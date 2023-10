Les bonnes adresses de la designer belgo-marocaine Laurence Leenaert à Marrakech

La designer belgo-marocaine Laurence Leenaert, connue pour son label de céramiques et textiles LRNCE, vient d’ouvrir un luxueux riad dans la médina de Marrakech. Un lieu à l’image de cette perfectionniste créative que nous avons visité juste après le séisme. «La population locale vit du tourisme. Il ne faut pas avoir peur», dit-elle. Elle nous confie ses adresses préférées dans la ville ocre.

Dans les innombrables ruelles de la médina comme dans les larges avenues de Guéliz, l’offre peut être surabondante. Laurence nous confie ses adresses préférées.

«A peine à deux minutes à pied de Rosemary. Les gens de la cuisine me connaissent très bien parce que j’y vais souvent. Au menu figurent seulement quelques plats végétariens, avec de délicieuses salades et des pains plats.»



lafamillemarrakech.com

«Les patrons du Grand Café de la Poste ont ouvert cette année un nouveau restaurant avec une équipe 100% féminine. Point intéressant: on y sert des plats familiaux qu’on ne trouve pas souvent dans les menus. Je recommande le tride: une sorte de plat de pâtes/ragoût avec du poulet, des lentilles et des oignons.»



sahbisahbi.com

«Le plus vieux café de Guéliz, où les locaux viennent boire un café ou un nous nous (moitié lait, moitié café). C’est chouette de simplement s’y asseoir et de regarder les gens, une occupation typiquement marocaine.»

cafelesnegociants.com

«Le restaurant d’un de mes meilleurs amis. Lance Erwann y propose de la cuisine française à base de produits locaux, dans un établissement bleu de Majorelle. Pour moi c’est agréable de ne pas toujours manger marocain.»



@lepetitcornichon

«Sur ce rooftop le plus haut de Marrakech, on peut échapper quelques instants à l’agitation de la médina. On n’y sert pas d’alcool, mais des jus rafraîchissants.»



«Ce restaurant tenu par l’Australienne Cassandra Karinsky est LE hotspot de Marrakech. Ils servent un mélange de cuisines australienne et du monde avec pas mal de plats à partager.»



plus61. com

«Les patrons belges avaient autrefois aussi un riad, mais ils se concentrent aujourd’hui sur les meubles antiques et vintage. Ça se trouve dans le quartier industriel de Sidi Ghanem, pas loin de notre studio LRNCE, où sont installés de nombreux jeunes créateurs.»



magasin-general-marrakech.com

«Pour échapper à la foule, je conseille ce magnifique jardin près de la Fondation Benchaâbane, à la périphérie de la ville. Contrairement au Jardin Majorelle, on n’y rencontre presque aucun touriste. Demandez à votre taxi de vous attendre pour vous assurer un retour facile.»

benchaabane.com

