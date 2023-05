Tous au jardin avec ces 5 comptes Instagram de passionnés de jardinage

Ce mois-ci, Tonte à l’arrêt est de retour pour soutenir la biodiversité. On laisse le gazon respirer, et on s’inspire de ces 5 comptes Instagram pour le dompter sauvagement.

Faire pousser ses propres tomates, adopter une colonie d’abeilles maçonnes, installer un hôtel à insectes, et enfin se lancer dans la création de son propre potager, les solutions pour (r)amener de la biodiversité dans nos jardins sont nombreuses. Mais au moment de se lancer dans la grande aventure du jardinage, il n’est pas toujours évident de partir sur de bonnes bases. Car tout le monde n’a pas la main verte et les arcanes de la Terre ne sont pas toujours facile à percer. Ces 5 comptes Instagram défrichent le terrain et plantent les bonnes graines pour nous aider à jardiner en toute tranquillité.

Raphaël de @jardinbiobzh

Ce jardiner breton vous transmettra sa passion pour les fruits et légumes de saison. Sur son compte, vous y dénicherez des astuces pour réaliser votre potager bio ainsi que des conseils pour vous lancer dans la permaculture. De quoi réussir ses plantations ! Le petit plus : il partage également des recettes ensoleillées réalisées avec des productions.



Arthur de @le_potager_darthur

Qui a dit qu’un potager devait forcément être grand pour être abondant ? Certainement pas Arthur Motté, du compte Instagram le_potager_darthur qui cultive sur 15m2 un véritable jardin d’Éden. C’est d’ailleurs le titre de son livre « Mon petit potager bio sur 15m2 » qui se révèle être un bel ouvrage de référence pour se lancer dans la grande aventure de la permaculture sur petite échelle.

Mais le potager d’Arthur, c’est aussi l’histoire d’une rencontre touchante et d’une amitié, entre un jeune adolescent, Arthur, et Alphonse, 78 ans et féru de jardinage. C’est ce dernier qui lui a tout appris et transmis. A sa disparition, afin d’honorer sa mémoire de son ami qu’Arthur lance son potager et son compte Instagram. Un petit potager ultra productif et inspirant rempli de vie.



Aline de @gouttesdevert

Aline, jardinière et paysagiste, vous aidera à transformer votre terrain en jardin comestible. Comment bannir le plastique de son jardin, limiter le désherbage ou comment avoir un bon sol ? Elle vous donne ses conseils précieux pour entretenir votre jardin.



Tom de @tomlejardinier

Tom vous ouvre les grilles de son potager afin de vous conseiller pour réussir le vôtre. A travers ses 2 vidéos par semaines, il vous montre comment dompter les saisons pour réussir vos semis, comment réussir son compost et vous apprend à connaitre votre sol pour savoir quelles graines planter.



Olivier de @lepotagerdolivier

Comment parvenir à nourrir toute sa famille avec son potager en permaculture ? Que semer en novembre ? Quelles sont les associations à privilégier au jardin ? Comment ramener de la biodiversité dans son potager ?



C’est à toutes ces questions (et bien plus encore) qu’Olivier répond sur son compte Instagram ( @lepotagerdolivier ) ou sur chaine youtube du même nom. Axé sur la pédagogie et la transmission, Olivier distille ses meilleurs trucs et astuces, partage ses expériences et échecs et permet de suivre les évolutions de ses plantations. Grâce à son travail et à sa passion pour la terre, son potager lui permet de nourrir une famille de 4 en toute simplicité et au rythme de la nature.



