Que faire pendant ces vacances de Noël? 20 idées d’activités en Belgique

Les vacances d’hiver sont là, et les événements ne manquent pas pour s’occuper en famille ou entre amis. Visites d’expos, marchés et illuminations de Noël, parcs d’attractions et zoos qui se mettent à l’heure des fêtes… Voici le programme!

On célèbre Noël avec les animaux, à Plankendael et Pairi Daiza

Pour une dose de féérie garantie, direction Pairi Daiza, qui a métamorphosé son parc pour ce mois festif. Septante décorations géantes dont quarante-sept animaux grandeur nature ont envahi les lieux, alors que des vidéos mapping illuminent les façades.

Les animaux eux, se voient aussi choyer avec de petits repas de circonstance pour stimuler leur curiosité – à l’image de sapins garnis de bouts de viandes pour les lions et des bonhommes de neige en fruits et légumes pour les éléphants.

Et pour l’ambiance musicale, place à des orchestres automates placés dans de grandes boules de Noël… Sans oublier, dès le 23 décembre, que le Grand Dôme sera transformé en un village blanc de Noël sous un ciel d’aurores boréales, pour y déguster de bons petits plats de saison (sauf les jours fériés et de réveillons).

Les animaux grandeur nature de Pairi Daiza. Copyright : SDP

De l’autre côté de la frontière linguistique, les animaux célèbrent aussi la fin d’année, à Plankendael, avec un Festival des lumières sous le thème onirique Dragons & Unicorn. Des créatures géantes sorties du pays des songes et fabriquées par le China Light Zoo offrent un spectacle féérique lorsque le soleil se couche.

Le monde onirique des licornes à Plankendael. Copyright : SDP

Christmas Time à Pairi Daiza, à 7940 Brugelette. Jusqu’au 6 janvier. Plus d’infos Dragons & unicorns – Festival des Lumières au zoo de Plankendael, à 2812 Malines. Jusqu’au 7 janvier. Plus d’infos

On se réchauffe à coups de sensations fortes, à Walibi et Bellewaerde

C’est une grand première : Walibi ouvre ses portes pour les fêtes ! Et à cette occasion, le parc se transforme pour incarner l’esprit de Noël avec des zones et activités thématiques.

Au menu entre autres : un Alpin Village, au niveau du Loup-Garou, avec un décor montagnard accueillant un marché de Noël de 18 chalets; le Frozen Land, comprenant une patinoire de 750m2 et accueillant chaque jour un spectacle; la Polar Playground, une plaine de jeu où se baladent le Père Noël et ses lutins; ou encore Wonder Woods, une forêt enchantée où les visiteurs pourront flâner pour encore plus s’imprégner de l’ambiance.

Walibi Winter. Copyright : SDP

Du côté de Bellewaerde aussi, les sensations fortes se vivent désormais à Noël avec un parc décoré de sapins, des attractions customisées pour l’occasion, un Winter Wonder Show avec acrobaties, chants et illusions et une Santa’s Playground intérieure.

Noël à Bellewaerde. Copyright : SDP

Walibi Winter, à 1301 Bierges. Jusqu’au 7 janvier (fermé les jours fériés et horaires adaptés lors des réveillons). Plus d’infos Bellewaerde Noël, à 8902 Ypres. Jusqu’au 7 janvier (fermé les jours fériés et horaires adaptés lors des réveillons). Plus d’infos

On respire l’iode en mode festif, à Coxyde

Il ne faut pas forcément qu’il fasse beau pour profiter de la Côte belge. D’autant qu’en cette fin d’année, les stations balnéaires proposent une tonne d’activités. C’est le cas notamment de Coxyde qui a mis les petits plats dans les grands pour attirer les touristes au littoral malgré le froid.

Animation sur la digue. Copyright : SDP

Patinoire de 600 mètres carrés, promenades contées, parcours lumineux « Koksijde by light » et course de tracteurs de Noël le 27 décembre. Sans oublier les feux d’artifices le 30 décembre à Oostduinkerke et le 31 à Saint-Idesbald… La magie de l’Avent en garantie.

Jusqu’au 7 janvier. Plus d’infos

On appréhende le design et l’art en famille au Grand Hornu

Le CID – centre d’innovation et de design et le MACS – musée des arts contemporains se relaient pour assurer des après-midis récréatives afin d’initier les familles à diverses pratiques créatives.

