Hôtels pas chers (et chics): 3 adresses à moins de 150 euros en Italie

Pas toujours besoin de se ruiner pour s’offrir une escapade en ville. La preuve avec ces trois adresses en Italie, qui promettent des nuits de rêve, à petit prix.

Casa Burano, Venise

Dès 140 euros

La Casa Burano est située sur une île de pêcheurs dans la baie de Venise, à dix kilomètres du continent. Celle-ci est célèbre pour ses chalets de pêcheurs multicolores, dont cinq appartiennent à cet hôtel. Le concept est unique : les 13 chambres, décorées par des artisans et des designers locaux, sont réparties dans différents chalets le long du marché aux poissons, des canaux ou sur la place du marché. L’excellent restaurant et vignoble Venissa se trouve à quelques pas de l’hôtel et a reçu une étoile verte Michelin en 2022.

F.ta. S. Caterina 3, Mazzorbo, Venise. casaburano.it

SuperOtium, Naples

Dès 90 euros

Ce petit hôtel design situé dans un magnifique bâtiment du XIXe siècle dispose de cinq chambres et d’un studio donnant sur le célèbre Museo Archeologico Nazionale. L’adresse joue à fond la carte de la créativité. Elle propose des résidences d’artistes, une galerie d’art et une bibliothèque avec un large éventail de livres sur l’art et le design. Dans le grand salon, les hôtes peuvent faire connaissance et les propriétaires organisent régulièrement des dîners, des ateliers et des promenades qui mettent en valeur le côté artistique et créatif de Naples.

Via S. Teresa Degli Scalzi 8, Naples. superotium.it

Un Posto a Milano, Milan

Dès 50 euros

Un Posto a Milano n’est pas un hôtel, mais une charmante maison d’hôtes installée dans une ferme du XVIIe siècle. Les propriétaires la décrivent comme un hub multifonctionnel où la gastronomie, l’environnement, la culture et les activités sociales occupent une place centrale. Les quatre chambres, chacune avec sa propre salle de bains, sont meublées avec des matériaux naturels. De la laine de mouton, de la paille et du bois de hêtre ont par exemple été utilisés pour les lits. Pour les amateurs d’art et de mode, la Fondazione Prada se trouve à 15 minutes à pied.

Via Cuccagna 2, Milan, unpostoamilano.it

Lire aussi: 50 hôtels à moins de 150 euros, à travers l’Europe