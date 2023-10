Cool et pas cher: 4 auberges de jeunesse en Europe, pour un séjour à petit prix

Vous aimiez les hôtels de charme ou de luxe, mais pas forcément leur prix, ces quatres adresses vont vous plaire.

1 – Dormir dans une église

La chaîne néerlandaise Bunk possède des auberges à Utrecht et Amsterdam-Nord. Vous pouvez y réserver des pods pour une personne mais aussi pour deux, alternative à petit budget à une chambre d’hôtel classique. Le restaurant y est également très pratique: il reste ouvert toute la journée et sert des bières locales à la pression et des cocktails faits maison comme il se doit. Autre fait insolite et pas des moindres: les deux auberges se trouvent dans une église rénovée.

À partir de 36 euros par nuit. Plus d’infos sur wearebunk.com

Catharijnekade 9, Utrecht

Hagedoornplein 2, Amsterdam



2 – Nippon et hygge

Woodah se décrit comme une auberge de charme « avec un soupçon de Japon ». SItuée à cinq minutes à pied de la gare centrale, au cœur de Copenhague, on y dort dans des « cellules », que l’on peut évidemment fermer à clé, ce qui permet d’assurer son intimité. Au rez-de-chaussée se trouve un bar à café cosy et mignon, également ouvert aux résidents locaux.



À partir de 40 euros la nuit (petit-déjeuner compris),

Abel Cathrines Gade 3, Copenhague. Plus d’infos sur nakka.dk/woodahboutiquehostel

3. En familia

Certaines auberges de jeunesse constituent une option intéressante pour les familles. Casa Gracia à Barcelone, par exemple, propose des dortoirs pour 4 ou 6 personnes, aussi pratiques qu’une chambre familiale. L’hôtel dispose d’un hall d’entrée agréable, d’une bibliothèque avec vue sur la ville, d’une terrasse et d’un restaurant.

À partir de 33 euros par nuit, pour dormir ensemble.

Casa Gracia, Pg. de Gràcia 116 bis, Barcelone. casagraciabcn.com



