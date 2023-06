Cet été, un train fera Bruxelles-Marseille en moins de 5 heures

Envie de soleil? Le sud de la France en quelques heures à peine, au départ de Bruxelles… Ce sera possible tout l’été, les samedis seulement, avec la formule Thalys Soleil.

Si l’idée de foncer direction la Provence vous tente, ou si c’est au programme de votre été, cette nouvelle va peut-être vous ravir: Thalys met en place un trajet direct rapide reliant les villes du nord, Amsterdam, Anvers ou Bruxelles aux villes du sud de la France. Valence, Avignon, Aix en Provence et enfin Marseille ne seront donc qu’à quelques petites heures de train. Certes il était déjà possible de faire un Bruxelles-Marseille en TGV, en un peu plus de 5 heures. Mais Bruxelles-Marseille en moins de 5 heures… Difficile de rivaliser, même en avion (si on compte la case aéroport dans la durée du voyage).

Une raison de plus de laisser votre voiture au garage. Un trajet Bruxelles-sud de la France coûte cher, entre l’essence et les péages, dure longtemps – pour un Bruxelles-Marseille il faut compter au grand minimum 10 heures sans les pauses, ce qui implique souvent de faire étape – fatigue donc et, évidemment, pollue.

Pour un Bruxelles-Marseille, les prix commencent à 40 euros en standard pour un aller simple, 95 euros en Comfort et 114 euros en Premium. Les trains Thalys Soleil circuleront tous les samedis du 1 juillet au 26 août 2023. Les billets sont déjà en vente, ne tardez pas!

Notre seul regret est que le Thalys Soleil est, pour l’instant, mis en place seulement cet été et seulement le samedi. Peut-être un bon début?

