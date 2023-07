Destination privilégiée des familles, le Sud de la France a aussi tout pour séduire les ados et les jeunes adultes. Du canoë sans la foule, à la plage cool et pas snob en passant par les concerts de rock dans les ruines antiques, notre journaliste vous donne ses plans secrets pour chiller et se dépenser tous ensemble.

1 – Descente de la Sorgue en canoë à la tombée de la nuit

© CCKI

Pagayer sur l’eau fraîche, on n’a pas pas trouvé mieux pour résister à la canicule de l’été. Problème, même si les offres ne manquent pas, vous n’êtes pas les seuls à avoir cette idée. Et les berges du Gard peuvent très vite ressembler dans la vraie vie aux montages d’embouteillages de kayaks de la photographe Natacha de Mahieu.

© CCKI

Pour éviter la foule, optez donc plutôt pour la descente de la Sorgue à la tombée de la nuit. Le Club de Canoë Kayak Islois est l’un des seuls à pouvoir organiser de telles promenades nocturnes. Celles-ci n’ont d’ailleurs lieu qu’une fois par semaine, le jeudi, à raison d’une départ toutes les heures entre 17h30 et 19h30.

En compagnie des ragondins

Particularité de ces circuits? Votre petit groupe sera accompagné par un.e membre du club afin de vous aider à passer les barrages. C’est aussi la seule balade qui se poursuit jusqu’au coeur même de l’Isle-sur-la-Sorgue.

© Jeffrey Edison

Pendant près de 2h30, vous partagerez donc la rivière avec les canards, les batraciens et avec un peu de chance les ragondins eux aussi en vadrouille à la tombée de la nuit. On y croise des pêcheurs à la mouche et même de courageux plongeurs en combi, masques et tubas faisant la descente à la nage.

© CCKI

Avec ses petits cascades faciles à franchir, son courant paisible et sa flore spectaculaire, la Sorgue vous réserve son lot de jolies surprises le long de ses méandres. Une halte pour se baigner – l’eau est à 15°C quand même … – est prévue à mi-parcours. Une fois passée la cascade dite du « partage des eaux », vous vous enfoncerez dans le village, l’occasion de découvrir l’arrière des maisons qui bordent le cours d’eau. Et de saluer les habitants qui prennent l’apéro le long des rives.

Halte gourmande en fin de circuit

© Le Saigon

Sur la gauche, peu avant votre destination finale, vous apercevrez la terrasse du Saigon, un restaurant de cuisine vietnamienne du Sud, installé ici depuis 1989. C’est aujourd’hui la quatrième génération qui oeuvre aux fourneaux.

© Le Saigon

L’endroit idéal pour terminer la soirée à la fraîche, en regardant passer les derniers kayakeurs. Pour une table au bord de l’eau il est indispensable de réserver bien en amont car l’endroit est prisé.

En pratique. Comptez 31 euros par personne – à partir de 12 ans. Les canoës peuvent accueillir deux à trois personnes. ll est possible de garer sa voiture dans le parking du CCKI. Parfait si vous avez envie de vous perdre dans les ruelles de l’Isle avant votre descente. Ou partir à la découverte des brocanteurs qui ont fait la réputation du village.

www.ccki.fr

2 – Farniente à la plage aux Saintes-Marie-de-la-Mer

© La Playa en Camargue

Si l’envie vous prend de vous offrir une journée en bord de mer sur une petite plage privée cool mais pas snob, La Playa en Camargue coche toutes les cases. Antoine et son équipe n’ont pas leur pareil pour vous faire vous sentir comme à la maison dans leur paillotte en bois déteint à la déco joyeusement décalée qui fait la part belle aux objets de récup.

© La Playa en Camargue

La plage de sable sur laquelle sont installés les transats se trouve sur le côté Est des Saintes : elle se mérite donc un peu ce qui la rend moins fréquentée que les plages publiques du centre du village. Située à deux pas de la Réserve nationale de Camargue, il suffit de marcher un peu pour observer les colonies de flamants roses et voir défiler les cavaliers en balade.

Des plagistes aux petits soins

La baignade surveillée dans une petite crique à l’abris des brises lames y est particulièrement agréable. On y a pied longtemps avant de s’élancer dans les vagues.

