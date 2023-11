Que faire en Belgique ce week-end: notre agenda pour les 4 et 5 novembre

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On lit le Belge, à Bruxelles et dans toute la Wallonie

Pour la quatrième année consécutive, l’action « Lisez-vous le Belge » rythmera tout le mois de novembre. Avec pour objectif clair de célébrer et de mettre en lumière ce que notre pays fait de mieux en matière de littérature, du roman policer que les plumes belges affectionnent tant à la BD ou encore à la littérature jeunesse, il y en aura pour tous les goûts.



Et pour nous guider dans cette exploration, pléthore d’événements, ateliers et conférences en tous genres seront organisés tout au long du mois. Et pour ce week-end? On note la rencontre avec Denis Lapière et les équipes des Éditions Michel Vaillant à Verviers le samedi 4 novembre ou encore la lecture et rencontre avec Antoine Wauters pour son dernier ouvrage, « le plus court chemin », à Bruxelles.



Plus d’infos juste ici

On cuisine avec les kids, à Bruxelles

Et si on se glissait, avec nos kids, derrière les fourneaux du restaurant The Avenue, à Bruxelles, afin d’y apprendre tous les secrets du chef de l’établissement: Nicholas Tsiknakos? Alléchant non?

Depuis peu, chaque premier samedi du mois, le chef qui s’efforce d’insuffler des notes helléniques à ses plats ouvre sa cuisine à nos bout de choux, le temps d’une après-midi. Pour les petits cuisiniers en herbe, le rendez-vous est donné à 17h pour un cours de cuisine unique en son genre, dont le résultat est à dévorer dès 19h par toute la famille.

Plus d’infos par téléphone au +32 (0) 2 641 51 36

On célèbre l’automne, à Mons

Les journées raccourcissent, le temps se fait un brin plus maussade, les feuilles des arbres après s’être teintes de mordoré commencent à tomber… bref, l’automne est bel est bien installé dans nos contrées.



Mais plutôt que de se laisser aller à la morosité que les jours sombres charrient avec eux, pourquoi on ne célèbrerait pas plutôt cette saison? C’est le pari que s’est lancé la ville de Mons qui du 3 au 26 novembre entend bien célébrer l’automne. Au programme de sa foire d’automne? Sensations fortes, barbes à papa, pêche aux canards, on se donne rendez-vous sur la Grand-Place de Mons et son esplanade! Les festivités ouvrent ce week-end, en grandes pompes, on y va?



Plus d’infos et programme des festivités, juste ici

On visite le bâti passif, en Wallonie et à Bruxelles

Et si on envisageait le bâti autrement? Dans un monde qui se transforme, notre habitat doit aussi faire peau neuve. Et si cette métamorphose est protéiforme, l’habitat passif ou plus léger est l’un des axes de changement poursuivi.



Dans ce cadre, les Écobâtisseurs organisent deux week-ends de portes ouvertes où il sera possible de visiter plus d’une soixantaine de bâtiments à l’empreinte quasi nulle et de rencontrer leurs propriétaires afin de poser toutes vos questions. Isolations, choix des matériaux, énergies… Le projet d’ouverture et de partage d’expériences célèbre ses 10 ans avec une édition haute en couleur et des événements qui nous permettent d’en apprendre davantage sur les nouvelles manières de construire demain.

Attention, réservations conseillées ! Plus d’infos, et réservations, juste par ici