Un prototype de Studio Makkingbey. Copyright : SDP

Ateliers de confection de décorations de Noël dans le cadre de l’expo Home Made. Créer, produire, habiter ; réalisation de bijoux ; balades contées dans les expos Les saisons de Lionel Estève et Honeyguides and Milk Teeth ; projection du film de Noël et goûter… Le programme est varié!

Noël en famille au Grand Hornu. Du 26 décembre au 7 janvier. Plus d’infos (réservation obligatoire)

On s’offre le combo Tim Burton – musée des illusions, à Tour et Taxis

La période de Noël est parfaite pour réviser ses classiques du cinéma bien au chaud devant la télé… Ou grandeur nature ! C’est ce que propose cette expo immersive dédiée à l’oeuvre de Tim Burton et installée actuellement à Tour et Taxis. De la forêt magique des Noces funèbres aux personnages d’Edward aux mains d’argent, Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles ou L’étrange Noël de monsieur Jack : l’expérience dure près d’une heure et se veut totale, dans un labyrinthe qui multiplie les jeux de lumière.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pas rassasié? Il est aussi possible, sur le site de Tour et Taxis, de visiter le musée World of Mind (WOM), qui met les illusions à l’honneur, et propose le temps des fêtes des spectacles dédiés à la magie avec le Maxime Mandrake & Friends Magic Show.

© Tempora © Maxime Mandrake

Tim Burton’s Labyrinth, Tour et Taxis, à 1000 Bruxelles. Plus d’infos Maxime Mandrake & Friends Magic Show au WOM, Tour et Taxis, à 1000 Bruxelles. Du 26 décembre au 7 janvier. Plus d’infos

On va voir si le loup y est, au musée de la BD à Bruxelles

Des loups dans les livres, il y en a pléthore. Mais celui-ci se balade en slip rayé rouge et blanc. Ce drôle de loup quitte les pages de sa bande dessinée pour s’exposer en chair et en slip donc, dans la Gallery du musée de la BD de Bruxelles. C’est le genre d’expo à faire en famille (entre amis ça marche aussi!), puisqu’à travers ses histoires, ce loup en petite tenue et ses potes de la forêt: Madame la Chouette, Robert l’écureuil, le roi des noisettes et des affaires, abordent des thèmes comme la peur, la différence, le travail, la mode… Le tout avec humour et bienveillance, forcément.

Et bien sûr, on en profite pour (re)visiter le fameux musée de la BD qui propose, entre autres expositions temporaires, une mise à l’honneur du Lombard, pour les 77 ans de la maison d’édition, dans un showroom inédit à la manière d’un magasin d’ameublement, mais également, pour les fans du 9e art, l’exposition Neuvième Art Nouveau qui vous plongera en immersion dans le travail d’auteurs franco-belges qui ont revisité l’Art nouveau comme décor idéal de leurs narrations dessinées.

Le Loup en slip s’expose, du 19 décembre au 31 mars 2024

Le Lombard, une affaire de famille, jusqu’au 25 août 2024

Neuvième Art Nouveau, jusqu’au 31 mars 2024

cbbd.be

On se fait une promenade aux lanternes, au château de Grand-Bigard

Et si on profitait de Noël pour une petite balade au paradis? C’est le thème de cette nouvelle édition de Wonderlights, dans le parc du château de Grand-Bigard. Autant l’an dernier nous avions été un tantinet frustrés (on en voulait plus!), autant cette année, c’est accompagnés des « ouahhh » et des « ohhhh » de nos enfants que nous avons pu nous émerveiller devant les lanternes impressionnantes du Zigong Lantern Group disséminées dans le parc, village de Noël inclus. Le parcours se déroule sur 1,7 km, comme une chouette balade hivernale à faire un soir d’hiver. Allez, on avoue, on en voudrait encore…

Wonderlights, du 1 décembre 2023 au 16 février 2024 pendant certains jours.

On a les yeux qui brillent à Ostende

Le marché de Noël d’Ostende est sans doute l’un de nos préférés des marchés de la cote. Et peut-être encore davantage cette année puisque le tunnel lumineux, dans la rue Adolf Buyl, est de retour avec 4 spectacles par jour dont l’un est consacré au plus célèbre des Ostendais: le chanteur Arno récemment disparu. Un hommage lumineux et populaire, il aurait aimé!

