Avec les gens du coin | Balade à Ibiza avec Marie Halkin, restauratrice liégeoise

Propriétaire avec son mari du restaurant liégeois Moment, Marie Halkin divise son temps entre la Principauté qui l’a vue naître et l’île qui a volé son cœur – et partage avec plaisir ses adresses préférées à Ibiza.

Notre hôte en bref

Notre hôte et dealeuse de bonnes adresses:

Marie Halkin, co-propriétaire avec son mari du Moment, à Liège, ainsi que du bar à cocktails barcelonais Stereo 18, et co-fondatrice du tout nouveau concept de restauration (et ambiance) maritime Salty Club, au large d’Ibiza. Moment, rue Bonne Fortune 17, 4000 Liège Stereo 18, Pg. del Born, 18, 08003 Barcelona Salty Club

Ses restaurants préférés à Ibiza

Can Limo

« Un tout petit resto, avec vingt couverts à tout casser, qui propose une cuisine de produits frais et locaux, avec des connotations péruviennes. Il est installé dans le village de San Josep, qui est magnifique, les produits servis sont divins et la carte des vins est très sympa, avec un parti pris pour les vins nature. C’est une de mes adresses favorites de l’île, pas hyper connue en plus, et c’est toujours chouette de s’y attabler ».

Can Limo, Carrer de Pere Escanellas, 6, 07830 Sant Josep de sa Talaia

Casa Jondal

« C’est plus difficile d’y dégoter une table en pleine saison, mais niveau restos de plage, on ne fait pas mieux. Pour moi, c’est le plus beau resto en bord de mer d’Ibiza, avec des tables en bois plantées dans le sable et abritées par des arbres qui ont poussé un peu de travers, c’est archi beau.

La carte est remplie d’assiettes à partager, avec une cuisine majoritairement espagnole et un budget un peu plus élevé, mais ça en vaut la peine. Attention: il n’y a pas de page de réservations, il faut tenter sa chance en envoyant un petit mail, limite une lettre de motivation en vrai, mais le cadre est vraiment incroyable, très privé, et si on a la chance d’y dénicher une table, je le recommande à 3000% ».

Casa Jondal, Cala Jondal, s/n, 07839,

Juntos House

« J’aime aussi beaucoup Juntos, dans le nord de l’île, en pleine nature, dans un ancien mas complètement réhabilité par les propriétaires qui y proposent une cuisine du jardin à l’assiette, avec des produits d’une fraîcheur inouïe, des vins nature… Chaque fois qu’on s’y attable, ça nous rappelle vraiment ce qu’on fait au Moment. Le cadre est idyllique et je le recommande toujours vivement ».

Juntos House, Camí de S Pla, S/N, 07816 Sant Mateu d’Albarca

D’autres adresses gourmandes sur l’île

The Standard

« Un super beau bar à cocktails installé dans le lobby de l’hôtel qui porte le même nom. Comme il est ouvert à l’année, les locaux aiment bien s’y retrouver, surtout qu’on peut y manger aussi et qu’ils ont un rooftop où siroter un verre. Je fréquente très peu les bars à Ibiza, je préfère de loin aller au resto et boire un verre sur place, mais le Standard est un endroit que j’aime vraiment beaucoup ».

The Standard, Carrer de Bartomeu Vicent Ramon, 9, 07800 Eivissa

Rita’s Cantina

« Pour tester une adresse hyper cantine, je recommande cette véritable institution en plein coeur du village où on habite à Ibiza. C’est un tout petit truc en bord de port, qui ne paie pas spécialement de mine, mais où on boit de super cafés et de bons smoothies et où on mange super bien pour trois francs six sous, entre oeufs et shawarma. C’est le fief de tous les locaux de l’île, ouvert à l’année, un endroit super cool où on peut aller petit-déjeuner tous les matins pour 5 euros ».

Rita’s Cantina, Carrer de Madrid, 1, 07820 Sant Antoni de Portmany

Ses boutiques et balades à Ibiza

La Maison d’Ibiza

« Une boutique de déco qui propose une sélection d’objets pile dans le style ibicenco, d’ailleurs, avec Jona (son mari, NDLR) on a pas mal acheté là-bas pour décorer notre appart’ sur place, surtout que c’est tenu par un Français très sympa ».

La Maison d’Ibiza, Avinguda d’Ignasi Wallis, 10, 07800 Eivissa

Ruta Market

« Une petite boutique parfaite pour chiner, que ce soit des frinques ou des bijoux très Ibiza, Ruta, avec une sélection fouillée de jolis accessoires, pas chers mais ultra originaux ».

Ruta Market, Passeig de Vara de Rey, 13, 07800 Eivissa

Cala Moli

« Dans les criques, il y en a une que j’aime beaucoup, c’est la Cala Moli. On peut y aller à la plage, et pour explorer les criques par la mer, des amis belges organisent des balades en bateau depuis Sant Antoni avec Nela Ibiza. C’est l’occasion de découvrir la nature d’une autre manière, c’est hyper sympa! ».

Cala Moli

Ibiza Hike Station

« Je recommande toujours vivement de partir en hike, Ibiza a une nature incroyable, et le fondateur d’Ibiza Hike Station propose des circuits géniaux pour la découvrir. C’est hyper sportif, mais avec des moments de méditation compris dans le parcours, c’est un truc de dingue, surtout que le guide connaît tous les endroits secrets de l’île ».

Ibiza Hike Station

Salty Club

« On a acheté il y a un an un appartement à Ibiza, où on passe la moitié de la semaine, et on vient de lancer le Salty Club sur l’île. On a réaménagé un zodiaque avec un four à pizza et un frigo, avec l’idée de répliquer la pizza rurale qu’on servait à Liège durant la pandémie, et de l’accompagner de cocktails, de vin et de champagne.

Le bateau est aussi équipé d’une sono, pour ambiancer les gens qui mouillent dans les criques: on navigue près des bateaux et on voit s’ils ont envie de grignoter ou siroter un petit truc avec de la musique sympa en prime ».

Salty Club

Où poser vos valises

La Torre

« Je prêche pour ma paroisse et mon village, mais La Torre est vraiment un petit hôtel canon, avec un super point de vue pour admirer le coucher de soleil ».

La Torre, Ctra. Cap Negret, 25, 07820 Sant Antoni de Portmany

Hostal Rosell

« Un boutique hôtel très sympa, tenu par une maman et son fils. C’est un établissement de charme aux chambres très bien décorées, avec une situation idéale dans le centre de Sant Antoni ».

Hostal Rosell, Carrer de Rosell, 4, 07820 Sant Antoni de Portmany

Et Marie de rappeler qu’Ibiza « n’est pas toute petite, il y a plein de spots et d’endroits à découvrir, et pour vraiment en profiter, il faut venir à la semaine plutôt que deux jours et prendre temps visiter aussi Formentera, un arrêt incontournable pour les amateurs de nature et de beauté. C’est faux de toujours ramener Ibiza à la fête, on vient ici pour apprécier la nature et se rappeler qu’il n’y a pas besoin de traverser le monde pour trouver des endroits paradisiaques ».

