Que faire ce week-end: notre agenda pour les 24 et 25 septembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On part en « Voyage en Creationie », à Bruxelles

Ce week-end, sur plus de 700m2 d’exposition, This is not Belgium vous invite à participer à un réel voyage au coeur de la création. 27 artistes venus des quatre coins du Royaume et de tous horizons créatifs seront réunis le temps d’un week-end. De la peinture et de la sculpture en passant par la photographie tout en s’octroyant un détour par l’art du travail du verre, ce voyage s’annonce riche en découvertes. De quoi faire le plein de beau !

En plus, tout au long de l’événement, plusieurs animations seront prévues comme des séances de rencontres avec les artistes, des dédicaces, workshops ou encore peintures en live… Bref, de quoi faire le plein de beau !

Gédéon de Geneviève Lagasse, une des oeuvres exposée

« Voyage en Creationie » du 23 ou 25 septembre

2. On découvre le nouveau visage du Musée des Beaux-Arts, à Anvers

Ça y est ! Le musée des Beaux-Arts d’Anvers fait son grand retour. Après onze années de travaux et de rénovations, il est à nouveau possible d’arpenter ses galeries et d’y (re)découvrir son immense collection. Dans le KMSKA (pour les intimes) qui regroupe maitres anciens et nouveaux, abrite en son sein de magnifiques Rembrandt, Van Eyck ou encore des Rubens . Mais dans une scénographie surprenante, on y mélange les créations (souvent prêtées par d’autres musées) de Dali, Basquiat ou Magritte.

Pour célébrer son grand retour, moult événements seront organisés tout le week-end, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du musée. Un retour en grande pompe à ne manquer sous aucun prétexte.



KMSKA et son festival d’ouverture

3. On suit les pas des pharaons, à Morlanwelz

Depuis 2.000 ans, l’Égypte passionne ! Mais pourquoi ? La nouvelle exposition du Domaine et Musée royal de Mariemont, « Égypte éternelle passion » explore la fascination exercée par l’Égypte ancienne sur l’imaginaire occidental. Pas d’antiquités égyptiennes à découvrir donc, mais bien des oeuvres de diverses époques (allant jusqu’à l’antiquité romaine) qui reflètent les fantasmes générés par la terre des Pharaons.

Et puis 2022 est une année symbolique pour tout féru d’égyptologie ! C’est le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion et du centenaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon par Howard Carter. Moment idéal donc pour explorer cette passion dévorant qu’est l’Égypte.

Égypte éternelle passion, au Domaine et Musée Royal de Mariemont

4. On s’ouvre au design contemporain, à Bruxelles

Le mois de Septembre est résolument placé sous le signe du Design semble-t-il. Dans le cadre du Brussel Design September, la Gare Maritime sera à nouveau entièrement dédiée à celui-ci ce week-end. En effet, elle accueillera le Contemporary Design Market (CDM) qui regroupe une cinquantaine de designers basés en Belgique. Subtil mélange de gros noms et de talents en devenir, le CDM c’est aussi l’occasion de rencontrer les créateurs et, peut-être, de jeter son dévolu sur une de leurs oeuvres.

Nouveauté de cette année, le concept innovant BINÔME qui a pour but de réunir un duo d’artistes de cultures différentes. Cette première collection réalisée par les designers Pieter Bostoen et Gilles Mayk Navangi sera à découvrir ce week-end.

Amai_VF_2©Duplex Studio © Duplex Studio