© La Playa en Camargue

Mais le point fort de La Playa est à coup sûr son restaurant où l’on déguste – entre autres – des poissons frais du jour amenés sur place par un pêcheur du coin. N’hésitez pas à les réserver dès votre arrivée, il suffit de faire son choix dans l’offre du jour listée sur le taleau noir à l’entrée.

A midi, si vous n’avez pas envie de vous installer à table, le service de restauration est aussi assuré sur les transats où les plagistes aux petits soins vous apporteront de quoi snacker en douce.

© La Playa en Camargue

Le soir, changement d’ambiance avec les lampions qui s’allument dans un esprit résolument « guinguette de bon goût », le mantra de la maison. Ici l’on vous sert une cuisine locale et généreuse qui fleure bon le Midi. Dans nos plats préférés, on épinglera les tellines, les fritures de joels et les couteaux farcis.

Point fort pour les mangeurs de viande: le burger maison au porc cuit pendant 8 heures. Les cocktails aussi sont à tomber – et si vos ados ont moins de 18 ans la plupart existent aussi en version virgin.

© La Playa en Camargue

En partique. Il est indispensable de réserver, tant pour les transats que pour le restaurant – à midi si l’on mange à table, il faut choisir entre deux services. Transat à partir de 25 euros la journée. Réservations uniquement par téléphone. Antoine : +33 6 29 48 82 01.

laplayaencamargue.fr

3 – Grimpette en vélo électrique dans les Alpilles jusqu’aux Baux-de-Provence

© Jeffrey Edison © Jeffrey Edison

Rien de tel qu’un circuit en vélo électrique pour visiter en une journée une ribambelle de villages provencaux. Cette balade de 47,6 kilomètres pour 570 m de dénivelés cumulés au départ de Mauriès vous emmènera jusqu’aux Baux-de-Provence. Attendez-vous à de jolies grimpettes au milieu de paysages à vous couper le souffle.

© Aéroclub Saint-Rémy les Alpilles

Le parcours qui traverse le parc naturel régional des Alpilles vous emmènera à deux pas de l’aérodrome du Mazet de Romarin où vous aurez sûrement la chance de voir se poser des planeurs par beau temps. Ensuite, direction Saint-Rémy dont vous explorerez les placettes et les ruelles avant de vous attaquer à la montée du col qui vous mènera au point culminant de votre excursion, un point de vue faisant face aux Baux où vous pourrez pique-niquer en toute tranquilité.

© Jeffrey Edison

Une fois arrivés aux Baux, attachez vos vélos dans l’espace dédié qui se trouve à l’entrée du village. Pour déguster une glace ou un dessert maison, arrêtez-vous à La Bella Vista dont la terrasse ombragée offre une vue à tomber sur les alentours. L’accueil y est chaleureux – ce qui n’est pas toujours le cas en saison dans les lieux touristiques – et l’on vous y remplira volontiers votre gourde avec de l’eau bien fraîche.

De Vermeer à Mondrian

© Jeffrey Edison

Avant de reprendre la route, offrez-vous une heure d’émerveillement dans Les Carrières de Lumière en contrebas des Baux. Même si rien ne remplace la découverte des oeuvres originales dans les musées, la force de l’expérience immersive proposée ici tient au lieu lui même : ces carrières de roche calcaire blanche appelée « pierre du midi » ont inspiré de nombreux artistes, de Dante à Gounod, sans oublier Cocteau.

© Culturespaces / Eric Spiller

Cette année, les créations numériques projetées sur les murs bruts de la carrière s’intéressent au génie des peintres du Nord, de Vermeer à Van Gogh en passant par Mondrian. Les mercredi, samedi et dimanche à partir de 14 heures, vous déambulerez dans le monde de Tintin.

© Alpilles en Provence

Autre avantage des carrières à ne pas négliger en été : il y fait délicieusement frais ce qui tombe à pic avant de reprendre les vélos pour la fin de l’aventure. Après avoir dévallé le Val d’Enfer il vous faudra remonter un dernier col pour profiter ensuite d’une descente en bordure d’un petit ruisseau cascadant au milieu des champs d’olivier.

