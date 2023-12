48h à Édimbourg : itinéraire et conseils pour apprécier pleinement l’Athènes du Nord

Et si on s’envolait, le temps d’un week-end à Édimbourg ? La capitale écossaise possède une sorte de je-ne-sais-quoi qui la rend d’autant plus intriguante. Étape incontournable dans votre road-trip en Alba, ou destination idéale pour un city-trip, cuin a tha sinn a’ dol ann?

Pour profiter pleinement de la perle écossaise, Auld Reekie (comprendre « Vieille Cheminée », surnom gaélique donné à Édimbourg, ndlr.), on vous a concocté un petit programme cousu main, d’une durée de 48h. Deux jours denses mais l’Athènes du Nord n’attend pas.

C’est que la ville est depuis 2001 la toute première cité Unesco de la littérature. Une nomination qui contribue au dynamisme de cette petite capitale qui regorge d’endroits trendy, et conjugue littérature, arts et patrimoine historique avec brio. Le tout, avec son charme intemporel si particulier. A vos chaussures, on s’en va arpenter les ruelles d’Édimbourg.

Sommaire

Jour 1 : Leith et Dean Village

Pour cette première journée à Édimbourg, on sort des sentiers battus et on découvre d’abord ses quais avant de s’immerger dans ses petites ruelles. Au programme ? Des adresses trendy, une visite d’une distillerie de gin et une petite mise au vert.

9h: on petit-déjeune sur le pouce

Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. D’autant plus lorsque l’on veut visiter Édimbourg. Pour un réveil tout en douceur (et gourmandise) rendez-vous au Wellington Coffee, situé sur George Street, aux abords de la New Town. Petit endroit semi-enterré, le lieu déborde de charme. Et sert un délicieux café que l’on accompagne volontiers d’un scone de la maison, gourmand à souhait. Le tout à des prix relativement démocratiques.



Après avoir pris le petit-déjeuner, plutôt que de commencer classiquement par les ruelles tortueuses du quartier de Old Town, on se dirige plutôt vers le dynamique quartier de Leith, en périphérie de la ville. Sur votre chemin, si un petit besoin de caféine se fait ressentir, arrêter vous chez OQO, le café y est délicieux.

10h: on découvre le quartier ultra dynamique de Leith

C’est donc l’estomac bien rempli et après une jolie promenade digestive que vos pas devraient vous avoir mené à Leith. Ancien quartier industriel de la ville, c’est d’ailleurs à Leith (ou plutôt sur ses nombreux quais) que le gin (et autres alcools et marchandises) transitait. Et ses anciens entrepôts longtemps abandonnés retrouvent une seconde vie, le quartier est en plein boom.

De nouvelles enseignes fleurissent à gauche et à droite, de nombreuses bonnes tables y officient depuis plusieurs années et bons nombres de coffee shops et terrasses inondent les quais ensoleillés du coin. On prend plaisir à les essayer et à flâner dans le quartier qui a été nommé début 2019 comme l’un des quartiers les plus cools du monde par le magazine Time Out.

Envie de prendre le large? Pourquoi n’iriez-vous pas visiter le Royal Yacht Brittania, le palais sur l’eau de la reine d’Angleterre, qui a servi la famille royale 44 années durant? Attention cependant, l’attraction touristique est très prisée et il faut prendre ses billets à l’avance.

13h: on lunche les pieds dans l’eau

Il commence à faire faim? Vous voilà au cœur du quartier de Leith réputé notamment pour ses jolies tables. On retient particulièrement l’enseigne Teuchters Landing, une ancienne salle d’attente pour les passagers du ferry en direction d’Aberdeen. L’endroit s’offre une seconde jeunesse en tant que pub. On y sert une nourriture de qualité, locale et généreuse du matin au soir, que l’on déguste sur une grande terrasse ensoleillée, les pieds presque dans l’eau.



14h: on visite une distillerie de gin

Si l’Écosse est réputée pour son whisky, le gin de l’Alba n’en reste pas moins populaire. Le prouve le boum récent de ce spiritueux aux origines néerlandaises et qui a trouvé écho (et pris racine) au pays du Chardon.



Et si vous plutôt que de visiter les nombreuses distilleries de whisky de la capitale écossaise, vous vous essayiez à celles produisant du gin? L’une d’entre elles vaut le détour au cœur de Leith: la distillerie Lind & Lime. Ouverte en 2018 par le duo d’amis nés à Édimbourg Ian Stirling et Paddy Fletcher, l’enseigne, qui s’est réappropriée l’un des anciens entrepôts (où le gin coulait déjà à flot il y a 400 ans) s’est spécialisée dans la production de London Dry, pour le maitriser à la perfection. Plusieurs tours (qui s’accompagnent de dégustations) sont organisés pour percer les arcanes du gin et découvrir tous les secrets de cette maison



16h: on ralentit le rythme au Dean Village

Après la dégustation, mettez-vous au vert et découvrez le Dean Village. En remontant le Water of Leith Walkway, promenade bucolique à souhait, vous arrivez à cet ancien village entouré d’eau au charme incroyable. Il y règne une ambiance hors du temps et ultra paisible, alors que la capitale et sa vie trépidante ne sont qu’à quelques rues de là.

Dans ce coin d’Édimbourg, c’est comme si le temps s’était arrêté. Et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à pousser la balade jusqu’au quartier de Stockbridge, autre ancien village incorporé dans la ville au 19e siècle. Aux allures bobos, avec ses nombreuses adresses trendy, le coin abrite aussi le jardin botanique, véritable oasis verte dans la ville.

