Cette région italienne vous paie pour la visiter

En quête d’une destination qui n’explose pas le budget pour vos prochaines vacances? Mettez le cap sur le Frioul-Vénétie Julienne, une région italienne qui a décidé de payer les touristes pour la visiter.

Ou plus précisément, de rembourser les billets de trains et certains autres frais nécessaires à la découverte de cette région italienne qui ne manque pas de destinations parfaites pour des vacances gourmandes, sportives, culturelles ou encore en mode dolce vita à la plage.

L’office du tourisme de Frioul-Vénétie Julienne a annoncé qu’il rembourserait tous les billets de trains vers quatre villes de la région: Trieste, Udine, Grado et Lignano Sabbiadoro. En prime, les touristes qui s’y rendent se verront également offrir une carte FGV, valable 48h durant, et donnant accès gratuitement ou à coût extrêmement réduits aux transports en commun ainsi qu’à une série d’attractions, musées et autres visites guidées.

Le Canal Grande de Trieste au coucher du soleil – Getty Images

Objectif: attirer les visiteurs dans une région encore relativement confidentielle de l’Italienne et les initier à ses merveilles, entre architecture préservée, vignobles, canaux façon Venise à Grado ou encore plages immaculées. Pour bénéficier de l’offre de l’office du tourisme du Frioul, trois conditions doivent être remplies par les touristes:

Faire leurs réservations via turismofvg.it/trenitalia

Rester un minimum de deux nuits dans l’établissement de leur choix en Frioul-Vénétie Julienne

Se munir de billets de train en partance de la ville italienne de leur choix et à destination d’une des cinq gares suivantes: Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport, Trieste Centrale ou Udine

Paysage pittoresque à Udine – Getty Images

Attention, si vous voulez profiter de cette aubaine pour vous offrir des vacances à budget réduit en Italie, sachez que l’offre n’est valable que jusqu’au 31 mai prochain. À vos réservations!