En pratique. Si vous voulez suivre notre boucle à retrouver sur www.komoot.com, sachez que plusieurs loueurs proposent des vélos électriques dans la région. Pensez à vous équiper d’une poche à eau et n’oubliez pas d’emporter de la crème solaire. Il est également conseillé de réserver votre billet pour Les Carrières de Lumière bien en amont car l’événement est très prisé en été.

www.carrieres-lumieres.com

www.alpillesbikes.business.site/

www.bikeinalpilles.fr/

4 – Plongée sans se mouiller dans la grotte Cosquer à Marseille

Reproduction de la grotte Cosquer © Grotte Cosquer

Nul besoin de bouteilles de plongée ni de masques et de tubas pour explorer la reconstitution de cette grotte préhistorique découverte dans les années 80 par le plongeur Henri Cosquer qui lui a donné son nom.

Cette grotte ornée par des artistes à l’époque du Paléolithique supérieur à une époque où la mer était à plusieurs kilomètres était devenue inaccesible à l’homme depuis 9000 ans lorsque Cosquer y fait ses premières incursions en 1985. Ce n’est que six ans plus tard qu’il découvrira les premiers ornements qui seront authentifiés dans la foulée.

Henri Cosquer lors de sa découverte © Grotte Cosquer

Classée au titre de Monuments Historiques, la grotte n’est pas accessible au public. Pour y parvenir, il faudrait plonger à 37 mètres sous le niveau de la mer puis longer un tunnel de 175 mètres de long. Le lieu déjà englouti à 4/5, risque bien de disparaître complètement sous les eaux en raison du réchauffement climatique.

© Grotte Cosquer

Comme d’autres trésors de cette époque – on pense à Lascaux et Chauvet – une partie de la grotte de Cassis a été minutieusement reconstituée en plein coeur de Marseille dans l’impressionnante Villa Méditerrannée. La visite démarre au-dessus de la mer, en empruntant un ponton conduisant jusqu’au club de plongée restitué dans le même esprit que celui d’Henri Cosquer dans les années 80 à Cassis.

Descente dans un simulateur de caisson de plongée

© Grotte Cosquer

Un ascenseur simulant un caisson de plongée vous emmène alors à 37 mètres sous le niveau de la mer pour une remontée dans le temps de 33 000 ans.

A bord des modules dans la grotte Cosquer © Grotte Cosquer

Vous embarquerez alors à bord de modules autonomes pour une visite de 35 minutes dans la reconstitution minutieuse de la grotte où vous découvrirez des représentations de chevaux, bouquetins, bisons, phoques, méduses et même de pingouins témoins de l’ère glacière qui sévissait dans le Sud.

La visite se poursuit ensuite au 3ème étage dans la galerie située dans l’imposant porte-à-faux du bâtiment où sont exposées des reproductions grandeur nature d’espèces animales composant la faune sauvage des calanques à l’ère glaciaire ainsi que des projections numériques et audiovisuelles sur l’histoire, la montée des eaux et le climat.

Expérience immersive autour du pastis

La méhari du Mx à Marseille © Mx

Dans un tout autre genre, si les membres de votre groupe ont plus de 18 ans, le Mx propose le parcours le plus anisé de la ville. Une expérience immersive (coût 5 euros) autour du pastis pour vous faire découvrir l’histoire de l’apéritif le plus populaire de Marseille.

Atelier de mixologie © Mx

Ici l’odorat, la vue, le toucher et l’ouïe sont sollicités. On peut même embarquer dans une méhari pour une balade en simulateur au coeur de la cité Phocéenne. On y mémorise aussi des recettes de cocktails originaux avant de passer par le stad de dégustation. Le lieu conçu par Pernot-Ricard accueille également une boutique, un restaurant et un bar dans lequel sont organisés des ateliers de pastisologie et de mixologie (en supplément).

Rooftop du Sofitel Vieux Port © Sofitel Vieux Port

Envie de déguster sans les travaux pratiques? Le rooftop Le Dantès Skylounge du Sofitel avec sa terrasse de 150 m2 surplombant le Vieux Port aligne classiques et coctails signature – certains aussi sans alcool bien sûr pour les moins de 18 ans – et des en-cas sucrés et salés. Tous les jeudis du mois d’août, des concerts y sont organisés.

