 100 oeuvres originales qui sont ici rassemblées, couvrant ainsi toute la carrière de l’artiste. Elle explore le travail de Miró parallèlement à sa formation artistique traditionnelle et son rapport de toute une vie avec l’art du passé.

Première monographie de l’artiste mise sur pied depuis 1956, c’est à ne surtout pas manquer. Pas d’excuse, parce que ce week-end, pour fêter l’ouverture de l’exposition, l’entrée est gratuite.

© Successio Miró / SABAM Belgium 2022

Exposition Joan Miró. L’essence des choses passées et présentes au Musée des Beaux-Arts de Mons

On enfile ses chaussures de marche dans les Ardennes

Les feuilles commencent tout doucement à se mordorer, l’air se fait plus frais et les jours raccourcissent. Plus de doute possible: l’automne est bel et bien installé dans nos contrées. Et alors que la nature s’apprête à nous offrir un dernier spectacle avant de tirer sa révérence hivernale, nos sous-bois résonnent de toutes parts.

Et si on allait écouter le brâme du cerf ? Alors que ce rendez-vous annuel touche tout doucement à sa fin, Ardenne Plaisir organise des balades guidées afin d’aller rencontrer le seigneur de nos forêts à Saint-Hubert. Pas de panique, Ardenne Plaisir s’occupe de l’intendance, ne reste donc qu’à suivre le guide.

© Getty Images

Plus d’infos sur les Balades du Brâme

On part en exploration dans le parc de Mariemont

Et si on prenait le temps ? Juste une journée, pour se reconnecter à la nature, éveiller nos sens et savourer l’instant présent ? C’est le pari d’Explorarium, véritable invitation à ralentir le rythme, ce slow festival se déroulera ce samedi dans le parc de Mariemont.

Organisé par les créateurs du LaSemo ainsi que de Namur en Mai, l’événement est une exploration artistique, touristique et personnelle. Toute la journée, assistez aux concerts pop/folk, spectacles aériens, jeux en famille et promenades dans des lieux remplis d’histoire…



