24 heures à Vienne : d’un anniversaire arty aux nouvelles adresses fooding 

Condé Nast a classé Vienne parmi les 23 endroits du monde à visiter en 2023. Même si ce genre de liste semble toujours un peu approximative, nous ne pouvons pas, dans le cas de la capitale autrichienne, lui donner tort.

Dans cette ville imprégnée de culture et parsemée de nouvelles adresses food et shopping, il est impossible de tout voir et de tout goûter en 24 heures. Nos journalistes ont toutefois tenté d’en tirer le meilleur en une seule journée

Pour citer Billy Joel: Vienna waits for you.

Jour 1

9h: petit-déjeuner au Meinklang Hofladen

Après une nuit passée dans le train, voici une halte à conseiller pour avoir une première impression de Vienne (via une pause-éclair à l’hôtel pour déposer ses bagages). Meingklang est une ferme en biodynamie célèbre en Autriche, qui vend ses produits frais et locaux dans ce magasin scandi-chic, des légumes à la viande en passant par les vins nature.

Plus important encore : on peut prendre place au bistro annexe, où l’on sert du matin au soir tous les produits précités, et bien plus encore. Imaginez : des œufs brouillés duveteux, des salades fraîches et croquantes et des pains maison juste sortis du four –et faits avec la farine de la ferme, bien entendu.

Notre recommandation : une tranche de pain au levain avec du beurre artisanal et une succulente confiture. On part ensuite se promener tout à fait comblé, avec le souhait que d’autres établissements de ce genre voient le jour près de chez nous.

View this post on Instagram A post shared by Meinklang Hofladen (@meinklang_hofladen)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Margaretenstraße 58, meinklang.at

10h: shopping à Laimgrube et Neubau

Pour continuer à s’imprégner de l’ambiance, on décide de poursuivre la balade en direction de Neubau, que beaucoup considèrent comme le quartier le plus en vue de Vienne. Un avis tout de suite confirmé lorsque nous découvrons la librairie-café Phil. On trouve là une sélection contemporaine de livres internationaux, dans un cadre plus contemporain encore.

N’hésitez pas à prolonger vers Glein, une boutique de vêtements minimaliste, et Sous-Bois, un paradis de carnets et autres articles de papeterie, lui aussi doté d’un café attenant – un dispositif convivial que l’on retrouve souvent à Vienne. On flâne ensuite en direction de Rami tea (“c’est comme une séance de dégustation de vin, mais avec du thé », nous avait assuré la vendeuse de Sous-Bois), un ancien atelier de céramique où l’on peut se rendre depuis peu pour une session de slow tea.

Les amateurs de végétal iront jeter un œil chez Calienna, sans doute la plus belle boutique de plantes que nous ayons vue à ce jour. Entre-temps, nous voici arrivé sur la populaire Neubaugasse, où s’aligne un méli-mélo de magasins, mais surtout de petites boutique très tendance. Bonne nouvelle pour celui qui veut s’attarder longtemps ici : notre adresse lunch se trouve elle aussi dans cette rue.

12h30: lunch au Feier Abend

Après la marche du matin, il s’agit de reprendre des forces. Au croisement des rues commerçantes Neubaugasse et Burggasse s’est récemment ouverte une deuxième implantation de Feierabend, l’adresse lunch de la fameuse boulangerie Ströck qui séduit les foules depuis 2014 sur la Landstraßer Hauptstraße. Dans ce nouvel établissement, on travaille aussi principalement avec des produits régionaux et bio, dans un bâtiment plein de caractère qui a été aménagé avec une vitrine à l’ancienne. Au menu : une vaste gamme, qui va des sandwiches aux plats chauds. On vous conseille les cœurs de laitue braisés et leur dressing miel et noix, au fromage de chèvre frais et aux prunes marinées, ainsi que les gnocchi au potiron de Hokkaido, graines de courge grillées et jeunes pousses d’épinards.

View this post on Instagram A post shared by Ströck-Feierabend (@stroeckfeierabend)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Burggasse 52-54, feierabend.stroeck.at

14h30: promenade au Belvédère

Qui dit Vienne, dit Belvédère. Avec le métro, on arrive facilement depuis les quatre coins de la ville à l’entrée de ce château prestigieux datant du 18e siècle. Ce palais fête en 2023 son 300e anniversaire, événement qui s’accompagne d’une exposition spéciale dans l’Unteres Belvedere. Jusqu’en janvier 2024, on peut découvrir l’histoire des lieux dans l’expo The Belvedere: 300 Years a Venue for Art et voir comment le palais s’est transformé au fil des ans en walhalla artistique de Vienne. On enchaîne tout de suite avec une visite à l’Oberes Belvedere, où, outre le fameux Baiser de Gustav Klimt, figurent d’autres œuvres impressionnantes de maîtres tels que Egon Schiele et Vincent Van Gogh. Idéal pour se promener pendant plusieurs heures.

