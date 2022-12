Le top 10 des citytrips pour petit budget, mais grands effets

Nos tirelires sont soumises à une forte pression ces temps-ci. C’est pourquoi certaines plateformes de réservations de voyages se lancent dans des comparatifs de destinations par rapport au budget nécessaire. A l’instar d’Omio, parti à la recherche des meilleurs city trips pour un budget limité. Pour ces 10 destinations, dontune en Belgique, vous n’aurez pas à dépenser la totalité de votre prime de fin d’année pour passer du bon temps.

Crise oblige, les comparatifs de coûts se multiplient, et notamment concernant les voyages. Ainsi, après celui des villes d’Europe les moins chères sur place, lors d’un citytrip élaboré par la Poste britannique, c’est au tour de la plateforme de comparaison et de réservation de voyages Omio de publier le sien.

Certes le résultat de ces classements diffère, selon les critères pris en compte. Mais ils offrent toutefois une tendance sur les destinations les plus abordables sur place.

Pour établir le sien, Omio a interrogé 100 villes européennes sur des facteurs tels que les activités gratuites, les musées et autres loisirs. Ont été prise en compte les principales attractions touristiques afin de ne pas revenir chez soi avec une expérience de voyage minimisée. Ils ont également examiné les prix d’une visite guidée de la ville, d’un passage au restaurant, un café ou une boîte de nuit, de la restauration rapide, de la bière et des transports publics.

Enfin, ils ont également compté les spots de free-wifi et les fontaines à boire gratuites. Grâce à leurs découvertes, vous pouvez même transformer des destinations populaires comme Venise ou Florence en citytrips à petit budget.

Lire aussi : Voici les destinations où ne pas aller en 2022… pour la bonne cause

Grenade, Bruges et Venise au top

La ville andalouse est la mieux lotie, avec pas moins de 112 activités de loisirs et 60 attractions gratuites. Vous pouvez par exemple explorer l’Alhambra, site classé au patrimoine mondial, le plus grand monument de Grenade, tout à fait gratuitement. Un tour de ville en bus est une affaire à 7 euros et pour une pinte, vous ne payez généralement que 2,50 euros.



La deuxième place revient à Bruges avec 24 circuits à moins de 25 euros. Bruges se distingue avec 142 activités gratuites – 50 attractions gratuites, 6 musées gratuits et d’autres offres avantageuses. Les fast-foods et les friteries bon marché permettent à Bruges d’être sur la 2e marche du podium.

En troisième position suit Venise où la plupart des attractions sont logiquement gratuites – la place Saint-Marc ou le pont du Rialto surplombant le Canal Grande sont faciles à parcourir pendant votre exploration de la ville. Au total, on compte 293 activités gratuites et 186 fontaines à boire publiques.

Vous pouvez retrouver le reste du top 10 ci-dessous, le classement complet et en détails des citytrips pour un budget limité sur le site d’Omio.

Les 10 meilleures citytrips pour un budget limité