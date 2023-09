Vous iriez bien en Allemagne, en découvrir un peu plus sur nos voisins et leur culture. Mais le pays est grand, ses paysages très diversifiés, des plages du nord au forêts épaisses aux falaises escarpées. Et le choix difficile à faire. Pour vous y aider, les touristes de passage ont été consulté et livrent ce qu’ils ont le plus apprécié, ce qui est incontournable.

Sites naturels, parcs d’attractions, monuments, villes… les activités ne manquent pas en Allemagne, quand on est touristes. Ainsi, entre septembre 2022 et juin 2023, quelque 25.000 utilisateurs issus de plus de 20 pays ont visité le site web www.germany.travel pour y indiquer leurs destinations préférées. Voici le classement.

1. Europa Park, à Rust

2. Miniatur Wunderland, à Hambourg

3. Phantasialand, à Brühl

4. Le village de Rothenburg ob der Tauber

5. Le Nürburgring, célèbre circuit automobile



6. Le château de Neuschwanstein



7. Berlin, la capitale

8. Le parc national de la Forêt-Noire

Deutschland, Baden-Württemberg, Schwarzwald, Nordschwarzwald, Mummelsee, Weg, Pfad

9. Hambourg, ville portuaire

10. Les thermes d’Erding



11. La ville de Dresde

12. La ville de Munich

13. Musée de la Criminalité médiévale de Rothenburg ob der Tauber

14. Le château de Burg Eltz à Wierschem



15. Spieleland, le parc à thèmes Ravensburger



16. La Suisse saxonne

17. La Moselle

18. La Cathédrale de Cologne, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco

Deutschland, Köln, erhöhter Blick auf die Skyline der Stadt mit kölner Dom und Hohenzollernbrücke.

19. Le parc d’attractions de Roevershagen

20. L’île de Rügen

