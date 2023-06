Croisières: les pistes pour verdir l’avenir d’ici 2050

Investir dans des carburants plus propres, rendre les navires hybrides, optimiser la gestion des déchets… les croisiéristes ont présenté jeudi leur plan pour réduire la pollution de ce secteur critiqué pour son impact environnemental.

« Notre objectif est de parvenir à des croisières sans émissions de carbone d’ici à 2050 », rappelle l’association internationale des croisiéristes (CLIA) dans un communiqué.

Pour l’atteindre, la fédération des professionnels de la croisière se fixe une étape intermédiaire de réduction de 40% des émissions en 2030 par rapport à 2008.

Les professionnels sont « confiants » et disposent d’un « large panel de solutions » à leur portée, a assuré Marie-Caroline Laurent, directrice générale de la CLIA en Europe, lors d’une conférence de presse.

Le recours aux « carburants à faible teneur en carbone » comme le gaz naturel liquéfié pourrait ainsi selon la CLIA « permettre une réduction d’environ 20% des émissions de CO2 » d’ici 2027.

« Ce n’est pas de la science-fiction les carburants existent déjà », affirme Mme Laurent.

« Un des enjeux va être qui a accès et quels sont les volumes de production » ajoute-t-elle.

La CLIA annonce également miser sur les « navires hybrides » avec « plusieurs formes de propulsion, plusieurs formes d’énergies disponibles à bord ».

Les croisiéristes envisagent par exemple un retour aux « solutions véliques ». Certains navires pourraient être rééquipés de voiles.

Marie-Caroline Laurent reconnait toutefois que cette solution reste limitée dans son efficacité: « dans la croisière, notre objectif est d’aller voir les destinations, on ne peut pas se permettre de rester en rade en mer en attendant qu’il y ait du vent », explique-t-elle.

Sous pression après un été marqué par une contestation des croisières dans le sud de la France, les armateurs opérant en Méditerranée et l’Etat français avaient signé en octobre 2022 une charte pour accélérer le développement durable des compagnies de croisières.

Dans ce cadre, Marie-Caroline Laurent directrice générale de CLIA Europe décrit entre autres « des efforts énormes faits sur le traitement des déchets à la fois sur les eaux usées et les déchets solides et la protection de la vie marine » et de « réels efforts financiers et opérationnels sur la réduction des effets des émissions » notamment de souffre.

Pour Gwénaëlle Ménez, porte-parole du Collectif Stop Croisières, interrogée par l’AFP, « la décarbonation totale de ces villes flottantes est impossible ».

« La question est de savoir si la pollution émise vaut le coup, les bateaux de croisières sont ceux dont on pourrait le plus facilement se passer » conclut-elle.

lnf/jbo/clc

© Agence France-Presse