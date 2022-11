Allers-retours

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, une petite sélection de (nouveaux) bouquins voyageurs à feuilleter d’urgence.

Planète train

La couverture annonce «les plus belles lignes de chemin de fer», mais l’ouvrage va bien plus loin que ça. Non contente de proposer un condensé de 50 itinéraires de légende, l’autrice Monisha Rajesh s’aventure sur les cinq continents à travers des paysages faits de montagnes, de jungles ou de littoraux qui rappellent la beauté du monde. Des tracés sur rails qui durent une journée ou plusieurs nuits, abordables ou luxueux, peu importe, l’idée est ici de s’enivrer et de s’inspirer. Les photos, grandioses, sont incluses dans le prix du billet.

Découvrir le monde en train, par Monisha Rajesh, Gestalten.

Le Nil mythique

C’est à travers les hublots du légendaire Steam Ship Sudan que le Nil est observé dans une promenade éblouissante estampillée Voyageurs du monde. Une croisière hors du temps, dont les hôtes sont des têtes couronnées, des archéologues, des artistes ou des écrivains qui, chacun à leur manière, ont écrit l’histoire de ce bateau à vapeur conçu par un certain Thomas Cook au début du XXe siècle. Plus on tourne les pages, plus on se laisse emporter par la beauté des images et la pertinence des souvenirs évoqués. C’est tout juste si, entre les escales, on ne ressent pas le confort voluptueux des cabines…

© mathieu richer mamousse

Une croisière sur le Nil, par Robert Solé et d’autres, Albin Michel.

En terre insolite

Pour ceux qui en doutaient encore, oui, le monde est bizarre. La preuve dans les pages d’un atlas qui voyage à travers des lieux dont vous n’avez (a priori) jamais entendu parler. Une île qui est espagnole la moitié de l’année et française l’autre moitié, une exclave italienne au cœur de la Suisse, un morceau de terre qui n’a jamais été revendiqué par personne, la rue la plus longue du monde, une ville composée uniquement d’un gratte-ciel de quatorze étages, ou même un pays qui n’existe pas… Un ouvrage à la fois amusant, dépaysant et passionnant.

© Einar JØrgen Haraldseid