Guide de survie estival: comment profiter de l’architecture en voyageant

L’été est une période merveilleuse qui peut parfois virer au cauchemar. Nos pistes pour ne pas gâcher l’effet détente escompté, avec, notamment, des conseils pour profiter de l’architecture en voyageant.

Que ce soit sur les traces de Gaudí à Barcelone ou Le Corbusier à Marseille, l’architecture offre une jolie porte d’entrée pour visiter les villes. Ce n’est pas Yatra qui dira le contraire: l’organisation, en partenariat avec Le Journal de l’Architecture, organise des voyages thématiques depuis 1996.

1. Ne vous pressez pas

Pour ceux qui ont du mal à percer les mystères de l’art de bâtir, Nicolas Houyoux, rédacteur en chef du JDA, suggère de ne pas passer trop vite d’un monument à l’autre. Mieux vaut moins voir, mais mieux: «Je crois qu’il est préférable de prendre le temps d’observer les lignes, formes, textures et motifs utilisés. Grâce à cela, le touriste peut mieux comprendre le style et les intentions du créateur.»

2. Informez-vous à l’avance

Chaque endroit a son ou ses architectes emblématiques. Vous pouvez, avant de partir, déjà vous immerger dans son univers créatif, repérer les lieux qu’il a conçus et vous concocter un itinéraire fil rouge pour votre visite. Des exemples: Carlo Scarpa à Venise, Arne Jacobsen à Copenhague, César Manrique à Lanzarote ou Peter Zumthor dans les alpages suisses…

3. Initiez la famille

Vous voyagez avec vos enfants? N’hésitez pas à les armer d’un appareil photo ou d’un carnet de croquis. «Prendre des photos leur permettra de se souvenir des détails et des impressions visuelles. Le dessin, lui, peut les aider à analyser la composition et les formes architecturales.»

Comment profiter de l’architecture en voyageant – Marie Grégoire

4. Comprenez ce que vous voyez

Comment réussir à décrypter les rouages, courbes et lignes des bâtiments visités? «Il faut s’immerger dans l’espace car l’architecture est l’art de l’espace, rappelle notre passionné. Si possible, entrez dans les bâtiments et explorez l’intérieur. Ressentez l’atmosphère, l’éclairage, l’acoustique et la spatialité. Observez comment les concepteurs ont utilisé la lumière naturelle, les matériaux et les couleurs pour créer des ambiances spécifiques.»

