Que faire ce week-end: notre agenda pour les 5 et 6 novembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On (re)découvre le riche patrimoine historique bruxellois

Depuis le 4 novembre, un spectacle immersif se laisse découvrir au sein de l’emblématique Hôtel Métropole. Organisé par le Tour des Sites (à qui l’on doit de nombreux parcours-spectacles au cœur du patrimoine belge), ce son et lumière offre une réelle plongée historique dans le passé bruxellois.

A l’intérieur de l’Hôtel Métropole, lieu emblématique du passé de la capitale, le parcours entend évoquer l’époque où Bruxelles « bruxellait ». Durant 45 minutes, on découvre différents tableaux et mises en scène soignées où acteurs, artistes et autres danseurs se bousculent (sur écran ou grâce à des hologrammes) pour nous raconter Bruxelles différemment.

Fantastic Brussels, du 4 novembre au 28 février 2023

On célèbre les fêtes de la Saint-Martin, à Tourinnes-La-Grosse

Chaque année, et ce depuis 1965, les habitants de Tourinnes-la-Grosse et environs ouvrent leur maison, leur grange, leur atelier… pour accueillir des artistes, et « partager le beau » avec des milliers de visiteurs. Et après une interruption, situation sanitaire oblige, les fêtes de la Saint-Martin reviennent, plus inspirantes que jamais pour une 56e édition.

Et c’est pour cette occasion que l’on retrouve Hugo Meert, céramiste et designer multifacette aux commandes. Commissaire du parcours d’art contemporain de cette édition, il propose aux visiteurs de s’immerger dans l’univers personnel de 10 artistes triés sur le volet. Et c’est à découvrir jusqu’au 27 novembre.



Un(d)ivers, parcours d’art contemporain, du 6 au 27 novembre 2022

On fait le plein d’art, à Bruxelles

Ce week-end, la Maison de la Poste à Tour et Taxis sera le théatre d’une énorme foire d’art. À la fois expérience immersive et événement exclusif pour la scène artistique émergente contemporaine, le NATIONA(A)L Artist Market sera le rendez-vous à ne pas manquer pour tout amateur de design, de mode ou encore de beaux livres.

Du 5 ou 6 novembre, des artistes en tout genre seront donc mis à l’honneur dans ce marché 100% belge qui revient pour une seconde édition. Véritable événement hybride entre la foire, le marché et l’exposition, le Nationa(a)l Artist Market s’annonce haut en couleur. Et plus inspirant que jamais…



Nationa(a)l Artist Market, du 5 au 6 novembre à Tour&Taxis

On célèbre ses défunts à la mexicaine, à Binche

Avec une ouverture toute symbolique le premier novembre, le musée du Carnaval et du Costume de Binche met à l’honneur la fête mexicaine du Dia de Muertos. Reconnue Chef d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel de l’Humanité par l’UNESCO, la fête du Jour des Morts se déroule partout dans le pays et fascine le monde entier.

Et c’est sous deux angles que l’exposition Día de Muertos présente cette fête si chère aux coeurs des Mexicains. D’une part elle explore son côté plus traditionnel au sein de la communauté maya tsotsil et puis elle observe comment elle a évolué et s’est adaptée dans les grandes villes.



