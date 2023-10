De l’essor de l’IA au boom des destinations lointaines: 5 tendances voyage surprenantes

Se la jouer journaliste en escapade, partir dans une cabane gratuite en Suède et voler pas cher vers Montréal: les possibilités d’évasion sont multiples et se renouvellent sans cesse, la preuve avec ces 5 tendances voyage qui risquent bien de s’inviter dans vos prochaines escapades.

1. On s’aide de l’IA pour l’organisation

Surfez sur roamaround.io, entrez votre destination et le site Web vous propose un programme journalier complet pour votre prochaine escapade. Roam Around fonctionne avec l’intelligence artificielle et est, pour ainsi dire, le Chat GPT de l’industrie du voyage. Vous discutez avec Roamy, votre «AI Travel Planner» personnel, qui peut personnaliser votre parcours, avec plus ou moins de culture par exemple. Nous avons brièvement fait le test pour la ville de Gand et avons reçu des conseils, notamment pour le Gravensteen et le Graslei, ainsi que pour les restaurants Superette (aujourd’hui fermé) et Veranda (à Anvers).

Il y a donc encore du travail à faire au niveau de la technologie, mais lorsque nous entrons la ville du Cap, on nous conseille de commencer la journée à Truth, un café sympa que connaissent les initiés, puis de visiter Table Mountain et ensuite de déjeuner au Pot Luck Club, un restaurant avec une vue panoramique sur l’océan, les montagnes et la ville. De quoi donner clairement l’envie d’y aller! Les suggestions peuvent varier, mais les plates-formes Internet comme celle-ci sont un point de départ simple et amusant pour planifier l’aventure.

roamaround.io

2. On loge (autrement) chez l’habitant

La plate-forme de réservation de logements est sous pression dans le monde entier. New York, par exemple, applique depuis septembre des règles strictes en matière de location via ce système. On ne peut y louer qu’une chambre et le propriétaire doit être présent. Airbnb fait grimper les prix de l’immobilier dans de nombreux endroits et des villes comme Barcelone, Berlin et Amsterdam ont déjà imposé des règles plus sévères.

Une chambre Airbnb à Bangkok. © VITCHANAN

Ce n’est donc pas une coïncidence si l’entreprise a lancé l’été dernier une icône de recherche distincte «Chambres» permettant d’accéder à des chambres, et non des appartements ou des maisons entières. Les adresses proposées sont accompagnées d’un passeport présentant l’hôte, ce qui vous permet de connaître le propriétaire à l’aide de photos et d’informations avant de partir. Vous obtiendrez également des détails supplémentaires sur le côté privatif de la pièce: les personnes présentes pendant votre séjour, la possibilité de fermer à clé… De cette manière, Airbnb promeut à nouveau son concept originel, datant de 2008: la location d’une chambre chez l’habitant.

3. On mise sur la Scandinavie

La Scandinavie figure en bonne place sur la liste des destinations estivales les plus prisées. Le voyagiste belge Nordic, spécialisé dans ces contrées, a enregistré l’été dernier une augmentation de plus de 20% du nombre de voyageurs vers la Suède, la Finlande et consorts par rapport à la période pré-Covid.

« Les gens recherchent le calme, veulent bien manger et vivre sainement »

«Il fait de plus en plus chaud dans le Sud. Les températures élevées, mais aussi les plages surpeuplées, découragent les touristes», explique le PDG Philip Timmermans. Anne Tusveld, de Visit Sweden, constate également un regain d’intérêt pour son pays d’origine: «Les gens recherchent le calme, veulent bien manger et vivre sainement.» Les vacances actives dans la nature sont en hausse.

Dans sa communication, la Suède met l’accent sur ses paysages naturels, mais donne aussi des conseils en termes de budget. On peut ainsi passer la nuit dans des cabanes forestières sans débourser un euro ; ou profiter de l’Allemänsrätten, le droit au camping sauvage gratuit.

nordic.be

4. On part loin à nouveau

«La proximité, c’est dépassé», déclare Beatrice Mondelaers, de la société Glenaki, spécialiste du marketing touristique, qui compte parmi ses clients Visit Malta et I Feel Slovenia. «Loger dans une cabane en pleine forêt, dans notre petit pays, on connaît maintenant! Nous avons des envies d’évasion et de repartir en avion, dit-elle. Parmi les destinations les plus prisées, on trouve les Etats-Unis et l’Afrique du Sud.»

« La proximité c’est dépassé »

Les voyagistes et les compagnies aériennes confirment ce sursaut du marché et répondent à cette demande avec enthousiasme. Ainsi, ceux qui réservent dès maintenant auprès d’Air Transat bénéficieront d’un vol très bon marché de Bruxelles à Montréal l’été prochain, Joker accordera une réduction de 25% sur ses voyages en camping-car à travers les USA ou le Canada, et Tui proposera un vol direct d’Anvers à Tel-Aviv à partir de la mi-décembre.

airtransat.com, joker.be, tui.be

5. On partage ses conseils en ligne

Beaucoup s’inspirent des médias sociaux pour repérer les hotspots à ne pas manquer. Mais il faut avouer qu’un post Instagram avec «cinq lieux où bruncher à Londres» est un peu limité. Pour regrouper les adresses plus facilement, il existe désormais des applis comme Step Your World (en anglais), Urban Journalist (en anglais) ou Travello (en français). L’on peut y suivre des influenceurs durant leurs périples, ainsi que créer et partager des cartes soi-même. Les conseils sont divisés en catégories, comme manger ou dormir, et donnent directement accès à un site Web.

stepyourworld.com, urbanjournalist.com et travelloapp.com