View this post on Instagram A post shared by Belvedere Museum (@belvederemuseum)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Prinz-Eugen-Straße 27, belvedere.at

18h: apéro au bar à cocktails Kleinod

Ceux qui ont encore un peu de temps entre le Belvédère et leur réservation du soir peuvent prendre tranquillement la direction de l’Innere Stadt pour continuer à capter le pouls de la ville. Au cœur de Vienne, les édifices historique magnifiques se succèdent, aujourd’hui habités par toutes les enseignes connues. A proximité de la Stephansplatz, on peut ensuite faire une petite pause au bar à cocktails Kleinod pour se mettre en appétit avec un délicieux apéro. On vous recommande chaleureusement le Basil Smash, en particulier combiné avec une petite assiette de parmesan et d’olives. On peut profiter à son aise de l’ambiance cosy des lieux, car notre restaurant se trouve à 10 petites minutes à pied.

Top 48-50, Singerstraße 7, kleinod-diebar.wien

19h30: repas au COP Vienna

COP est le tout nouveau projet de la cheffe Haya Molcho, qui s’est fait connaître hors de Vienne avec ses concepts originaux. Ce nouveau-né n’est pas vraiment un restaurant, mais plutôt une collection de « curateurs » farm-to-table. L’objectif de COP, pour Collection Of Produce, est surtout de mettre en valeur le travail de producteurs locaux et l’établissement utilise donc seulement des ingrédients frais et de grande qualité. Le chef Elihay Berliner les transforme en plats de saison pleins de créativité. D’un raviolo maison fourré à la crème d’artichaut au cœur de jaune d’œuf coulant en passant par le poisson en croûte que l’on déguste avec les mains : accompagnée de vin nature idoine, c’est une expérience gustative de taille. En d’autres termes : on pourrait revenir à Vienne rien que pour ça.

Biberstraße 8, copvienna.at/cop

22h: Cocktails au Fitzcarraldo

Un dernier verre ? Après un court trajet en métro ou en taxi depuis l’Innere Stadt, on se retrouve devant le Fitzcarraldo, un bar à cocktails qui a ouvert il y a peu. L’un de ses fondateurs, Hank Ge, est connu à Vienne pour sortir de ses manches des projets horeca rencontrant tous un franc succès. Y entrer est en soi déjà une expérience, puisque le bar se cache derrière un faux distributeur de boissons. Attendez-vous à une ambiance décontractée une fois à l’intérieur de ce bar « spekeasy », où l’on peut déguster à partir de 19 heures des boissons savoureuses, qu’il s’agisse de classiques ou de mélanges originaux. Le Fitzcarraldo se trouve en plus à peine à un quart d’heure de marche de l’hôtel Indigo, où nous allons passer la nuit.

View this post on Instagram A post shared by Collection of Produce (@copvienna)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Neubaugasse 38/1, fitzcarraldo-bar.com

Jour 2

9h: Petit-déjeuner à l’Indigo

En mai dernier, la chaîne de boutiques-hôtels Indigo a ouvert son premier établissement en Autriche. Situé en plein centre, à une demi-heure à pied de la gare Hauptbahnhof (les transports en commun ou le taxi sont bien sûr d’autres possibilités), il se découvre comme un hôtel coloré qui peut parfaitement servir de pied-à-terre pour un city-trip à Vienne. Après une nuit de sommeil réparateur, on descend au restaurant, où un généreux petit-déjeuner est servi au milieu d’une multitude de plantes et d’accueillants rideaux verts. En été, on peut même s’asseoir sur la grande terrasse au cœur de l’hôtel. Vous passez plus de 24 heures à Vienne ? Pas loin de l’hôtel se trouve un arrêt de métro qui vous conduit sur le seuil du palais Schönbrunn, celui de Sissi.

Rechte Wienzeile 87, ihg.com/hotelindigo/hotels/de/de/vienna/vienr/hoteldetail

View this post on Instagram A post shared by Indigo Vienna (@indigovienna)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.