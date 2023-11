Voici les 10 destinations à visiter en 2024 selon le Lonely Planet (en images)

Vous avez la bougeotte et l’envie de découvrir une nouvelle destination pour bien commencer l’année qui s’annonce? Piochez parmi la sélection des 10 spots incontournables de 2024 réalisée par le Lonely Planet.

Chaque année, le vénérable guide de voyage rassemble ses prédictions pour les mois à venir, entre destinations sous le radar et villes et pays plus touristiques mais tout aussi désirables. La grande tendance pour 2024? Cap sur l’Afrique et l’Asie, avec quelques étapes en Amérique Latine, et l’Europe qui se fait discrète dans le Top 10. Une confirmation des tendances prédites par notre journaliste voyage, Veerle Helsen: en 2024, on remet le cap sur les destinations lointaines… À commencer par un de ces 10 pays, peut-être?

Les Top 10 des destinations pour 2024

1) La Mongolie

Désert de Gobi – DR Unsplash

2) L’Inde

Le Taj Mahal – DR Unsplash

3) Le Maroc

Chefchaouen – DR Unsplash

4) Le Chili

5) Le Bénin

6) Le Mexique

7) L’Ouzbékistan

8) Le Pakistan

9) La Croatie

10) Sainte-Lucie

Sainte-Lucie – DR Unsplash

