Que faire ce week-end: notre agenda pour les 22 et 23 octobre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On jette un regard nouveau sur l’architecture, à Bruxelles

Depuis le 10 septembre et jusqu’au 21 novembre, les Halles St-Géry dans le centre de Bruxelles, sont le théâtre d’une exposition d’un autre genre. Première exposition organisée par l’ASBL L’architecture qui dégenre, Queering Brussels offre une toute nouvelle perspective sur notre capitale.

Articulant architecture, urbanisme, genre, et dimensions queer/LGBTQIA+, ce projet démontre l’importance des vécus selon les genres et les orientations sexuelles dans la conception et la conceptualisation de l’espace. Pour changer de perspective.

© Philippe Braquenier

Queering Brussels du 10 septembre au 21 novembre Plus d’infos

On fait un petit tour au pied du château enchanté, à la Hulpe

L’événement Lanterna Magica est de retour au château de la Hulpe. Dès ce week-end et jusqu’au 11 décembre, partez à la découverte des sentiers et chemins du parc du château en suivant un parcours féerique et enchanteur.

« Une drôle d’histoire s’est déroulée ici, la magie a encore frappé les lieux, attention à vos pas ! » annonce l’événement. Plus de 1.200 projecteurs et 20.000 LED ont été placés tout au long des 2 kilomètres de cette expérience multi-sensorielle. Alors couvrez-vous et ouvrez grand vos yeux, le parcours nocturne n’attend plus que vous.



Lanterna Magica, du 21 octobre au 11 décembre. Plus d’infos et tickets

On visite la gare des Guillemins, à Liège

Depuis le 15 octobre et une année durant, la splendide gare des Guillemins se pare de ses plus belles couleurs. L’installation artistique et visuelle de l’artiste français Daniel Buren baptisée Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement, se déploie sur l’ensemble des verrières de la gare, à travers un jeu de couleurs. Ce projet artistique monumental en mouvement permanent selon la lumière du jour, les heures et les saisons.

Avec ce geste, Buren métamorphose la gare et invite le public à renouveler son regard sur cette architecture, sur les possibilités poétiques du quotidien et la découverte d’expériences inattendues.

| Daniel Buren, « Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement », © Photo: J-L Deru – © Daniel Buren, ADAGP, Paris. © © Photo: J-L Deru –

À découvrir à la gare des Guillemins jusqu’au 23 octobre 2023

On découvre les musées une fois la nuit tombée, à Bruxelles

Ce samedi 22 octobre, une fois la nuit tombée, nos musées bruxellois s’animent et reprennent vie. Non, vous ne rêvez pas, et non, nous ne sommes pourtant pas dans le film La nuit au musée. Mais ce samedi soir, la Museum Night Fever est de retour pour sa 15e édition.

Pour l’occasion, plus de 34 musées ouvriront leurs portes de 19h à 1h du matin. Cette année encore, cette nuit des musées propose à ses visiteurs.euses de créer leur parcours à travers une centaine d’animations artistiques. Une belle occasion de décloisonner et transformer les musées d’une manière inédite.



