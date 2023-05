Toutes les plantes des arboretums de Belgique sur une seule plate-forme

Avis aux fans de botanique qui vivent – ou séjournent – en Belgique: une nouvelle plate-forme répertorie toutes les plantes qui constituent les collections de nos arboretums et jardins botaniques.

Ce sont pas moins de 83 000 plantes appartenant à 25 000 espèces que vous pourrez trouver en ligne sur botanicalcollections.be. Les 25 arboretums et jardins botaniques de Belgique y ont, à l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité, entièrement mis en ligne leurs collections toutes entières de plantes. V.B.T.A., l’Association des Jardins Botaniques et Arboretums est très fière de cette réalisation, une première mondiale.

Où trouver sa plante préférée en Belgique?

Nous avons fait le test et entré – non pas au hasard mais bien parce qu’on est fans de plantes carnivores – le nom de Dionaea, (aussi appelée « attrape-mouche »), et en un clic se dévoile la liste de tous les endroits où nous pouvons l’admirer en Belgique, en l’occurrence au jardin botanique de Meise, avec, pour certaines, photo et fiche d’identité de la plante (provenance, nombre de plantes, etc.), nombre de plants voire même localisation locale exacte du spécimen.

Conseil de la rédaction: lorsque vous faites votre recherche, privilégiez les noms latins pour avoir davantage de résultats. Par exemple Dionaea au lieu de Dionée, mimosa pudica plutôt que mimosa pudique.

Trois millions d’herbiers

Si le site est évidemment une aubaine pour l’amateur de plantes, il est aussi un outil incroyable pour la recherche scientifique et pour cause: il s’agit du premier répertoire de données botaniques d’un même pays au monde. Et pas seulement des plantes vivantes: botanicalcollections.be rassemble également des scans de près de 3 millions de spécimens d’herbiers du pays, permettant aux scientifiques du monde entier – ou aux amateurs d’herbier – de consulter ce travail en cours. Prêt à admirer enfin un Edelweiss pour de vrai?

