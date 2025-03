Connue dans la région comme «le bureau de la Ruhr», Düsseldorf n’est pas seulement industrieuse et érudite, c’est aussi la destination de citytrip parfaite, avec une scène food alléchante et de nombreuses propositions culturelles.

Pourquoi la visiter maintenant ? Du 28 au 30 mars prochain, Düsseldorf accueillera Cyclingworld, un événement rassemblant plus de 500 marques et 300 exposants actifs dans le secteur du (e-)vélo.

Un rendez-vous à l’envergure unique en Europe, qui rappelle que la capitale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est un rêve de cycliste. En bord de Rhin ou en pleine forêt, à travers des quartiers aux identités affirmées ou à la découverte des œuvres de street art qui colorent la ville, on appuie sur les pédales et on profite des beaux jours pour explorer cette métropole qui cultive l’art de vivre.

SDP

C’est qu’à vélo ou à pied, Düsseldorf ne demande qu’à être arpentée, particulièrement en suivant le Rhin jusqu’au MedienHafen, quartier bouillonnant à l’architecture moderne et aux buildings dessinés notamment par Frank Gehry.

Le week-end, on y partage les quais avec les locaux, nombreux à profiter de cet ambitieux aménagement qui a vu se transformer un boulevard urbain congestionné en une agréable promenade. Pour prendre le pouls de la ville, on démarre du quartier japonais pour aller jusqu’au quartier de Flingern, arty et branché, en passant par Pempelfort et ses boutiques joliment authentiques et désuètes, dont quelques très bonnes boulangeries.

Un des bâtiments dessinés par Frank Gehry – Unsplash.

Destination gourmande

Et si elle a beau être plutôt connue pour son esprit d’entreprise et sa Königsallee («dites Kö») qui n’a rien à envier aux Champs-Elysées, la ville est avant tout gourmande au possible. La preuve avec le marché de Carlsplatz (sur la place du même nom) où traiteurs, restaurants et autres maisons de bouche sont condensés dans un rêve de gourmet.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dans le quartier, on pousse aussi une tête chez Hinkel (Mittelstraße 25) pour goûter aux spécialités pâtissières de la région. Le coolissime Kontor (Hohe Straße 11) vaut le détour pour savourer un cocktail ou un bol de soupe, voire un repas aux accents méditerranéens avec tout ce que la ville compte de «schickerati».



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Big in Japan

Si Düsseldorf a reçu le surnom de « schreibtish » de la Ruhr, c’est parce qu’elle accueille nombre d’entreprises, ainsi que les QG européens d’une série de fleurons nippons. Résultat: on y trouve aussi la plus grande communauté japonaise d’Europe, centrée autour d’un Little Tokyo débordant d’adresses plus réjouissantes (et alléchantes) les unes que les autres.

Pour un dépaysement total, on pose ses valises Immermannstraße, en plein cœur du quartier japonais, et on se laisse bercer par l’illusion d’être loin, très loin de l’Europe.

Notre hôtel coup de cœur? Le Me and all, un établissement moderne et lumineux dont la déco fait référence à l’identité japonaise du quartier sans tomber dans les clichés. On apprécie particulièrement le confort de la literie, les douches avec panorama imprenable sur la ville, et le petit-déjeuner (ultra généreusement) servi dans une salle panoramique, qui accueille les gourmands au restaurant Takumi à midi et en soirée.

Immermannstraße 23, hyatt.com

Takumi – SDP.

A quelques pas seulement de l’hôtel, Maruyasu a été fondé par Akio Ando, alias le Thunfisch-Köning (ou roi du thon) de Düsseldorf, l’un des plus anciens établissements japonais de la ville. Tant la fraîcheur que l’authenticité des sushis qu’on y commande au comptoir sont bluffantes.

Immermannstraße 11, maruyasu.de



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Impossible de visiter le quartier sans arpenter les rayons des nombreux supermarchés nippons.

Notre favori ? Shochiku, idéalement situé lui aussi à quelques pas du Me and all, et pourvu d’un espace frais alléchant à souhait, entre sashimis tranchés minute et irrésistibles onigiris. On y fait le plein de produits et d’épices pour reproduire les recettes dégustées sur place à la maison, et on ne boude pas son plaisir au rayon snacks, aussi copieusement fourni qu’insolite (pour les palais occidentaux du moins).

Immermannstraße 15, japanfoodexpress-shochiku.de



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On l’aura compris: qu’il s’agisse de se la jouer Lost in Translation en s’immergeant dans le (petit) Japon, de se cultiver ou encore de planifier une échappée gourmande, Düsseldorf répond à toutes les envies, et plus encore.

Ce n’est pas pour rien si, depuis qu’elle l’a visitée pour la première fois en 2018, l’auteure de cet article y retourne chaque mois. Et le plus beau, dans tout ça? À chaque visite, Düsseldorf surprend et enchante. Mais ne nous croyez pas sur parole: planifiez-y un voyage, et voyez par vous-même.

Danger: destination hautement addictive…

Envie de découvrir d’autres destinations où partir le temps d’un week-end ? Voici nos guides les plus inspirants