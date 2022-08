Que faire ce week-end : notre agenda pour les 13, 14 et 15 août

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On hume les bégonias à Bruxelles

Le tapis de fleurs, à observer du sol ou du balcon de l’hôtel de ville. © Jerome Hubert

C’est l’un des incontournables de l’été bruxellois, qui a pourtant sauté deux éditions Covid oblige. Le tapis de fleurs de la Grand-Place de Bruxelles est de retour et s’inspire cette année de celui de sa première édition, en 1971, une œuvre réalisée à l’époque par un spécialiste de la discipline, Étienne Stautemas. Pour la petite histoire, ce sont deux échevins bruxellois qui ont découvert en 1970 le concept à Oudenaarde et qui ont décidé d’offrir ainsi à la capitale un tel ouvrage composé de milliers de bégonias l’année suivante. Pour 2022, le tapis reconstitue donc le motif originel, y compris l’archange Saint-Michel et le Lion belge, mais d’autres variétés de fleurs ont été ajoutées à la composition comme le chrysanthème, afin de montrer la diversité de la production belge de plantes ornementales. Le tapis de fleurs peut s’appréhender à même le pavé, ou mieux, au balcon de l’hôtel de ville (7 euros, sur réservation).

Le cocktail de l’Amigo inspiré du tapis de fleurs. © SDP

Détail glam, l’Hôtel Amigo célèbre lui aussi à sa façon le retour du fameux tapis de fleurs et expose, jusqu’au 12 septembre, une version miniature dans son lobby, tandis qu’à son bar est proposé un cocktail inspiré par quelques-unes des fleurs de la Grand-Place.

www.flowercarpet.be Du 12 au 15 août.

2. On salue Napoléon à Waterloo

Des réconstitutions historiques au pide de la Butte du Lion, à Waterloo © Andreas Springer Photography / Les écuyers de l'histoire

Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Une bonne raison pour le Mémorial de la bataille de Waterloo de célébrer cette anniversaire, chaque week-end de l’Assomption. Au programmes des festivités: des démonstrations de cavalerie, des reconstitutions costumées de combats, des visites commentées et si le temps est de la partie, un vol de montgolfières au départ du pied de la Butte du Lion.

Un vol de montgolfières par-dessus le champ de bataille de Waterloo. © SDP

www.waterloo1815.be Du 13 au 15 août.

3. On visite la Chine… à Mariemont

Direction le Centre, et plus précisément Morlanwelz, pour se balader dans le magnifique parc de Mariemont, aux arbres centenaires impressionnants… et découvrir, par la même occasion l’expo que le musée du parc consacre à La Chine au féminin.

Le parc de Mariemont © BELGA IMAGE

“Le musée interroge nos projections et nos fantasmes, résume l’institution. En 1910, lors de la constitution des collections asiatiques de Mariemont, les femmes chinoises sont des figures mystérieuses et invisibles pour les Occidentaux : on les imagine timides, douces et soumises, on parle des pieds bandés, de petites filles noyées. Pourtant, le XXe siècle voit l’entrée fulgurante de la Chine dans la modernité. L’exposition propose un portrait renouvelé de la femme moderne. Impératrice, révolutionnaire, espionne, mais aussi anonyme, mère, travailleuse… chacune illustre un pan des forces culturelles, politiques et sociétales qui conditionnent leurs vies.”

Chine, Elle, Wenjing Zhou, vidéo, 2017 © Wenjing Zhou

Bon à savoir: le dimanche 28 août est organisé un atelier sur le thème des parfums de Chine avec la possibilité de créer un parfum d’ambiance évoquant l’Empire du Milieu. Inscription: mediation@mariemont.be

CHINE_Robe de femme, Chine, fin XIXe siècle © Musée royal de Mariemont / Andy Simon

4. On fait un tour du monde graphique à Uccle

Atrani © David Merveille

Voilà une expo qui permet de s’évader, tout en restant en Belgique. Le dessinateur bruxellois David Merveille a invité 50 artistes à inventer la une d’un magazine imaginaire intitulé The Traveler et rappelant trait pour trait le graphisme du célèbre New Yorker.

Amalfi © Loustal

Le résultat de cette réflexion collective est à découvrir à la galerie Huberty & Breyne à Bruxelles et nous balade de l’Écosse à l’île de Pâques en passant par Bruxelles bien sûr.