En pratique. Il est vivement conseillé de réserver son heure de passage pour la visite de la Grotte Cosquer, même choses pour les ateliers organisés par le Mx. Le musée lui est en accès libre si l’on ne passe pas par la case simulateur et dégustation. Pas de réservation possible en revanche pour le rooftop du Sofitel qui ouvre ses portes à 17h.

www.grotte-cosquer.com

www.sofitel-marseille-vieuxport.com

www.mxmarseille.com

5 – Eclate à Villeneuve-en-Scène, le jardin du festival d’Avignon

© Villeneuve-en-Scène

Peut-être votre périple passera-t-il par Avignon, en juillet. Si vous n’avez que peu de temps sur place, il n’y a pas meilleure option que de traverser le pont pour découvrir Villeneuve-en-Scène. Surnommé justement « le jardin du festival d’Avignon », ce festival dans le festival qui fait partie de la programmation du Off propose une sélection finement curatée par Brice Albernhe.

Pas moins de 13 spectacles pour tous les âges se déroulent un peu partout dans le village, en particulier sur la plaine de l’Abbaye où sont montés chaque année plusieurs chapiteaux.

© Villeneuve-en-Scène

Un lieu de convivialité

Ici, les compagnies s’installent dans les caravanes d’un camping éphémère qui leur est réservé. Avant et après les spectacles, tout le monde se croise à la Guinguette Le Beaub’Arts ou au Cirke du Dej’ qui propose une cuisine engagée et écoresponsable. Du 12 au 22 juillet des cours de yoga sont aussi organisés le matin sur la plaine.

© Villeneuve-en-Scène

Des ateliers d’aquarelle et d’écriture créative et nomade sont même au programme cette année. Tous les soirs, la friperie itinérante La Malle Habillée vous attend à deux pas de la petite tente où l’on peut profiter de séances de réflexologie des mains et des pieds.

On vient ici avec l’assurance de n’être jamais déçu mais aussi pour l’ambiance qui règne sur la plaine tous les soirs jusque tard dans la nuit, grâce entre autre à la centaine de bénévoles qui s’activent sur le site.

© Villeneuve-en-Scène

Bon à savoir pour une prochaine année : Villeneuve-en-Scène recrute dans La Ruche des jeunes bénévoles de 18 à 25 ans, nourris et logés sur place en échange de différentes missions allant de l’accueil du public et des artistes au tractage sur Avignon. Avec en prime, l’accès offert à tous les spectacles. L’assurance d’y voir naître des amitiés qui durent toute une vie.

Trois pépites à réserver d’urgence Dans le programme 2023, on vous conseille ces trois pépites à réserver sans attendre. © EquiNote Avant la nuit d’après, par la compagnie EquiNote, un spectacle équestre onirique où le cheval devient passeur d’âmes et de souvenirs. Continent, par la compagnie Complex Kapharnaüm, le récit du quotidien d’un lieu occupé qui a hébergé en toute illégalité 350 personnes pendant 18 mois. Anatomie du désir, par la compagnie Les Choses de Rien, un dispositif hors norme pour découvrir dans un voyage sensoriel les forces invisibles qui animent nos désirs.

En pratique. Du 8 au 22 juillet, toute l’équipe de la billetterie de la Plaine de l’Abbaye vous attend pour acheter vos billets sur place, jusqu’à 30 minutes avant la représentation. Il est bien sûr également possible de réserver en ligne et par téléphone. Tarif réduit sur présentation de la carte Off.

www.festivalvilleneuveenscene.com

6 – Révision de classiques dans les pas de Zola et de Cézanne à Aix

Barrage Bimont © Amis de Sainte-Victoire

On a tous lu au moins un roman de Zola, vibré devant une toile de Cézanne, en oubliant peut-être que ces deux-là étaient amis. Et avaient grandi tous les deux dans la région d’Aix-en-Provence. Le film de Danièle Thompson Cézanne et moi le raconte très bien.



Cette balade à pieds assez sportive de 7,6 km qui a pour toile de fond la montagne Victoire vous mènera dans cette nature encore sauvage où Cézanne installait son chevalet pour tenter de briser le mystère de cette montagne qui l’obséda toute sa vie.

