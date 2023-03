Le livre indispensable pour vos futures escapades en Europe

Féru de road-trips, de mots, de pop culture et d’objets insolites, Nicolas Balmet aime répéter que «la vie, ce n’est pas seulement respirer, c’est avoir le souffle coupé» – merci Alfred (Hitchcock).

Ce n’est pas tout à fait un «guide de voyage» et ce n’est pas non plus ce qu’on appelle un «beau livre». Non, le nouveau Géobook − relooké s’il vous plaît – 1000 idées d’escapades en Europe est plutôt une sorte de bible de chevet, à feuilleter religieusement pour y piocher un tas d’idées de courts séjours allant de Dublin à Vérone, en passant par les Cinque Terre ou Malte.

Un inventaire copieux de tout ce que notre bon vieux continent compte comme pépites, avec des idées de circuits pertinents et des logements insolites. En ce qui me concerne, je ne suis qu’à la page 52 et j’ai déjà noté 14 destinations sur mes Post-it. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à ma cheffe qui valide – ou non – les jours de congé.

Environ 20 euros à la Fnac & cie.