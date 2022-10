Que faire ce week-end: notre agenda pour les 29 et 30 octobre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On se connecte aux mondes numériques, à Namur

Ce week-end, la capitale wallonne sera hyper-connectée. A l’occasion du KIKK Festival, le numérique sera au centre des préoccupations de tous. Pour la 11e année, le Festival International des Cultures Créatives et Numériques revient à Namur. Pendant 4 jours, le KIKK Festival fait le tour presque complet de ce qui agite le numérique et la démonstration de toutes ses possibilités mais aussi de ses dangers.

Cette onzième édition, intitulée « Tales of Togetherness » sera placée sous le signe de l’altérité, des connexions et de notre relation avec les autres, humains ou non. Si une partie est réservée aux détenteurs d’un pass pro, plusieurs conférences et autres activités sont ouvertes au grand public. Comme le KIKK in Town, un véritable parcours d’œuvres et de performances interactives dans plusieurs lieux clés de la ville de Namur. De quoi attiser la curiosité des petits et grands.



KIKK Festival du 27 au 30 octobre

On (re)découvre l’oeuvre de Sempé, à La Hulpe

Depuis le 8 octobre et jusqu’au 15 janvier 2023, la Fondation Folon met en avant le travail enchanteur de Jean-Jacques Sempé, dessinateur de presse. En collaboration avec la galerie parisienne Martine Gossieaux, c’est la première exposition de grande envergure qui retrace l’oeuvre de Sempé en Belgique.

« Mes personnages sont des petits personnages comme vous et moi, qui cherchent seulement à se débrouiller dans la vie », disait-il de ses créations. Et on (re)découvre avec joie les aventures du Petit Nicolas, ses couvertures réalisées pour le New Yorker, sans oublier de nombreux dessins originaux.

On admire les grandes collections des Rothschild, à Liège

Si le nom Rothschild évoque depuis le XIXe siècle une lignée de banquiers richissimes, il n’en demeure pas moins qu’ils se sont également révélés être de grands mécènes. En partenariat avec le Musée du Louvre, le Musée de la Boverie à Liège retrace cette lignée sous cet autre regard, souvent trop invisibilisé.

Proposant un point de vue nouveau et original, l’exposition inédite met en lumière neuf femmes de la famille – Charlotte, Adèle, Béatrice, Alice, Mathilde, Thérèse, Alix, Cécile et Liliane – à la personnalité singulière, qui ont rassemblé des collections d’œuvres d’art remarquables, bâti des palais et fait sortir de l’ombre des jeunes artistes aujourd’hui reconnus internationalement.

Et puis, puisque vous êtes déjà dans la cité ardente, n’hésitez pas à faire un détour à la Foire à Liège ! Croustillons, lacquemants et attractions en tout genre vous y attendent.

On se questionne sur le rôle des couleurs, à Bruxelles

Quel est l’impact des couleurs sur nos comportements ? Comment ces dernières peuvent provoquer des réactions au sein de notre organisme ? Ce sont à ces questions que l’exposition « On the Lookout » essaye de répondre. L’expérience se laisse découvrir à la Fondation CAB, à Bruxelles.

On The Lookout rassemble des œuvres d’Irma Blank, Nadia Guerroui, Ann Veronica Janssens, Labau, Adrien Lucca, Dimitri Mallet, Luisa Mota, Morgane Tschiember et Pieter Vermeersch. Le tout promet une véritable expérience immersive qui questionne et interpelle. Intrigués ? C’est à voir jusqu’au 28 janvier !