Mais ça n’est pas fini. Au programme cette année encore, un parc Léopold illuminé et rempli de chalets en bois, des animations, une patinoire couverte sur l’étang, un second marché sur la Place d’Armes, la maison du Père Noël, un manège, un sapin magique… On s’amuse aussi à se perdre dans le mystérieux labyrinthe de sapins sur la plage de Mariakerk, et on admire le traditionnel feu d’artifice du Nouvel An, sur la plage, toujours. Trop chic.

Du 1er décembre 2022 au 7 janvier 2024. Toutes les infos (horaires, sites, événements) sur visitoostende.be

On découvre la vie nocturne des plantes, au Jardin botanique de Meise

Avis aux fans de plantes et d’ambiance chlorophyllée en tout genre: foncez au jardin botanique de Meise pour y découvrir Floridylle d’hiver, un festival de lumière plein de magie, qui change un peu des parcours lumineux en forêt ou dans les parcs. Ici, c’est au milieu des plantes du jardin que vous déambulerez, le long d’un circuit de 3,5 km qui vous mènera au jardin de l’île illuminé, dans la forêt de bambous féérique, et dans le Palais des plantes, tellement différent quand on le visite de nuit.

Bon à savoir: le lieu est accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants. Bar et petite restauration possible avant ou après la ballade. Pendant, des boissons sont proposées au bar Kawa.

Floridylle d’hiver, du 21 décembre au 7 janvier. plantentuinmeise.be

World of Brick à Liège-Guillemins

Direction la Cité ardente pour une toute autre ambiance, si vous overdosez des lumières de Noël ou tout simplement si vous avez envie de voir un peu autre chose. C’est à Europa Expo, à la gare de Liège-Guillemins, qu’un monde tout aussi magique que celui du Père Noël vous ouvre ses portes: celui de l’artiste Dirk Denoyelle, LEGO® Certified Professional, connu pour son portrait d’Ed Sheeran en LEGO. L’expo A World of Bricks est une expérience ludique et créative qui met en scène la célèbre petite brique à travers les œuvres incroyables de finesse et de justesse de Dirk Denoyelle, donc.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Et ne pensez pas que, parce qu’on parle de LEGO, il s’agisse d’une expo kids only. Des ateliers créatifs ouverts aussi aux grands vous donneront l’occasion de mettre la main à la brique. C’est un monde!

A World of Bricks, jusqu’au 21 janvier 2024

On joue les Dancing Queen à Waterloo

Dans quelques mois, cela fera précisément 50 ans que la vague Abba et ses tubes indépassables ont déferlé sur le monde, emportant avec elle toute discrétion vestimentaire. Pour mieux comprendre ce qui s’est passé ce 6 avril 1974, et cette édition du concours de l’Eurovision, le Domaine de la bataille de Waterloo – Waterloo, théâtre de l’un des tubes du quatuor suédois qui s’est dès lors inscrit sur le planisphère mondial pour tout un chacun – consacre une expo à cette dernière.

Le groupe Abba, représentant la Suède, ce fameux soir du 9 février 1974, au concours de l’Eurovision.

Avec une scénographie spectaculaire, cette expo revient sur les grandes étapes de la carrière du groupe, des débuts solos de chacun dans les sixties, jusqu’à leur come-back en 2021 et leur Abba Voyage. Costumes de scènes inoubliables, extravagants et presque insensés, aussi célèbres que les chansons elles-mêmes, mais aussi des objets insolites, propriétés de collectionneurs belges, et évidemment les tubes, font le pari de vous immerger dans l’univers d’un des plus grands groupes de pop du XXe siècle.

Exposition Abba 1974-2024, from Waterloo to the world, jusqu’au 18 mai 2024, 1815, Route du Lion, à 1420 Braine-L’Alleud, www.waterloo1815.be Entrée 9,50 euros pour les enfants, 19,50 euros pour les adultes.

On (re)plonge dans la magie de Noël à Liège

C’est le plus grand mais aussi le plus ancien village de Noël de Belgique : le village de Noël de Liège est le descendant d’une tradition germanique, et bat ardemment depuis 35 ans. Il veille à poursuivre sa mission d’animation de la cité, déjà ardente, désignée Capitale européenne de Noël en 2018.

Une piste de luge et une patinoire pour les amateurs de glisse, des chalets gourmands dont un dédié à la dégustation d’Emmental AOP, une grande roue pour les sensations fortes mais aussi des concerts chaque soirs ou presque, des intronisations officielles de citoyen d’honneur sur scène, et un peu partout, des chalets d’artisans – 300 , tout de même – et évidemment la crèche de marionnettes à découvrir au sein de la cathédrale.

