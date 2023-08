Shopping à Maastricht: les 9 boutiques préférées de notre rédactrice mode

Entre sa nocturne du jeudi et les boutiques ouvertes le dimanche, Maastricht est une destination shopping de choix, où notre rédactrice mode, Ellen De Wolf, a sélectionné 9 adresses coup de coeur pour être sapés comme jamais.

Masculin, féminin, chic ou streetwear: il y en a pour tous les goûts, à Maastricht, ainsi que le démontre cette sélection ultra mode. Suivez le guide!

La Neuvième

La Neuvième doit son nom au neuvième arrondissement de Paris, quartier où sa propriétaire, Tania Tebes, a vécu et travaillé aux débuts de sa carrière. Mais cela ne veut pas dire que sa sélection se limite aux marques françaises: outre des labels belges tels que Âme Antwerp et Christian Wijnants, La Neuvième propose également une large gamme de marques mettant le denim à l’honneur, d’Acne Studios à Agolde en passant par Denimist.

Rechtstraat 75, laneuvieme.nl

BY DUUT

Cela fait maintenant cinq ans qu’Yvonne Duut a ouvert sa boutique BY DUUT dans le Wyck, un quartier animé proche de la gare de Maastricht où sont rassemblés nombre de petits commerces et restaurants. Sa sélection se compose d’un joli mélange de marques authentiques, de préférence les plus durables possibles, dont la française Soeur et la marque de maroquinerie suédoise ATP Atelier. On retrouve aussi pas mal de marques belges en rayon, telles que Rue Blanche, I Love Mr Mittens et Toos Franken.

Rechtstraat 66, byduut.com

De Bijenkorf

Au printemps 2023, le multimarques de luxe De Bijenkorf a ouvert trois pop-ups exclusifs dans sa boutique de Maastricht : Gucci, Saint Laurent et Louis Vuitton, excusez du peu.

Chez Gucci et Saint Laurent, tout tourne autour de la maroquinerie, tandis que chez Louis Vuitton, ces messieurs sont à l’honneur. En plus des accessoires et des parfums, vous trouverez également un large éventail de la dernière collection de prêt-à-porter de Virgil Abloh pour Vuitton… À condition de ne pas traîner, les pop-ups restant ouverts jusqu’à fin octobre.

Achter Het Vleeshuis 26, debijenkorf.be

Kiki Niesten

Pélerinage obligé pour les fanatiques de mode, avec – selon les connaisseurs – la meilleure sélection des Pays-Bas, ce magasin, réparti à travers trois bâtiments, abrite des créateurs tels que Dries Van Noten, The Row, Celine, Bottega Veneta, Marni et Balenciaga.

De l’autre côté de la rue, au numéro 33, la Stocksale de Kiki voit les pièces des saisons précédentes proposées avec une remise de trente pour cent ou plus.

Stokstraat 28-32, kikiniesten.nl en kikisstocksale.com

NN07 by Sketch

NN07 by Sketch est un magasin multimarques mettant en vedette la marque masculine danoise branchée No Nationality. On y trouve également une petite sélection de vêtements et d’accessoires minimalistes d’autres marques, ainsi que des parfums et des livres de table Assouline. L’accent est mis sur les hommes dans un cadre impressionnant inspiré du design d’une caravane américaine Airstream.

Stokstraat 35

Festen

Pas une boutique mode à proprement parler, certes, mais impossible de ne pas mentionner ce concept store où on trouve aussi bien des objets d’intérieur que de la papeterie, de la vaisselles, des bijoux, des jouets, les lunettes Izipizi et les jolis kimonos siglés French Curiosity Lab. On l’aura compris, il est (très) difficile de quitter la boutique les mains vides.

Minckelersstraat 1A, festen-leshop.nl

Sketch

Au coin de Onze Lieve Vrouweplein, dans le magnifique bâtiment de l’ancien théâtre de la ville, vous trouverez Sketch, un magasin multimarques pour hommes et femmes. Ses rayons sont principalement remplis de marques françaises, italiennes et américaines comme Isabel Marant, Anine Bing, Dondup et A.P.C. C’est ce qui distingue ce Sketch de l’autre boutique éponyme (voir ci-dessus), où l’offre est majoritairement scandinave.

Bredestraat 2a

PL-Line

Depuis 30 ans maintenant, PL-Line est un incontournable pour les mordu·e·s de mode. Vous y trouverez des marques telles que Coperni, Thom Browne, Victoria Beckham et JW Anderson. Un impressionnant couloir rose bonbon vous mène à la boutique d’à côté, où les marques street et outdoor telles que Off-White, Palm Angels et Stone Island sont centrales.

Bredestraat 7-9, pl-line.com

Traders Pop

Bienvenue dans un hybride de galerie d’art, librairie et magasin de vêtements, avec un fort accent sur le vintage. Les frères Guido et John Waterval, également connus sous le nom de « parrains du cool » de Maastricht, n’en font qu’à leur tête depuis plus de 25 ans. Ce qui fait de Traders Pop un magasin unique et innovant où vous pouvez admirer la sélection des heures durant.

Heggenstraat 16

