Nos bons plans pour bourlinguer en Corse

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, direction la Corse, mise à l’honneur au Salon des vacances de Bruxelles.

Besoin de rien, envie de soleil

Attention, ça commence ce jeudi 2 février, et ça se termine déjà ce dimanche. Il ne faut donc pas traîner pour aller vagabonder parmi les dizaines de stands du Salon des Vacances, à Brussels Expo. Pour piocher plein d’idées, bien sûr. Pour dévaliser les comptoirs du Food Travel Festival, évidemment. Et pour papoter avec les fans de slow tourisme dans la zone Camp’in & out. Mais l’argument imparable, c’est aussi… l’île de Beauté, puisque la Corse a été choisie comme invitée d’honneur de cette édition qui, par conséquent, nous mettra forcément de la (belle) lumière dans les yeux.

salondesvacances.eu

Pour les nuitées

Ce sont deux sœurs, Lolla et Leria Ceccaldi, qui ont imaginé les contours de l’hôtel Kasano, ouvert au printemps dernier à Calvi. Un cocon de 39 chambres qui mise tout sur son «art de recevoir» et dont l’atout majeur est une piscine à débordement avec vue sur la baie de la cité corse et sa célèbre citadelle. Y a-t-il un spa? Bien sûr. Les lieux sont-ils chaleureux? Sans aucun doute.

hotelkasano.com

L’hôtel Kasano à Calvi. © SDP

Le plein d’insolite

Pour sortir des sentiers battus, on vous suggère une visite sur le site Web baptisé Kiffemu. Au menu: hébergements insolites (cabanes sur pilotis, nuits dans une grotte…), expériences qui en jettent (barbecue sur bateau sans permis, lancer de hache, balade en buggy…) et adresses improbables pour manger sur une terrasse panoramique, se gaver de bonbons ou déguster des fromages… corsés.

Le site Web baptisé Kiffemu © UNSPLASH / MATHILDE CUREAU

kiffemu.com