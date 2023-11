Citytrip: les 10 villes qu’il faut découvrir en 2024 selon Lonely Planet

2024 est à nos portes et avec elle, l’envie de découvrir d’autres horizons et d’autres cultures. Pour vous inspirer, celui qui est sans doute le plus célèbre guide de voyage au monde a étudié le planisphère et le programme de l’année des villes qui le jalonne, pour établir la liste des citytrips les plus riches de promesses pour l’année à venir. Des villes situées à quelques heures de chez nous ou à l’autre bout du monde.

1- Paris, en France

Ville la plus touristique du monde depuis des années, la capitale française reçoit en 2024, les Jeux Olympiques d’été. Alors forcément, ça vaut le déplacement. Du 26 juillet au 11 août, le monde aura les yeux rivés sur la Ville Lumière, située à seulement 1h30 de Bruxelles en train.

Matchs de beach-volley et le cécifoot sous la Tour Eiffel, contre-la-montre cyclistes à travers la ville ou break-dance sur la place de la Concorde, il y en aura pour tous les goûts, et sans nul doute une ambiance effevervescente dans toute la ville.

2 – Prague, en Tchéquie

Tout le monde connaît le centre médiéval de la capitale tchèque, et ses célèbres sites comme le château ou le Pont Charles. Et pour cause, les touristes y affluent, attirés par ces beautés et ambiances si pittoresques.

Le gouvernement a ainsi décidé de prendre des mesures pour endiguer ce tourisme de masse dès 2024 et de valoriser le slow tourisme, notamment en mettant en valeur des sites à l’écart du centre. A découvrir en avant-première.

3 – Mostar, en Bosnie Herzégovine

Le pont Ottoman de Mostar, en Bosnie Herzegovine, patrimoine mondial de l’UNESCO

Ce été 2024, le célèbre pont de Stari Most fêtera le 20e anniversaire de sa reconstruction. Un prétexte pour découvrir cette ville riche en festivals culturels (d’art, d’artisanat et de musique). Sublimes traces de l’époque ottomane, la mosquée Koski Mehmed Paša, la maison Kajtaz, la mosquée Sevri Hadži Hasan, la maison Biscevic, mais aussi la maison Dervish, à proximité font partie des plus beaux exemples d’architecture islamique d’Europe.

4 – Izmir, en Turquie

VUe sur le nouveau centre ville d’Izmir, en Turquie

Dans l’ombre d’Istanbul, Izmir la côtière a pourtant bien des qualités à faire valoir, notamment ses plages, sa cuisine typiquement égéenne et sa culture, antique et contemporaine. Lieux artistiques, sites antiques, festivals de danse et de musique, bazar, un détour par Izmir en 2024 pourrait bien s’imposer.

5 – Montréal, au Canada

Vue aérienne de Montréal

Montréal est depuis longtemps l’une des villes du Canada les plus prisées des voyageurs. Cette année, elle devrait en attirer encore plus, avec ses nouveaux musées, ses sites touristiques qui viennent de faire peau neuve et sa scène gastronomique en perpétuel renouvellement.

6 – Philadelphie (Pennsylvanie), aux Etats-Unis

Skyline depuis le pont surplombant la Schuylkill River, à Philadelphie

Philly – comme on la surnomme – est la première ville du pays inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est aussi considérée comme la ville qui a vu naître les Etats-Unis. C’est dire si Philadéphie est importante, en termes historiques, et cette puissance perdure, cette ville toujours plus attractive.

2024 sera une année particulièrement riche en termes culturels, avec de grandes ouvertures et autres anniversaires de musées. Selon Lonely Planet, ils sont à eux seuls un motif valable de traverser l’Atlantique. Evidemment, la gastronomie est au rendez-vous, autant en qualité qu’en diversité, qu’elle soit asiatique, israélienne, italienne, pour n’en citer que quelques représentants.

7 – Manaus, au Brésil

A la croisée du Rio Negro et du Rio Solimões, Manaus est la plus grande ville de la région amazonienne. Les amateurs de paysages grandioses et d’aventures écotouristiques inoubliables en auront pour leur investissement dans cette ville, bordée par la plus grande forêt tropicale du monde, à la faune fascinante.

8 – Nairobi, au Kenya

La capitale kenyane a longtemps été sous-estimée, mais ça risque de changer, et devient peu à peu un centre culturel d’importance. Lieux artistiques et culturels en perpétuel renouvellement, offre gastronomique impressionnante, sans oublier la nature, qu’elle se déploie au Nairobi National Park ou dans la forêt des Ngong Hills, Nairobi la brute devient cool. Et cerise sur la tendance, Brussels Airlines ouvrira une liaison dès juin entre nos capitales.

9 – Kansas City (Missouri), Etats-Unis

C’est la plus grande ville du Missouri. Célèbre pour la liberté qu’on y trouvait pendant la Prohibition, sa gastronomie – son art du barbecue en particulier. Kansas city rayonne aussi pour son goût du jazz, son offre culturelle – dont un musée consacré à la Première guerre mondiale et la présence de l’une des plus grande collection des Etats-Unis, le musée d’Art contemporain Nelson-Atkins. La ville située en plein coeur des Etats-Unis, a décidé de se mettre en valeur en donnant un souffle nouveau à son espace urbain, mais surtout grâce à un nouveau terminal pour accueillir ses visiteurs.

10 – Jakarta, en Indonésie

Direction l’autre bout du monde et l’Indonésie pour partir à la découverte de sa capitale, tant qu’il est encore tant. Car il y a presque deux ans, le gouvernement indonésien a pris la décision de déplacer sa capitale de Jakarta à Nusantara, située à près de 1300 km. Et ce pour des raisons de commodités, notamment liées au trafic et aux inondations trop fréquentes.

Cette cité urbaine risque donc de se métamorphoser, et 2024 offre une dernière chance de profiter de cette ville étonnante avant sa mue. Et de vivre la fin d’une époque en direct.

