Le top 10 des pays les plus sûrs pour voyager

Se sentir en sécurité, ne pas courir de risque quand on est en voyage, est sans doute l’un des critères les plus importants quand on choisit une destination à découvrir.

Le site The Swifest – société de datas spécialisée dans l’analyse de risques – a établi le classement des pays où l’on voyage le plus en sécurité, en passant au crible les 50 pays les plus visités au monde par les touristes (en excluant Russie et Ukraine pour cause de conflit).

La Belgique ne tire pas vraiment son épingle du jeu, en se classant au 33e rang des villes les moins sûres, parmi les 50 étudiées.

Et afin d’obtenir une vision la plus complète de la problématique de la sûreté, ont été croisées sept facteurs, étudiés par des organisations mondiales. A savoir, le taux d’homicide, le taux de mortalité sur la route, le taux d’empoisonnement, le taux de mortalité lié à l’insalubrité, le nombre d’années perdues pour cause de maladies transmissibles, infectieuses ou de blessures, et enfin le risque de catastrophe naturelle.

Ces chiffres et rapports émanent de l’ONU, l’OMS, la Banque mondiale, et le World Risk Report.

Voici le classement résultant de ce Travel Safety Index.

1 – Singapour

© Getty Images

2 – Le Danemark

3 – Les Pays-Bas

This is a photo in the canals of Amsterdam, the Netherlands during daytime.

4 – La Suisse 5 – Israël 6 – La Suède

7 – L’Autriche 8 – L’Irlande 9 – L’Italie

10 – L’Allemagne

Lire aussi : Les 10 meilleurs pays d’Europe pour faire le plein de nature

Les 10 pays les moins sûrs

1 – L’Afrique du Sud

2 – L’Inde

3 – La République Dominicaine

(Source: theswiftest.com)