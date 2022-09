Que faire ce week-end: notre agenda pour les 1er et 2 octobre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On s’initie aux arts de la rue à Hélécine

C’est la 7e (et dernière) étape de cette tournée estivale des art de rues. Et c’est à Hélécine qu’elle posera, pour la dernière fois, ses trapèzes, diabolos et autres jongleries. Pour cet ultime week-end, le programme s’annonce aussi riche que varié.

Du cirque, des spectacles d’arts de rue, de la musique ou des concerts de musique live, le tout parsemé de pièce de théâtre ou encore de récitation de conte, de quoi ravir tous férus d’arts vivants le temps d’une journée.

© Centre Culturel du Brabant Wallon

Scènes de village à Hélécine, le samedi 1 octobre

2. On voyage dans le temps aux ruines de l’Abbaye de Villers, à Villers-la-Ville

Une fois la nuit tombée sur les ruines de l’Abbaye de Villers, entre voutes et colonnes, d’étranges présences s’éveillent. Loin d’être malfaisantes, ces fantômes du passé souhaitent simplement partager leurs histoires. Pour ne pas être oubliés.

Avec son nouveau projet Visitors organisé en partenariat avec le Tour des sites, l’Abbaye de Villers-la-Ville nous propose un véritable voyage dans le temps au cours d’un parcours-spectacle immersif. Mêlant vidéo mapping, sons et lumières, l’évènement saura séduire petits et grands. On se demande même qui des fantômes historiques ou des spectateurs visitent vraiment l’autre.

© DR

Visitors, du 22 septembre au 5 novembre

3. On dévore des livres à la Cité Miroir, à Liège

« Et si lire c’était désobéir ? » c’est l’une des première question que l’exposition pose à ses visiteurs. Pour cette 4e édition, la Bibliothèque George Orwell des Territoires de la Mémoire se consacre à la littérature pour enfant.

Avec sa librairie ludique et ouverte à toutes et tous; l’exposition « BIBLIOTHÈQUE ENFANCE INSOUMISE – Et si lire c’était désobéir » propose d’interroger la liberté que l’on peut trouver dans les livres et la lecture, leur pouvoir subversif, et le rôle clé des lecteurs.

Envie d’aller plus loin ? le week-end prochain (ainsi que le 15 octobre) un atelier portant sur les gros mots est organisé. Atelier en famille où enfants et parents s’amuseront à déjouer quelques règles de bien parler et de beau langage dans la bonne humeur, les places sont à réserver juste ici.

© Les Territoires de la Mémoire, FB

4. On vit et respire Art dans les rues de la Capitale, à Bruxelles

C’est sous une toute nouvelle forme que le festival des Nuits Blanches nous revient cette année. Se voulant plus inclusif, participatif et créatif, il s’ouvre à tout un chacun et s’est rebaptisé « Art+People by Nuit Blanche ».

Après trois années d’absence, cette nouvelle édition, remet les liens et l’humain au centre de l’événement. Ouvert à tous, il place les habitants de Bruxelles au coeur même du processus créatif. Plus proche des citoyens, plus intime, Art + People by nuitblanche entend valoriser le patrimoine immatériel d’une Capitale où se côtoient quelques 180 nationalités.

© DR