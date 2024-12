Chille Emile: 4 parcours dédiés au bien-être, pour découvrir Bruxelles autrement

Il s’en passe des choses dans la capitale. C’est un véritable ballet incessant d’ouvertures (et parfois de fermetures) qui rythme les pavés de Bruxelles. Et il est aisé de se perdre dans les ruelles de la ville. C’était sans compter sur Émile, qui recoupe la crème de la crème des nouvelles ouvertures ou des activés branchées à découvrir dans Bruxelles. Suivez le guide.

Au commencement se trouvait la Dalle. Une plateforme de gourmands qui s’étaient lancés le pari fou d’organiser divers tours savoureux pour découvrir Bruxelles et ses meilleurs adresses. Et ce fut un véritable cartons. De nombreux épicuriens avaient arpentés les ruelles de la capitale européenne sous la houlette des passionnés de la Dalle. Mais toute bonne chose a une fait. Et c’est avec regret que ces pérégrinations savoureuses ont tirés leur révérence.

C’était sans compter sur l’arrivée surprise d’Émile, aux prémices de l’été dernier. Un projet poussé par Entreprendre Bruxelles qui reprend les solides bases de la Dalle et s’unit avec ces passionnés gourmands pour de nouveaux circuits à grignoter à travers Bruxelles: Émile a la dalle. Et Émile, c’était un peu ce pote branché, ultra-connecté et toujours à l’affut des bons plans, des dernières ouvertures et des endroits trendy de la capitale. Tout l’été durant, il avait guidé les curieux à travers différents circuits qui reliaient les meilleurs adresses food de la ville. Et si le concept s’était éteint avec la fin de l’été, il semble n’avoir pris qu’une simple pause pour nous revenir, plus apaisé que jamais.

Car Émile est de retour et a repris sa mission avec de nouveau parcours, cette fois-ci axé sur le bien-être afin de continuer de nous faire découvrir notre capitale. « Dans la foulée d’un premier volet plutôt axé sur l’offre HoReCa de notre capitale, la Ville poursuit sa collaboration avec l’excellent projet Émile, visant à faire (re)découvrir Bruxelles au travers d’adresses nouvelles, emblématiques ou secrètes qui lui confèrent caractère et attractivité, se réjouit-on du côté d’Entreprendre Bruxelles. Un guide qui a fait ses preuves et se révèle un parfait ambassadeur de nos commerçants ou du savoir-faire bruxellois »

4 parcours pour appuyer sur pause

Pour cette nouvelle formule, Émile est de retour avec 4 parcours différents. De l’initiation à la mixologie, à la peinture sur céramique, en passant par l’atelier gourmand, il y en aura pour tous les gouts. Concrètement, chaque boucle se compose de 3 arrêts où le bien-être est de mise. Car pour cette seconde édition, Émile se la joue zen et vous proposera de quoi vous booster, corps et esprit. Cette expérience en trois temps s’ouvrira toujours par la découverte d’une nouvelle adresse, un concept-store ou un chouette magasin de bouche. Ensuite direction le clou de la soirée: un atelier créatif. La dernière étape vous permettra de vous détendre dans un bar, afin de terminer la soirée comme il se doit.

« Too Cool for Basics », le premier parcours proposé par Chill Émile. Ici on commence dans un concept-store avant-gardiste nous attend. On enchaine ensuite dans un atelier créatif pour s’essayer soit à la sérigraphie ou alors à la peinture sur céramique. Enfin, la soirée s’achèvera dans un bar branché, afin de partager vos impressions autour d’un verre.

le premier parcours proposé par Chill Émile. Ici on commence dans un concept-store avant-gardiste nous attend. On enchaine ensuite dans un atelier créatif pour s’essayer soit à la sérigraphie ou alors à la peinture sur céramique. Enfin, la soirée s’achèvera dans un bar branché, afin de partager vos impressions autour d’un verre. « Shake & Taste », l’expérience parfaite pour les épicuriens en quête de nouvelles saveurs. On commence par une mise en bouche à partir de produits locaux. On enchaine avec un atelier cocktail pour percer les mystères de la mixologie et on termine dans un bar, un verre à la main pour débriefer.

l’expérience parfaite pour les épicuriens en quête de nouvelles saveurs. On commence par une mise en bouche à partir de produits locaux. On enchaine avec un atelier cocktail pour percer les mystères de la mixologie et on termine dans un bar, un verre à la main pour débriefer. « Sweet Journey », besoin d’un break et de souffler un peu? Voici le parcours pour vous! Ici, on commence le circuit dans un concept-store dédié au bien-être, on enchaine ensuite avec un atelier « Cookie Thérapie » avant de finir avec un verre dans un lieu d’exception.

besoin d’un break et de souffler un peu? Voici le parcours pour vous! Ici, on commence le circuit dans un concept-store dédié au bien-être, on enchaine ensuite avec un atelier « Cookie Thérapie » avant de finir avec un verre dans un lieu d’exception. « Walk of Shine », et si on s’offrait une mise au vert? Le parcours commence dans une boutique dédiée aux plantes, on enchaine ensuite avec un atelier dédié à la skincare pour découvrir les gestes essentiels d’une routine beauté adaptée à chaque type de peau. Et le tout se termine dans un food & drink market, histoire de casser la croute si le coeur vous en dit.