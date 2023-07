Voici les destinations les plus dog friendly d’Europe

S’il vous est impossible de planifier des vacances sans votre fidèle compagnon à quatre pattes, optez pour une de ces destinations considérées comme étant les plus dog friendly d’Europe.

Pour déterminer le classement, la plateforme de voyages éco-responsables Good Trip a pris différents critères en compte. Soit: l’accessibilité (parce qu’il n’est pas possible de prendre l’avion aisément avec tous les gabarits de chiens) mais aussi la densité d’établissements Horeca acceptant les chiens sur place, la quantité d’espaces verts et de lieux de promenade ainsi que la température moyenne, histoire de ne pas mettre les coussinets à mal. Résultat: un classement des dix destinations les plus dog friendly d’Europe, histoire de planifier un break aussi agréable pour Fluffy que pour ses maîtres.

Les villes les plus dog friendly d’Europe?

Avec 351 hôtels et 184 restaurants « chiens admis », c’est Paris qui prend la tête du classement, la ville lumière pouvant également se targuer de compter pas moins de 280 parcs, de quoi enchaîner les balades sans se lasser. Suivie de… Berlin Prague Milan Hambourg Cracovie Varsovie Vienne Rome Barcelone

Et la Belgique, dans tout ça? On retrouve Bruxelles en 14e place du classement, derrière Amsterdam, Bordeaux et Munich, avec 33 parcs (on est loin du nombre d’espaces verts de Paris) et seulement 46 hôtels et 49 restaurants dog friendly.

Lire aussi: Un restaurant peut-il refuser l’accès à votre chien?

Bon à savoir si vous planifiez un voyage avec votre compagnon à quatre pattes en Europe: les règles de l’Union européenne permettent de voyager facilement dans un autre pays de l’UE avec votre chien (ou votre chat ou votre furet), à condition que votre animal…

Porte une puce électronique ou un tatouage (clairement lisible) appliqué avant le 3 juillet 2011;

Ait été vacciné contre la rage;

Ait été traité contre l’échinococcose, dans la mesure où cette infection est absente de votre région de destination (par exemple, si vous voyagez en Finlande, en Irlande, à Malte, en Norvège ou en Irlande du Nord);

Détienne un passeport européen pour animaux de compagnie en cours de validité, en cas de voyage depuis ou vers un pays de l’UE ou l’Irlande du Nord, ou un certificat sanitaire européen en cas de voyage depuis un pays hors UE.

Et si vous avez une véritable meute à la maison, sachez encore qu’il est permis de voyager avec cinq animaux de compagnie maximum: au-delà de ce nombre, vous devez vous munir d’une preuve que les animaux en question sont âgés de plus de six mois, et qu’ils voyagent avec vous dans le but de participer à un concours, une exposition ou une manifestation sportive.

Lire aussi: Être très attaché·e à son chien, le signe d’un trouble psy?