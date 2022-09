Que faire ce week-end: notre agenda pour les 17 et 18 septembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On abandonne sa voiture et on arpente le patrimoine Bruxellois

A vos vélos, trottinettes, monocycles ou autre ! Ce dimanche 18 septembre, l’heure est à la mobilité douce à Bruxelles. L’occasion d’arpenter les grands boulevards bruxellois en toute liberté et de découvrir notre capitale sous un autre jour, moins bruyant et moins pollué !

Heureux hasard du calendrier, ce weekend le patrimoine bruxellois est mis à l’honneur ! Un incontournable pour découvrir la richesse des édifices, des institutions et de l’immobilier à Bruxelles. Et pour cette 34e édition des « Heritage Days » placée sous la thématique des « Traces de colonisation », on observe la capitale avec un autre regard.

© Arthur Bonifay, HeritageDays

Journées du Patrimoine Européen du 17 au 18 septembre

Plus d’infos

2. On répare les fêlures, à Waterloo

Le Kintsugi, ça vous parle ? Mais si, cet art japonais qui répare des porcelaines ou des céramiques avec de l’or ! Eh bien, une exposition lui est consacrée à Waterloo jusqu’au 6 novembre. Pour célébrer le trentième anniversaire du jumelage de Waterloo avec la ville de Nagakute, cette expo événement célébrant la paix, la résilience et la reconstruction n’est pas à manquer. Plaisir des yeux (et de l’âme) garanti(s) !

« La philosophie du kintsugi reflète la beauté de l’imperfection. Une approche importante, voire thérapeutique, de toutes les choses de la vie dans ce monde moderne en considérant la beauté naturelle et imparfaite de la vie. »

La fabuleuse histoire du Kintsugi, du 8 septembre au 6 novembre 2022, aux écuries de Waterloo

Plus d’infos

3. On danse jusqu’au petit matin, à Machelen

Qui a dit que la saison des festivals était terminée ? Ce samedi, on file aux portes de Bruxelles, à Machelen plus particulièrement. Le Kapla Dance Festival, lancé par une joyeuse bande de 7 comparses revient pour une seconde édition qui s’annonce aussi festive que celle de l’an dernier.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Au programme ? Un festival de musique qui mélange concerts lives, DJ avec un soupçon d’électro dans un cadre atypique qui fait la part belle aux fans de designs et d’architectures. Et pour les plus gourmands, la nourriture est aussi au menu. Bref, une promesse aussi ambitieuse qu’éclectique qui nous propose de « nous reconnecter à notre enfant intérieur.

4. On questionne notre époque Post-Moderne, à Bossu

Séance de rattrapage expresse, ce week-end est notre dernière chance pour aller rendre visite au Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu et à son exposition : » A Certain Decade. »

Portée par le duo français, Gaillard & Claude qui est basé à Bruxelles depuis 2008, l’exposition concentre l’essentiel de leurs oeuvres de cette décennie. Observateur critique et amusé de l’imaginaire social de notre époque, Gaillard & Claude cultive un art de l’intrusion saugrenue et de l’incident poétique qui interroge, avec un humour proche du nonsense anglais et un goût pour les dérives psychédéliques, les paradoxes de notre société postmoderne.