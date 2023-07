Hôtels pas chers (et chics): 4 adresses entre 84 et 150 euros en Espagne

Pas toujours besoin de se ruiner pour s’offrir une escapade en ville. La preuve avec ces quatre adresses en Espagne, qui promettent des nuits de rêve, à petit prix (à partir de 84 euros).

Pratik, Barcelone

Dès 95 euros

Sous le nom Praktik, on compte cinq enseignes dans le centre de Barcelone, chacune avec une approche différente. Le Praktik Bakery propose des croissants provenant de la boulangerie artisanale du rez-de-chaussée, le Praktik Vinoteca abrite un bar à vins et le Praktik Rambla se trouve dans un magnifique bâtiment moderniste doté d’une grande terrasse. Au Praktik Garden, qui met l’accent sur la verdure, vous pourrez réserver une chambre double dès 95 euros la nuit et au Praktik Èssens, qui mise sur l’expérience olfactive, dès 151 euros.

Différents endroits à Eixample, Barcelone, praktikhotels.com

Bilder Boutique Hotel, Bilbao

Dès 126 euros

Situé au cœur de Bilbao, cet hôtel se niche dans un manoir du XVIIIe siècle à l’histoire riche. Il fut d’abord un café, puis une entreprise de mode, un bureau de poste et enfin un magasin de guimauves. Aujourd’hui, il accueille les clients dans l’une de ses 39 chambres à l’atmosphère chaleureuse, grâce aux chaises en rotin, aux parquets et aux meubles couleur rouille. La ville et sa gastronomie basque feront le bonheur des gourmands, avec certains des meilleurs restaurants du monde en son sein.

Calle Correo 3, Bilbao. bilderhotel.com

7 Islas, Madrid

Dès 84 euros

Trois sœurs sont à la tête de cet hôtel stylé à Madrid, dans le quartier branché et dynamique de Malasaña. Le 7 Islas mise sur l’art, le design et la gastronomie, mais son patio verdoyant et ses nombreuses plantes font également de cette adresse une oasis urbaine, idéale pour se détendre. Les chambres sont douillettes, lumineuses et disposent généralement d’une baignoire. Le restaurant sert une cuisine réfléchie et des cocktails inspirés de la gastronomie méditerranéenne, et le lobby industriel permet régulièrement à un artiste (inter)national émergent d’exposer.

C. de Valverde, 14, Madrid. 7islashotel.com

Casa Clarita, Valence

Dès 139 euros

C’est au cœur du Seu, le plus ancien quartier de Valence, en plein centre-ville, que Jaime Hayon a conçu l’hôtel Casa Clarita. Les huit appartements et les douze chambres portent tous la marque du célèbre architecte espagnol : des intérieurs gais et luxueux avec des murs aux couleurs pastel, des sols en mosaïque colorée, des peintures murales magnifiques, des meubles de créateurs et des objets faits sur mesure combinés à des trouvailles vintage. L’adresse fait aussi la part belle aux produits locaux.

Calle Avellanas, 10, Valence. sh-hoteles.com

