Citytrip à Paris? Voici 3 expositions (et même plus!) à voir pendant ces vacances d’hiver

Voyage à Paris en vue pendant ces vacances de carnaval? Nous avons repéré pour vous 3 expositions (+2 qui se terminent tout bientôt) qui valent le détour.

1. Disco, I’m coming out, à la Philarmonie

Si, en lisant le titre de cette expo, vous avez la chanson de Diana Ross dans la tête, vous êtes ready to party ou, à tout le moins, to visit l’exposition sur le disco à la Philarmonie de Paris. Cette dernière fête ses 10 ans, tandis que la Cité de la musique souffle 30 bougies cette année. Quoi de mieux, donc, que la musique disco pour célébrer ce double anniversaire.

L’exposition présente, à travers un ensemble d’archives sonores et visuelles – photos, costumes, objets design, oeuvres d’arts – toute l’histoire à la fois festive et militante de cette musique qui a mis sur le dancefloor absolument toutes les classes sociales, « dans un même élan hédoniste ». S’éloignant des clichés et des jugements parfois hâtifs de l’intelligentsia sur ce qui constitue le bon goût, la Philarmonie démarre aux racines de ce genre musical pour nous emmener jusqu’aux dernières décennies, de Madonna à Clara Luciani, d’Abba (évidemment) à Daft Punk. Des stars disco pop iconiques donc, à celles qui se sont inspirées du genre. Une expo jouissive, instructive, essentielle et éminemment joyeuse.



Disco, I’m coming out, jusqu’au 17 août 2025

2. Chiens et chats, à la Cité des sciences

Vous l’aviez peut-être loupée il y a dix ans mais, si vous l’aviez vue, retournez-y car l’exposition Chiens et chats est de retour dans une version revue et améliorée. Car s’ils côtoient notre intimité depuis toujours, alors qu’on pense tout savoir d’eux, nos compagnons à quatre pattes restent encore bien mystérieux. Comment nous perçoivent-ils (autrement qu’en tant que fournisseur de croquettes)? Est-ce qu’ils comprennent notre langue? Est-ce qu’ils rêvent? Est-ce qu’ils aiment quand on les serre dans nos bras? Est-ce qu’ils peuvent faire des blagues? Vous apprendrez que les récents travaux d’éthologie (étude du comportement animal) permettent de répondre en partie à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre toutou ou matou, en remettant en cause de nombreuses idées reçues.

Pour mieux comprendre nos boules de poils, trois parcours ludiques et pédagogiques s’offrent ainsi à vous: dans la peau des animaux, dans leur tête, et les animaux dans nos sociétés. Et comme le respect d’autrui – de l’animal en l’occurence – est quelque chose qui s’enseigne aussi et que, bien sûr, on est à la Cité des sciences, l’expo se met à hauteur d’enfant. Le parcours explore aussi les différences et les liens entre animaux sauvages et animaux domestiqués. Passionnant!



Chiens et chats, jusqu’au 28 juin 2026

3. L’intime, de la chambre aux réseaux sociaux, au Musée des Arts Décoratifs

Pour vivre heureux vivons cachés… En 2025, l’expression est peut-être plus d’actu que jamais. On pense aux réseaux sociaux bien sûr, et à comment on a rendu notre sphère privée accessible à tous, on pense à la fameuse « chambre à soi » de Viriginia Woolf et aux journaux intimes cadenassés de notre enfance.

L.a question de l’intime s’est toujours posée, et l’exposition au Musée des Arts Décoratifs le montre, à travers 470 œuvres, peintures et photographies, mais aussi objets d’arts décoratifs, du quotidien et de design. De la chaise percée aux sex toys, de l’urinoir pour femmes au walkman, de la chambre vue par les photographes à la salle de bain, on se glisse, non sans un tantinet de plaisir voyeuriste, dans l’histoire de l’intime du XVIIIe siècle à nos jours.



L’intime, de la chambre aux réseaux sociaux, jusqu’au 30 mars 2025

Derniers jours! Dans les grands magasins…

Tati 50 x 50. Studio Photo: Seydou Keïta & Malick Sidibé, au Grand Magasin éphémère (ancien Tati)

Le magasin cultissime au vichy rose s’est mué en centre culturel éphémère (Union de la Jeunesse Internationale) avec librairie, café et expos. Jusqu’au 22 février, vous pourrez y voir une expo photo montrant toute l’âme du lieu, ses clients, son quartier, par deux photographes, ainsi qu’un documentaire autour d’un shooting mémorable de la clientèle du magasin qui a eu lieu devant Tati, sous une tente, en 1998. Vous loupez l’expo? Pas de panique, le Grand Magasin éphémère, mêlant mode et photograhie, reste ouvert jusqu’au 29 juin prochain.



Le La Serpent au Bon Marché

On est devenus fans des expos temporaires au Bon Marché. On était déjà fans du lieu, tellement beau, tellement… parisien, mais avec les interventions d’artistes en tout genre (Philippe Katerine en 2022…) en son sein, le lieu est encore plus magique.

Ce coup-ci, c’est Ernesto Neto qui métamorphose le Bon Marché Rive Gauche « en une parenthèse poétique et sensorielle » pour la 10e édition de la carte blanche de janvier du grand magasin. Et l’artiste n’investit pas le lieu à moitié, puisque ses sculptures textiles XXL traversent littéralement le grand magasin, revisitant le mythe d’Adam et Eve pour célébrer la nature à travers ses œuvres monumentales en crochet. Impressionnant!

Et, comme pour Tati ci-dessus, si vous loupez l’installation, une visite au Bon Marché « pour voir » vaut toujours le détour…