Barrage Zola

Le circuit qui démarre par la traversée du barrage de Bimont vous mènera d’abord jusqu’à un belvédère offrant une vue spectaculaire sur la Sainte-Victoire. Equipez-vous de bonnes chaussures pour gravir les petits sentiers escarpés qui vous conduiront ensuite jusqu’au barrage Zola dont la construction a été lancée par le père de l’auteur de Germinal qui était ingénieur en génie civil.

Du jazz, des chats et des mangas

© Culturespaces / P. Urvoy

La promenade une fois terminée, rendez-vous en ville à l’Hôtel de Caumont, un musée aixois réputé pour ses expositions temporaires. Cet été c’est Max Ernst qui est à l’honneur. On y va aussi pour son café restaurant niché dans un charmant jardin à la française. On s’y régale de tartes salées et de salades, sans oublier les desserts à savourer aussi à l’heure du thé. Le lieu très prisé ne prend pas de réservation.

Tout l’été, les mercredis et les samedis soirs on y donne des concert de jazz à partir de 19h30 (28 euros la place de concert avec une coupe de champagne).

© Mon Chat Pitre

Enfin, impossible de quitter Aix sans un petit détour par la librairie généraliste Mon Chat Pitre. Solène Chavanne la propriétaire y conjugue ses deux passions : les livres et les chats. Ceux qui vivent ici ont tous été abandonnés et possèdent tous des parrains et marraines célèbres eux aussi amoureux des félins comme Bernard Weber, Maxime Chattam ou Andréa Ferréol.

On y trouve évidemment tous les romans du moment, des classiques, des livres sur les chats mais aussi une très vase sélection de mangas et de bandes dessinées qui devrait séduire les plus jeunes.

En pratique. Le circuit que nous vous proposons (www.komoot.com) démarre sur le parking du barrage de Bimont. Pensez à prendre suffisamment d’eau car il n’y a aucun commerce sur le chemin. Munissez-vous aussi de crème solaire et d’un couvre-chef car une bonne partie de la promenade n’est pas ombragée. Partez tôt le matin pour éviter les heures chaudes de midi.

www.monchatpitre.com

www.caumont-centredart.com

7 – Visite du théâtre antique d’Arles, sous les étoiles

© Les Escales du Cargo

Dans le Sud en été, la culture s’empare des lieux historiques, du mythique Palais des Papes d’Avignon, aux Arênes de Nîmes, en passant par le château de Grignan. Il en est de même à Arles où la mythique salle du Cargo de Nuit investit depuis 2004 le fabuleux écrin du Théâtre Antique, proposant ainsi au public le temps de ses 3 soirs d’Escales, des concerts d’artistes français ou internationaux.

Le lieu qui reste à taille humaine a déjà vu passer Massive Attack, Pete Doherty, Aaron, Selah Sue, Pomme et Bon Entendeur, la liste est bien plus longue.

Cette année, Flavien Berger sera tête d’affiche le jour de notre fête nationale. La bonne nouvelle, c’est qu’à l’heure de boucler cet article, il reste encore des places.



Le théâtre ouvrant ses portes à 19 heures pour un début de concert à 20 heures, on vous conseille de venir une demi-heure plus tôt si vous souhaitez une bonne place dans la fosse ou sur les gradins de pierre – dans ce cas, prévoyez même un petit coussin pour plus de confort.

© Les Escales du Cargo

Vous pouvez emmener votre pique-nique hors boisson – les gens du coin arrivent même avec des pizzas. Mais il est aussi possible d’acheter des sandwichs sur place. Rien n’est plus enchanteur que de voir le soleil se coucher sur les ruines avant de s’ambiancer sous les étoiles.

Passage obligé par les Rencontres de la Photographie

Profitez bien sûr de votre passage à Arles pour découvrir quelques expositions des Rencontres de la Photographie dont le thème de l’année est Un état de conscience.

On pointera par exemple l’expo Mes Amis Polaroid du cinéaste Wim Wenders à l’Espace Van Gogh. Ou Les Enfants du Fleuve de Yohanne Lamoulère, galerie de portraits des habitants des rives du Rhone au Jardin d’Ete. Notez que l’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans.

En pratique. Les Escales du Cargo vous accueillent du 20 au 22 juillet. Les Rencontres d’Arles durent jusqu’au 23 septembre.

www.escales-cargo.com

www.rencontres-arles.com