Pour résumer, si vous passez à Liège ou alentours, faites durer la fête et filez prendre le pouls du centre-ville, parce qu’ici, jusqu’au 7 janvier, c’est » Tos les djous Noyé ! «

Village de Noël, dans le centre ville de Liège, jusqu’au 7 janvier 2024.

On s’envole pour le monde merveilleux de Tintin à Bruxelles

Tintinophiles – et les autres –, rendez-vous, avant qu’il ne soit trop tard, à l’expo immersive consacrée à Tintin et son univers, sur près de 1600 m2. Présentée à Paris l’année passée avec succès, cette création numérique à base de projections invite petits et grands à plonger au cœur de l’univers du plus célèbre des reporters-aventuriers belges.

Cette plongée visuelle – à la recherche du trésor de Rackham le rouge notamment – promet une relecture singulière et immersive de l’œuvre d’Hergé. Et si ça (re)donne l’envie de lire aux visiteurs, qu’ils aient 7 ou 77 ans, le bénéfice de la visite n’en sera que plus grand, mille millions de mille sabords!

Jusqu’au 7 janvier 2024. Toutes les infos ici tintin-immersiveadventure.com

On joue les Gulliver à Bruxelles

La féerie de Noël n’a pas de frontière, mais pas non plus de critère de taille. Ainsi, jusqu’au 7 janvier, Mini-Europe se met à l’heure du père Noël et de sa garde rapprochée. Des décors grandeur nature, mis au point par des décorateurs et maquettistes passionnés par leur mission, rennes du père Noël, télécabine de ski sur fond de montagne, bonhommes de neige, les décors cafis de détails, pour amateurs de selfies ne manquent pas. Et à l’instar de la Grand-Place, quand la nuit tombe, place aux jeux de lumière, pour les amateurs.

Mini Europe, 1, avenue du Football, à 1020 Bruxelles. www.minieurope.com

13,50 euros pour les enfants, 19 euros pour les adultes.

On bulle à Liège

Ouvert depuis septembre, il reste le temps des vacances pour se plonger dans le patrimoine de la bande dessinée belge.

Franquin, Hergé, Jacques Martin, Peyo, Morris, mais aussi Dominique Goblet, Didier Comès, Max de Radiguès ou encore Léonie Bischoff, et Emilie Plateau, les auteurs du 9e art belge sont ici représentés. Une exposition qui ouvre un panorama d’une production culturelle très riche et éclectique, mise ici sous les yeux du public, dans une approche chronologique.

En tout, ce sont 120 documents rares, albums, périodiques, titres de presse ou fanzines qui constituent les jalons pour appréhender l’histoire de la bande dessinée et situer la création belge francophone dans une plus large perspective. Les nombreux albums et ouvrages de référence en consultation directe permettent au public d’élargir ou approfondir ce parcours. A découvrir jusqu’au 12 janvier 2024.

Exposition Phylactère 202, jusqu’au 12 janvier 2024, Fonds patrimoniaux de la Ville de Liège, Ilot St-Georges, à 4000 Liège. Accès via la rue St-Georges, du lundi au vendredi de 10h30 à 17 heures. Entrée gratuite.

On se promène sous les lumières du bord de Meuse, à Dinant

Si l’ambiance de fête bat son plein depuis début décembre déjà, il n’est pas trop tard pour s’offrir une balade dans la jolie ville de Dinant au gré de ses monuments phares illuminés. Le parcours sillonne la cité en passant notamment, sur la rive gauche de la Meuse, au sommet du quartier Saint-Médard, où le site de Bethléem propose un éclairage inédit de l’ancien couvent des Bénédictines devenu hôtel.

Photo: Bernardo Lorena Ponte/Unsplash

Autre incontournable : la vue, depuis le pont qui enjambe la vallée, sur la collégiale Notre-Dame dans ses habits de lumière. Du côté d’Anseremme, au confluent de la Lesse et de la Meuse, l’église Sainte-Anne se voit elle aussi parée d’atours lumineux. L’Hôtel de Ville, le palais de justice, la place Saint-Nicolas et le centre médiéval de Bouvignes complètent cet itinéraire féerique, qui s’ajoute, lui, aux nombreux spectacles, dégustations, cortèges et marchés de Noël dinantais.

Programme complet et itinéraire sur www.dinant-lumiere.be Jusqu’au 6 janvier 2024.