20h: on danse un ceilidh

Le soir venu, c’est l’occasion parfaite pour vous immerger encore plus profondément dans la culture écossaise et ses traditions. Car on ne peut quitter l’Alba sans avoir tapé du pied et danser au moins une ronde lors d’un ceilidh! Sorte de bal traditionnel écossais, c’est un incontournable.



Et le rendez-vous est pris chez Ghillie Dhu, splendide bar et restaurant, où tous les vendredis et samedis soirs, la musique traditionnelle écossaise résonne dans son immense hall. Vous ne connaissez pas les pas de danse? Pas de panique, tout est expliqué sur place!

Jour 2 : Old town et New Town, deux villes dans la ville

On enchaine avec cette seconde journée à Édimbourg qui nous mène au cœur de son centre historique, de ses clos et son château. Au programme, une visite au roi George, un petit tour au musée, et une promenade dans un décor digne d’Harry Potter.

9h: on prend un scottish breakfast bien mérité

Le matin de votre second jour, n’hésitez pas à vous attabler chez Leo’s Beanery, au cœur du quartier de New Town. Sa façade bleue, mignonne à souhait, et sa petite terrasse en font un lieu idéal pour savourer un copieux scottish breakfast ou les différentes pâtisseries et gourmandises que l’enseigne propose. Porridge, muffin, croqu’, il y en a pour tous les goûts (on se rappelle d’un banana bread partagé particulièrement marquant), le tout arrosé d’un délicieux café.



10h: on explore la partie nouvelle de la ville

De là, vous êtes parfaitement installé pour explorer New Town, le quartier plus « récent » d’Édimbourg. Enfin, récent, tout est relatif. Ce dernier a été construit au 18e, sous le roi George, pour offrir aux plus fortunés l’occasion de sortir de la vielle ville, densément peuplée et aux conditions (à l’époque) parfois précaires.

Ainsi est née New Town, qui aborde un style typiquement géorgien et s’affiche comme un contrepoids plus léger et aéré que la Old Town. Plus riche aussi. Et aujourd’hui, si on se plait à flâner dans ses grandes rues aux bâtisses imposantes, le quartier est devenu très prisé et regorge de belles adresses. Il est d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Et même s’il n’est composé que de 4 grandes rues, c’est aussi l’occasion d’explorer un peu plus le quartier de Stockbridge juste à côté et d’y retrouver une chouette enseigne pour votre lunch.

13h: on s’offre une pause culturelle

Et si, après cette matinée dans la partie plus récente de la ville, on s’enfonçait dans les méandres au charme d’un autre temps de la vielle ville ? En descendant de la New Town, empruntez l’emblématique Royal Mile, artère principale du quartier, qui relie le château d’Édimbourg au palais de Holyrood. (Trop ?) touristique, celle-ci vous mènera au château d’Édimbourg.

Là, à vous de choisir : vous pouvez soit visiter le bâtiment (la visite dure une paire d’heures et les tickets sont à se procurer en ligne, à l’avance) soit simplement profiter de la superbe vue que la place forte offre sur la Vieille ville et descendre les escaliers pour vous rendre au Musée National d’Écosse, entièrement gratuit et à la collection ultra-éclectique et intéressante.

15h: on plonge dans le monde d’Harry Potter

Après cette petite pause culturelle, c’est le moment de vous plonger entièrement dans un univers digne d’Harry Potter. Juste en face du Musée National d’Écosse se trouve le fameux Greyfriars Kirkyard, un cimetière d’un autre genre où plusieurs personnages de l’univers potteresque auraient pris vie ! Juste après, remontez le long de la Victoria Street, avec ses nombreuses façades colorées et magasins où J.K. Rowlings, l’autrice de Harry Potter aurait écrit ses ouvrages et qui a inspiré le Chemin de Traverse.



Continuez de vous perdre dans les ruelles de la Vieille Ville, ses nombreux clos abritant des batiments historiques qui n’attendent que d’être découverts. L’endroit regorge de petits cafés, bouquinistes, antiquaires et compagnie. D’ailleurs, si une petite faim se fait ressentir lors du goûter, n’hésitez pas à prendre un café au Milkman, il y est délicieux (de même pour les cookies, testés et approuvés).

20h: on goute à la cuisine écossaise réconfortante

C’est l’estomac dans les talons que vous pouvez vous installer chez Makars Mash Bar pour une bonne dose de comfort food écossaise. L’endroit spécialisé dans les mash et autres délicatesses venues d’Ecosse offre une jolie carte (aux nombreuses options végétariennes) misant sur le local et les saisons dans une ambiance conviviale et décontractée. Régressif à souhait et parfait pour conclure cette seconde journée de découverte avant de rentrer chez soi, ou de partir explorer les Highlands.

Où loger à Édimbourg ?

Il n’est pas toujours aisé de trouver un logement à Édimbourg (surtout si on s’y prend tard). Pour ce court séjour à Édimbourg, nous avons décidé de tester le Sonder Royal Garden Apartments et son concept hybride. L’enseigne oscille entre le airbnb et l’hôtel pour en offrir le meilleur des deux mondes.

L’endroit est extrêmement bien situé et permet de bénéficier de tout le confort d’une chambre d’hôtel joliment décorée, avec la liberté et l’espace d’un airbnb. Le tout pour un prix relativement acceptable, au vu du prix parfois prohibitif d’autres établissements de la capitale écossaise.



Nos bonnes adresses à Édimbourg

