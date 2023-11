Que faire en Belgique ce week-end: notre agenda pour les 11 et 12 novembre

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On découvre les plans d’Horta, à Bruxelles

Bruxelles est cette année capitale de l’Art nouveau et célèbre les 140 ans de la naissance d’un de ses pères fondateurs : Victor Horta. Et si le mouvement artistique s’est propagé dans toute l’Europe, c’est bien la Belgique, et Bruxelles plus particulièrement, qui en est le berceau.



Ainsi, dans une exposition qui se laisse à voir jusqu’au 14 janvier 2024 au BOZAR, on se penche sur les principes fondateurs de l’Art nouveau et on examine de plus près le travail du célèbre architecte. Car que reste-t-il de cette synthèse des arts décoratifs si on lui retire ses courbes et ses inspirations florales ? Comment l’espace était-il conçu ? Comment la lumière était-elle utilisée et la frontière entre intérieur et extérieur, troublée ?



Avec des plans d’architectes et une série de témoignages d’experts, l’exposition dresse un portrait sans fioritures du génie d’Horta, de ses influences et de son héritage tout en abordant le lien intime entre l’Art nouveau et l’État indépendant du Congo de Léopold II.



« Victor Horta et la grammaire de l’Art nouveau », BOZAR jusqu’au 14 janvier 2024. Plus d’infos.

On s’offre un peu de féérie nocturne, à La Hulpe

Les jours sombres sont tombés en Belgique. Et dans cette pénombre, certains événement viennent émailler notre quotidien de petites lumières. Lanterna Magica est de ceux-là. La promenade automnale revient pour une 3e édition, illuminer et mettre en musique le superbe site du Château de la Hulpe jusqu’au 10 décembre.



Comme chaque année, animations lumineuses et sonores sont au rendez-vous pour teinter de magie le domaine du Château et y amener une atmosphère féérique à souhait. Le cru de cette année met en musique l’automne dans une jolie symphonie emplie de poésie et de douceur.



Lanterna Magicka, jusqu’au 10 décembre. Réservations conseillées juste ici.

On s’offre un condensé d’art , à Namur

C’est l’une des plus grande foires de design européennes et elle ouvre ses portes ce samedi 11 novembre jusqu’au 19 du mois. Créé il y a plus de 45 ans, le salon Antica Namur continue d’offrir une sélection éclectique alliant art ancien et design contemporain. Il est devenu avec le temps l’une des trois foires d’art les plus prestigieuses et influentes de Belgique.

Chaque automne, elle fait converger plus de 20.000 belges et étrangers vers la capitale Wallonne. Galeries et marchands de renoms s’y réunissent 10 jours durant pour présenter ce qui se fait de mieux dans le marché des arts.

Du mobilier à la peinture, en s’offrant des détours en photographies ou céramique, il y en a pour tous les goûts et c’est aussi l’occasion de s’immerger dans ce que l’art fait de plus inspirant et diversifié en ce moment.



Antica Namur, du 11 au 19 novembre. Plus d’infos.

On déambule parmi les fleurs, à Louvain-la-Neuve

Ce week-end, la ville estudiantine de Louvain-la-Neuve se pare de créations florales éphémères qui orneront plusieurs de ses statues et monuments. Réalisées par Geoffroy Mottart, fleuriste de formation, ces installations uniques agrémenteront trois statues de la ville pendant une semaine environ (tout dépendra du maintien des fleurs).

L’occasion, grâce à ces performances et installations de (re)découvrir nos statues trop souvent oubliées et de nous reconnecter à notre patrimoine culturel endormi. C’est à découvrir dès le samedi 11 novembre.



Et puisque vos pas vous ont déjà mené au cœur de la ville nouvelle, pourquoi ne pas vous y attarder ? Un petit saut au musée Hergé qui se souvient du dessinateur disparu il y a 40 ans histoire de redécouvrir les aventures de Tintin et de Milou ?



Plus d’info.