On en prend plein les yeux et les oreilles dans les cathédrales de Wallonie

Créer un spectacle enchanteur mettant en lumière le patrimoine wallon, c’est le pari signé par le metteur en scène Luc Petit. Les cathédrales d’Arlon, de Liège et de Tournai accueillent L’arche de Noël et deviennent le théâtre d’un fantastique périple à grand renfort d’acrobaties et de performances renversantes.

SDP

A bord de l’arche de Noé: des kangourous survoltés, un éléphant majestueux, des méduses, des tortues centenaires et autres volatiles en tout genre. Une expérience immersive qui ravira les petits et les grands.

Jusqu’au 23 décembre à Arlon, du 26 au 30 décembre à Liège et du 2 au 7 janvier à Tournai. A partir de 12,50 euros pour les enfants, et 17,50 euros pour les adultes. nocturnales.be/larche-de-noel/

On roule des mécaniques en Porsche, à Bruxelles

Porsche a 75 ans et ça se fête… à Autoworld. Dans le cadre de Porsche, Driven by Dreams, le musée bruxellois de l’automobile a rassemblé neuf voitures conceptuelles jamais exposées en Belgique et les présente à côté du modèle de production en série correspondant. La 911, la quintessence de la voiture de rêve, forme, elle, un thème à part entière au sein de l’exposition avec une collection unique couvrant les huit générations de la célèbre Nine Eleven, qui souffle ses 60 bougies.

SDP

Outre les belles cylindrées, l’installation met également à l’honneur les personnes qui se cachent derrière la marque, comme Jacky Ickx, Johan Dirickx, Thierry Boutsen… Ou encore le street artist belge, Vexx, connu pour sa Porsche Vision Gran Turismo, et le photographe Bart Kuykens qui a maintes fois immortalisé la 911. Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec une zone dédiée, où ils peuvent construire la Porsche de leur rêve à l’aide de briques Lego. Un modèle en Lego grandeur nature est d’ailleurs exposé, histoire d’inspirer les ‘Ferdinand Porsche’ en herbe. Le petit plus ? Le simulateur de course, qui permettra peut-être de découvrir le prochain vainqueur des 24 Heures du Mans Porsche.

SDP

Autoworld Museum Brussels, 11, Parc du Cinquantenaire, à 1000 Bruxelles. 7 euros pour les enfants jusque 12 ans, 15 euros pour les adultes, www.autoworld.be Jusqu’au 25 février 2024.

On remonte le temps jusqu’à la préhistoire, à Flémalle

Le Préhistomuseum, site d’archéologie et musée dédié à la préhistoire au cœur d’une forêt de 30 hectares, accueille les férus de nature et d’aventure.

SDP

Pour célébrer la magie de Noël, l’endroit multiplie les ateliers destinés aux enfants : partir dans les bois à la recherche des rennes égarés du Père Noël, plonger ses mains dans l’argile pour réaliser une petite statuette à l’effigie du cervidé, confectionner son propre couvre-chef pour se déguiser en renne, s’entraîner à attraper l’animal (factice) au lasso ou se réunir en équipes pour tenter de placer le plus de cadeaux possible sur le traineau du père Noël. De quoi devenir de vrais petits éleveurs de rennes.

128, rue de la Grotte, à 4400 Flémalle-Liège, https://www.prehisto.museum Du 26 décembre au 7 janvier 2024.

On goûte aux Plaisirs d’hiver à Bruxelles

Les fêtes de fin d’année à Bruxelles ne se résument pas à son seul marché de Noël. Au programme des plaisirs d’hiver, on retrouve aussi comme chaque année le spectacle son et lumière sur la Grand-Place, la traditionnelle patinoire ainsi que trois pistes de curling, la grande roue, le manège aux personnages fantastiques qui rappellent l’univers de Jules Verne, l’attraction manège Rennes du père Noël et autres aventures en réalité virtuelle à l’espace Dream Space.

SDP

Sans oublier un dinosaure de 45 mètres conçu par la société américaine du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter, qui n’existe qu’en sept exemplaires dans le monde, et dont le seul en Europe se trouve… ici. Du côté des nouveautés cette année, place à l’Eloge de l’air, une installation composée de neuf balançoires à deux places, et rendez-vous à la Tour noire où sont proposés des contes, de la magie et des arts de rue. Du plaisir en perspective pour toute la famille.

Retrouvez le programme et les tarifs sur www.plaisirsdhiver.be Jusqu’au 7 janvier 2024.

Lire aussi Les plus beaux marchés de Noël en Belgique à découvrir en 2023